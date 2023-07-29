Подружжя Підгайних із Києва відкрило центр сучасної української культури в Іспанії

КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ

Артгалерея Катерини та Івана Підгайних у Барселоні почала працювати торік у листопаді. Якщо спочатку це була просто виставкова зала, то тепер вона стала справжнім центром тяжіння для поціновувачів сучасної української культури. У галереї влаштовують воркшопи, майстер-класи, поетичні вечори, перформанси. Як здобували прихильність вибагливої аудиторії і як планують популяризувати українство, розповіла керівниця галереї Катерина Підгайна.

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— Коли і чому Ваша сім’я переїхала до Барселони?

— У Барселону я поїхала вчитися за пів року до повномасштабного вторгнення. Мій фах — арткураторка та культурна менеджерка. Якщо перший передбачає розробку концепцій проєктів у галузі культури, то другий уже більш масштабний і має на меті визначення основ культурної політики на державному чи локальному рівні. Саме фах культурного менеджера я і приїхала опановувати в Іспанію. Зараз я працюю ще як продюсерка, популяризуючи і промотуючи українську культуру в регіоні.

Катерина Підгайна в галереї © З особистого архіву Катерини Підгайної

Мій чоловік — скульптор. У нас була школа скульптури в Києві, я займалась адмініструванням і там. Також організовувала численні артпроєкти.

Пів року навчання я розривалась між двома країнами: я була в Іспанії, а чоловік та маленька донька — в Україні. За 12 днів до повномасштабного вторгнення вони приїхали до мене в Барселону.

Катерина Підгайна з дочкою © З особистого архіву Катерини Підгайної

— Як вирішили відкрити галерею?

— Ще до війни, спілкуючись у Барселоні з іспанцями, я помітила, що вони дуже відкриті та майже нічого не знають про Україну. А от російська пропаганда в регіоні працювала добре і давно, тож місцеві мешканці повторювали всі її тези. Я вирішила за допомогою промоції українського мистецтва змінити ситуацію. При цьому розширила спеціалізацію: якщо раніше я переважно обмежувалась скульптурними чи графічними проєктами, то нині ми популяризуємо українську культуру та мистецтво у широкому розумінні. Це не лише картини та монументальна галузь, але й література, музика, театр. Я навіть промотую українських діджеїв, адже це теж наше, національне.

Після початку вторгнення ми почали організовувати виставки українських митців в університеті, де я вчилася, на інших виставкових майданчиках. Я багато спілкувалась із власниками чи керівниками галерей, із деякими ми товаришували.

Ми невтомно працювали: мій чоловік створював скульптури, я ще й вчилася. І в якийсь момент ми вигоріли. Залишились без роботи, без грошей та ще й захворіли. У той кризовий час нам допоміг наш приятель, власник мережі галерей у Барселоні і Амстердамі. Він запропонував безкоштовне приміщення в центрі міста як нашу виставкову залу.

Ми радо погодилися: адже нам давно хотілося чогось системного і масштабного, а необхідний досвід для відкриття галереї в нас був.

Артфестиваль у галереї Катерини та Івана Підгайних © З особистого архіву Катерини Підгайної

Артфестиваль у галереї Катерини та Івана Підгайних © З особистого архіву Катерини Підгайної

— З чого починалася робота майбутнього центру та як її масштабували?

— Ми позиціонуємо себе як центр сучасного українського мистецтва — контемпорарі. Це не народні пісні і вишиванки, борщ і вареники, а академічна професійна школа, яка існує у великих українських містах. Спочатку ми працювали переважно як виставкова зала. Тобто лише експонували картини та дизайнерські ужиткові речі сучасних виробників.

Ми працюємо лише з професіоналами. Роботи обираємо дуже ретельно. По-перше, я вважаю, наша галерея є обличчям України, до того ж, мистецька публіка у Барселоні доволі вибаглива. По-друге, витвори мистецтва мають ще й продаватися. Я обираю роботи, керуючись своїми відчуттями: якщо це зачепило мене, то, ймовірно, справить враження і на відвідувача.

Виставка Олексія Щербака {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

У нас, зокрема, експонувався київський художник Олексій Щербак, який зараз живе і навчається у Франції. Згодом була виставка двох мисткинь — Роксан Емері з Франції та Наталії Брічук з Рівного.

Виставка Наталії Брічук та Роксан Емері {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

Потім в нас була експозиція подружжя з Барселони — Ніни Мурашкіної та Чав’єра Ескали.

Виставка Ніни Мурашкіної та Чав'єра Ескали {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

Зараз у нас експонуються українські художники: триває виставка портретів.

Але наша галерея вже працює і як культурний центр, який об’єднує українців і популяризує українську культуру серед європейців. Ми проводили курс «Сучасне українське мистецтво», і він був досить популярним. Також у нас пройшли майстер-класи з сучасної української літератури головної редакторки журналу «Ла Буссоль» Юлії Плохої. Вона так захопливо розповідає про українських авторів, що навіть ті, хто не дуже люблять літературу, слухають залюбки. Зустрічі були присвячені прозі воєнних років.

