Підкорила глибину, на якій не була жодна жінка. Українська фрідайверка стала світовою рекордсменкою

Інтерв'ю RFI

Українка Катерина Садурська встановила світовий і національний рекорди України із фрідайвінгу. Харків’янка пірнула на глибину 76 метрів без ластів під час міжнародних змагань Vertical Blue. Вони тривають на острові Лонг-Айленд, що на Багамах. Катерина Садурська розповіла українській редакції RFI про підготовку до змагань під час війни та як вдалося здолати рекордну глибину.

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— Вітаю, пані Катерино! Хочу насамперед привітати Вас зі світовим рекордом! Але попереду ще декілька днів змагань, чи є якісь цілі та завдання на наступні занурення?

— Дякую! Про цілі на наступні занурення будемо говорити після занурення. Фрідайвінг — дуже специфічний. Навіть якщо в мене є план, то він може змінитися, бо все пов'язано зі стихією, із фізіологією. Потрібно відчувати себе максимально готовими. Звичайно, ми йдемо на ризик, але якщо він спланований і ми знаємо, що ми в хорошій формі і все ок, то можемо собі довіряти.

Загалом же, Vertical Blue — комерційні найпрестижніші та найглибші змагання з фрідайвінгу, бо тут ідеальні умови для занурення. Унікальне місце — діра глибиною більше 200 метрів, що дає змогу не залежати від підводних течій, від погоди. І можна пірнати будь-коли.

Переможне занурення © Daan Verhoeven

— Чому з’явилась плутанина із цифрами досягнення: одні говорять про ваші рекордні 74 метри під водою, інші — про 76?

— У нас є дві організації, які фіксують рекорди і проводять змагання. Ці (Vertical Blue. — Ред) проходять саме за версією AIDA (Міжнародна Асоціація розвитку фрідайвінгу. — Ред.). У першому акті змагань я пірнула на 74 метри, що стало новим національним і світовим рекордом за версією AIDA, але не абсолютним. Бо за версією CMAS (Всесвітня конфедерація підводної діяльності. — Ред.) раніше був встановлений інший рекорд — 75 метрів. Тому наступного акту я і пірнула на 76 метрів, встановила вже абсолютний світовий рекорд. Це глибина, на якій не була ще жодна жінка.

Занурення Катерини Садурської © Daan Verhoeven

— Ви стали рекордсменкою у найскладнішій із дисциплін фрідайвінгу. Як це відбувалося?

— У фрідайвінгу є чотири дисципліни для глибинних змагань: занурення по тросу, коли підтягуєшся вниз і вверх; постійна вага, де використовуємо моноласту, і занурення в біластах. А занурення без ласт, брасом, — найбільш складна дисципліна і технічно, і фізично. У ній усе, що ми можемо покращити, — це тільки наше тіло. Це найчистіша дисципліна у фрідайвінгу, адже ми не використовуємо обладнання.

Саме занурення зайняло 3 хвилини 11 секунд — туди й назад. Але мій персональний рекорд затримки дихання — 7 хвилин 17 секунд. Звичайно, під час занурення тиск змінюється дуже сильно, тому ми маємо його вирівнювати, щоб попередити травми в нашому організмі. На глибині 76 метрів на моє тіло діяв тиск понад вісім атмосфер, тоді як на поверхні — одна атмосфера.

Але наш організм — дуже цікава система, він адаптується до всього. Звичайно, тренування і процес занурення мають бути максимально природними, нікуди не варто поспішати.

06:53 Перед зануренням © Daan Verhoeven

— Як вам вдалося підготуватися до цих змагань і не втратити форми під час війни?

— Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, я знаходилася в Єгипті. Проводила курс для студентів і планувала повернутися додому 27 лютого. Але вирішила залишитись там, знайшла роботу в дайвінг-центрі. І якийсь час могла більше часу проводити на глибині. Це дало мені змогу спрогресувати набагато більше, ніж у попередні роки.

