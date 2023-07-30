Рік теракту в Оленівці: у Варшаві вшанували пам'ять загиблих

воєнні злочини Росії

Варшава, Польща – Щонайменше 53 зі 193 українських військовополонених загинули рік тому в колонії тимчасово окупованого селища Оленівка на Донеччині. Барак із українцями підірвали торік у ніч на 29 липня. У Варшаві закликали весь свій памʼятати про цей злочин, покарати винних та повернути додому усіх українських полонених.

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Сотні людей прийшли у неділю, 30 липня, на Замкову площу у Варшаві, щоб вшанувати пам'ять жертв теракту в Оленівці.

Плакати у руках учасниць акції протесту © RFI

У руках — плакати. На кожному — згадка про ту страшну липневу ніч, під час якої багато людей втратили своїх близьких.

Українські переселенці тримали у руках плакати із надписом «Оленівка» © RFI

У Варшаві вшанували пам'ять загиблих в Оленівці © RFI

Представники ООН, які мала встановити факт теракту, пропрацювали близько 5 місяців. На початку січня 2023 року генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розпустив місію з розслідування загибелі українських військовополонених. Україна наполягає на поновленні її роботи. Про це заявив український омбудсман Дмитро Лубінець.

Учасники акції у Варшаві © RFI

Українська влада неодноразово закликала Міжнародний комітет Червоного хреста відправити в Оленівку гуманітарну місію. Однак його представники так і не прибули на місце злочину.

Варшава, 30 липня 2023 року © RFI

Катерина Сухомлинова — з Маріуполя. Вона на власні очі бачила усі жахи і звірства російської армії в її рідному місті. Сьогодні вона у Варшаві, де закликає весь світ не забувати про війну в Україні, про тих, хто поклав своє життя у цій боротьбі:

— Треба розказувати відверто, навіть коли це болячи, говорити про наших хлопців, яких четвертували і спалили в Оленівці. Про це треба говорити всім пересічним громадянам в європейських країнах. Я думаю, що це діє. Нехай не так швидко, як нам би хотілось. Бо сьогоднішній кожен день вартує занадто дорого для України — ми платимо життям сотень наших славних бійців. І вони віддають своє життя не лише за українців, а й для того, щоб тут, в Європі, люди мирно себе почували.

Маріупольчанка Катерина Сухомлинова разом із донькою © RFI

Плакат на акції у Варшаві © RFI

Українські діти разом із батьками вшановують пам'ять жертв теракту в Оленівці © RFI

Організатори акції — «Євромайдан-Варшава» — звернулись до поляків, щоб нагадати події річної давності.

— Для чого українці зібрались? 2022 рік, Оленівка, невелике селище на Донеччині. Росіяни утримували в колонії багато українських військових, головно, оборонців «Азовсталі». І щоб приховати сліди своїх злочинів, Росія вирішує висадити у повітря колонію в Оленівці, спаливши живцем людей. Тоді загинуло щонайменше 53 людини. І ми хочемо, аби пам'ять про них жила, щоб жодна людина, замордована та вбита Росією, не була забутою, — наголосив Євген Клімакін, активіст «Євромайдану-Варшава».

Євген Клімакін, український активіст у Польщі © RFI

Українці у Польщі вшановують пам'ять жертв теракту в Оленівці © RFI

Варшава, 30 липня 2023 року © RFI

Приєднались до акції вшанування пам'яті жертв теракту в Оленівці і білоруси. Білоруський активіст, лідер руху солідарності «Разам» В'ячеслав Сівчик наголосив: не можна мовчати про злочин, скоєний РФ в Оленівці:

— Весь світ побачив, що російські військові — це терористи, це вбивці, це бандити, які хочуть, щоб у людей не було волі. Російський імперіалізм — як рак. І ми бачимо, що це рак в організмі людської цивілізації. І він дає великі метастази. Так ось: Путін — це пухлина, а метастази — це Лукашенко, Придністров'я, Абхазія, Осетія — все, куди залізли росіяни. І людство врятується лише тоді, коли нарешті буде вирізана ця хвороба, яка називається «російський імперіалізм». Треба вимагати санкцій проти всіх країн, які підтримують путінську імперію зла.

Національний білоруський біло-червоно-білий прапор у Варшаві © RFI

Варшава, 30 липня 2023 року © RFI

Також на акції у Варшаві закликали звільнити усіх в'язнів, яких утримує РФ © RFI

В Офісі генпрокурора повідомили, що вибух в Оленівці стався через застосування реактивного термобаричного гранатомета. Росія від самого першого дня брехала усьому світові про те, що по тюрмі ракетою HIMARS вдарили, нібито, українські військові. І через рік після теракту в ООН заявили: це неправда. Вибух в Оленівській колонії не був спричинений ракетою HIMARS — йдеться в заяві Управління верховного комісара ООН із прав людини.

Варшава, 30 липня 2023 року © RFI