Літературні вечори у галереї © З особистого архіву Катерини Підгайної

Ще ми проводили вечір каталонської поезії, де сполучали читання віршів та поем, музику і навіть танці. Також організовували зустрічі з психологом для підтримки українських митців, які опинились за кордоном без коштів та роботи. Я читала лекцію, як організувати роботу культурного центру за кордоном для українців: де знаходити гранти, як оформити підприємство, правильно спланувати роботу. Ми не обмежуємось стінами нашої галереї: під час концерту «Дахи Брахи» ми проводили аукціон, на якому продали картину за 820 євро. Гроші ми передали «Госпітальєрам».

Ми проводимо заходи як офлайн, так і онлайн. Усі їх ділимо на безкоштовні, платні і благодійні. І мене дуже тішить, коли саме на благодійні та платні заходи приходять багато людей, а це саме так і відбувається.

— Якими, на Ваш погляд, є особливості сучасного українського мистецтва? Як у сучасних роботах позначається українство?

— По-перше, в Україні дуже потужна академічна школа, яка формувалася у Києві та Харкові. Вона передбачає реалістичне зображення портрета, людини, природи. Навіть у сучасній оригінальній концепції відчувається потужна академічна складова. Також ще з XVIII століття в нас існує особливе відчуття кольору, завдяки якому став відомим, наприклад, Малевич. Також є своя декоративна манера, у якій вгадуються українські елементи: калина, лелека на даху, традиційні візерунки, якими оздоблені хати в певному регіоні.

Артфестиваль у галереї Катерини та Івана Підгайних © З особистого архіву Катерини Підгайної

Ми прагнемо не нав’язувати, але підкреслити українську складову: у нас виставлялися серії «Українське село», «Українські жінки». Також у нашому центрі є українські книжки, літературні твори національних авторів, представлені як українською, так і англійською.

І коли європейський глядач зацікавиться роботою митця, то він вже розкриє для себе і суто українську манеру написання, і національні орнаменти, і традиції, і українців, і нашу державу.

— Які відвідувачі до вас зазвичай приходять?

— По-перше, до нашої галереї заходять далеко не всі, багато людей проходять повз. Але це може відбуватися у будь-якій країні. Хтось віддає перевагу бару, а хтось — галереї. Вік відвідувачів геть різний. Ми чайлд- та петфрендлі, тому до нас на виставки і майстер-класи часто приводять домашніх улюбленців та дітей.

Галерея Катерини та Івана Підгайних © З особистого архіву Катерини та Івана Підгайних

У мене самої маленька дитина, тож я ставлюся до цього лояльно і навіть рада, що малечу долучають до високого. Відвідують галерею як українці, так і європейці. Вік дорослих відвідувачів від 25 до 60 років. До речі, до нас приходять багато літніх людей, які мешкають по сусідству. Це справжні поціновувачі мистецтва. І вони щиро радіють, що поруч відкрилась галерея, а не нічний клуб.

— Як сприймають діяльність українського культурного центру мешканці ЄС?

— Європейці, заходячи до нас, не відразу розуміють, що це саме українська галерея. Тому що ті роботи, які ми представляємо, досить універсальні і зрозумілі для будь-якої людини, звідки б вона не приїхала. Тобто вони не бачать українське сучасне мистецтво як щось локальне, а дізнавшись, дуже дивуються, що в нас такий високий європейський рівень.

Ще вони вражені тим, що під час війни українські митці продовжують працювати. Вони ставляться з дуже великою повагою до того, що, попри тривогу і шок, художники та скульптори створюють шедеври. Також європейські відвідувачі здивовані тим, що українці евакуювалися до чужої країни, врятувалися від війни і мають натхнення та енергію, щоб просувати свою державу і національні цінності. У європейців усе це викликає захоплення, і вони радо підтримують Україну та нашу діяльність.

— Ваша галерея існує менше ніж рік, та вже є достатньо відомою. Що потрібно робити, щоб досягти успіху?

Працювати, працювати і ще раз працювати. Не сидіти й чекати, а бути проактивними, бути постійно на виду, радо комунікувати, бути відкритими до ініціатив. Така політика та підтримка іспанських друзів допомогли нам створити точку на карті, де українці та європейці можуть спілкуватися, взаємодіяти, проявлятися, разом пізнавати українське сучасне мистецтво і культуру.

Раніше я сама більше пропонувала партнерство, запрошувала до співпраці як українців, так і європейців. А зараз уже нам телефонують організатори фестивалів, просять дати контакти митців, артистів. До співробітництва запрошують навіть державні інституції, місцеві адміністрації. Це не так багато насправді, як може звучати, але це є.

— Які ваші подальші плани?

— Я хочу масштабувати діяльність. По-перше, приміщення нам надавали на конкретний термін, і зараз він спливає. Та я навіть рада, тому що вже хочу орендувати більший простір. У маленькій галереї нам затісно. Ще невдовзі планую зареєструватися як юридична особа-підприємець — це нам дасть право подаватися на отримання грантів. Згодом же хочу залучити кошти на розвиток культурного центру. У подальших планах також — відкриття на базі центру майстерень для українських митців.

Ми будемо проводити ще більше майстер-класів, перформансів, творчих вечорів. Показувати Європі, що українська культура має гідний рівень та перспективи, а українців гуртувати та давати надію та краще.