В Україні немає умов для глибинного фрідайвінгу, для цього ми виїжджаємо за кордон. Зазвичай я фізично була готова, але на специфічну підготовку на глибині ніколи не було часу. А тут він з'явився, ще й була додаткова мотивація. Минулого року я дуже багато змагалася: у мене було сім міжнародних стартів, це була моя місія — говорити про Україну. Тоді ж вдалося виграти Чемпіонат світу глибинний, що було дійсно чимось нереальним.

Потім я повернулася в Україну і понад сім місяців знаходилася у Харкові, була у Києві, Миколаєві. Звичайно, було дуже важко психологічно, адже тривоги та прильоти впливають на тренувальний процес. Це був найважчий сезон. Ти не можеш дійсно відновитися між тренуваннями, бо тобі потрібно спати, а тут — тривога, вибухи. Наступного дня ти недостатньо відновлений приходиш на тренування, але була ціль і прийняте рішення присвятити ще один рік фрідайвінгу.

Катерина Садурська виконує найскладнішу дисципліну фрідайвінгу © Daan Verhoeven

Це все відбувалося на фоні розмов про бойкот змагань (де беруть участь спортсмени із РФ та Білорусі. — Ред.). І ми бойкотували два Чемпіонати світу, які проходили в басейні. На змагання Vertical Blue мене запросили. Поїхати туди було моєю ініціативою. Я просто вирішила, що маю тут бути, адже це великий міжнародний майданчик, де я можу ще раз нагадати про Україну. І, так, тут є нейтральний атлет, і були великі сумніви, їхати чи ні. Але вирішила, що не можу просто сидіти вдома і дивитися, як вони беруть участь у змаганнях, а ми нічого не робимо.

Я багато працювала, щоб зібрати кошти на цей виїзд. І дуже вдячна тим, хто допоміг, моїм спонсорам. Але більшу частину я заробила сама. Після того як українці зібрали гроші на супутник, я зрозуміла, що фінансовий аспект — це не привід чогось не робити.

— У Харкові дуже постраждала спортивна інфраструктура — агресор регулярно бив ракетами по всіх знакових об'єктах, не були винятком і великі 50-метрові басейни. Як розв'язали цю проблему?

— Ми зазвичай використовували для змагань чи тренувань 50-метрові басейни, але в них були прильоти. Я думаю, що це було зроблено цілеспрямовано з боку ворога. Мені довелося тренуватися в 25-метрових басейнах. У нас у місті є кілька таких і група, яка займається фрідайвінгом. Я дуже пишаюся харків’янами: вони перші почали відновлювати тренування під обстрілами, під час тривог. У них залізобетонна самоорганізація, і наше ком'юніті росте.

Катерина Садурська під час змагань на Багамах © Daan Verhoeven

— До яких наступних змагань готуєтесь?

— Я планую летіти в Гондурас, Роатан, де відбудеться офіційний Чемпіонат світу за версією CMAS. Він проходитиме з 19 по 27 серпня. Там я беру участь як спортсмен національної збірної із фрідайвінгу. На жаль, я єдиний представник України. Сподіваюсь, що на майбутнє у нас буде більше представництво. Потім планую повернутися в Україну.

— Чим будете займатися вдома?

— Я займаюсь фрідайвінгом як спортсмен, як тренер та інструктор. Проводжу курси для новачків. Також у мене є свій невеличкий бренд купальників Sao, хочу більше присвятити йому уваги.

Світовий рекорд —76 метрів © Із особистого архіву К. Садурської/ Instagram

— Чи є майбутнє в українського фрідайвінгу?

— Це не тільки спорт, але ще й велика частина дозвілля, здорового способу життя. Існує багато міфів про небезпеку фрідайвінгу. Але якщо ви будете проходити навчання з кваліфікованим інструктором, дотримуватиметеся всіх правил безпеки, не пірнатимете самостійно, то в цьому спорті ви отримаєте багато плюсів для вашого фізичного та емоційного здоров'я.

Я бачу великі перспективи для розвитку фрідайвінгу в Україні. Він може принести масу користі українцям, тому я хочу ділитися своїми знаннями та вміннями.