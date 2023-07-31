Українська артистка Оксана Огородник виступає на вулицях у Франції для допомоги ЗСУ

Піснею наближає перемогу

Співачка й актриса Оксана Огородник популяризувала українську культуру у Франції ще до повномасштабного вторгнення. Переїхавши до країни 9 років тому, вона записувала диски з народними піснями, ставила українські п'єси французькою. А з початком великої війни щодня співає, збираючи гроші для допомоги ЗСУ. Цього літа Оксана виступила в музичному фестивалі в Авіньйоні з виставою «Українки». Про невтомну допомогу українським бійцям та популяризацію рідної культури Оксана Огородник розповіла RFI.

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— Розкажіть про себе. Де жили в Україні, як і коли переїхали у Францію і з чого починали популяризацію української культури?

— Я родом з села Старий Скалат на Тернопільщині. Закінчила Тернопільське музичне училище імені Соломії Крушельницької. Мій чоловік — також музикант. У Францію ми вирішили переїхати до родичів чоловіка. Адаптація в мене пройшла добре: я швидко вивчила мову. Я відразу зрозуміла, що Франція — це європейська ліберальна країна, де кожен почуває себе абсолютно вільною особистістю, де є перспективи для розвитку, де можна реалізовувати власні культурні проєкти.

Уже тут, в Авіньйоні, я вступила у консерваторію, на театрально-музичне відділення. Там я почала ставити українські п’єси французькою. Першим став спектакль «Украдене щастя». Ми хотіли занурити глядача у світ українського фольклору, класики, наповнити його народними піснями, танцями. Французи сприйняли постановку на ура.

Ще в перші роки тут я помітила, що мешканці та гості Авіньйона нічого не знають про Україну та її боротьбу за незалежність. Коли вони чули українську, питали, що це за мова? Багато хто не знав, що українці — окрема нація, думали, що це етнічна група. Тому з 2019 року я вирішила знайомити мешканців Франції з українською культурою: почала записувати диски з нашими народними піснями. Частину їх ми аранжували на сучасний лад.

Диск Оксани Огородник © З особистого архіву Оксани Огородник

— Як сприйняли звістку з Батьківщини про повномасштабне вторгнення?

— Я не вірила, що Путін наважиться на повномасштабне вторгнення. Звичайно, не тому, що він гуманіст. Просто вважала його більш прагматичним політиком, який не вчинить убивчого для його держави кроку. Хоча мені снилися і віщі сни, я все одно не вірила.

У перший день ми всі почувалися розгубленими: не знали, що далі робити, плакали. Було почуття провини, що у важкий для країни час ми опинилися за кордоном. А потім у «Єдиних новинах» почули пораду: «Нехай кожен робить те, що може робити заради фронту». І я вирішила вийти з групою підтримки на площу і співати українських пісень.

— Якими були перші виступи?

— 25 лютого ми вийшли на центральну площу в Авіньйоні з чоловіком та одногрупниками — моєю групою підтримки. Спочатку як тільки я починала співати, відразу й плакала. Мені здавалося, що світ зруйнований.

Згодом я взяла себе в руки і почала виконувати пісні. Це пісні, які співали наші бабусі, працюючи на городі, випасаючи корову, обрядові композиції на свята. Це і сучасні твори, і народні, старовинні, яким понад сто років — вони передають душу нації. Ці пісні я співаю від імені всіх українців!

Оксана Огородник співає українські пісні © З особистого архіву Оксани Огородник

Своїм співом я лише хотіла привернути увагу до України. Мені хотілося кричати про трагедію на моїй рідній землі на весь світ. Про гроші я тоді не думала. За кілька днів поруч зі мною поклали кілька євро, а один зі слухачів порекомендував поставити коробку для пожертв. Я також написала рахунок Нацбанку, на який українська влада порекомендувала перераховувати допомогу.

— Що закуповували на зібрані гроші?

Переважно засоби захисту для військових. Частину людей, яким я перераховувала кошти, я знаю особисто. Придбавали каски, тепловізори, бронежилети, рукавиці, навушники — дуже багато чого, я всього вже навіть не згадаю.

І зараз я продовжую співати і збирати гроші: французи сприймають виступи дуже тепло, співчувають Україні та українцям. Суми допомоги у порівнянні з минулим роком зменшились. Та підтримка все одно є і доволі потужна. Іноді я співаю з гарним настроєм, а іноді дізнаюся, що хтось зі знайомих загинув. І тоді хочеться не співати, а плакати. І надія зменшується. Але я не припиняю виступати і вірити в наших захисників.

Оксана Огородник співає українських пісень © З особистого архіву Оксани Огородник

Я можу зробити перерву через втому чи погоду, але все одно твердо знаю, що якщо сьогодні не йду, то завтра вже обов’язково!

— Як з’явилася ідеї вистави «Українки»? Чому вирішили взяти участь у Авіньйонському фестивалі?

— Улітку минулого року під час Авіньйонського фестивалю я побачила афішу з Червоною площею в Москві і дізналася, що російський режисер представляє на фестивалі п’єсу Чехова. Тоді я вирішила, що українська вистава обов’язково має бути представленою на цьому масштабному культурному заході. Я відчула, що хочу сама розповідати про Україну на сцені. У майбутній виставі я вирішила розповісти про долю українських жінок в різні часи та в різних обставинах. Про життя, яке сплюндрувала Росія. Об’єднати трагедії матерів, дружин, дівчат.

Я звернула увагу на те, що французи не хочуть перераховувати гроші на зброю та навіть на засоби для захисту для наших бійців. Вони вважають, що на фронті лише професійні військові, які ставляться до поля бою, як до роботи. Я ж хотіла донести до них, що Україну боронять не професіонали-найманці, а мої однокласники, одногрупники, друзі та знайомі. Ці солдати — такі ж, як цивільні. Вони не мають вибору, і шлях у них один — ці чоловіки просто захищають свою землю.

Тему захисників України ми вирішили розкрити через призму жіночих персон. Ці жінки мають цілий світ всередині, і я повинна була віднайти в собі кожну з них.

— Як писали сценарій, із ким співпрацювали?

— Сценарій ми почали створювати кілька місяців тому. Було дуже важко шукати історії жінок, особливо з минулого — жертв радянського режиму, Другої світової війни. Ми брали інтерв’ю і в дівчат-військових, колишніх полонених. Ми хотіли змалювати історичний і міфічний контекст: Україна завжди була житницею Європи — і це ставало причиною захоплення її територій, руйнування культурної спадщини, постійних утисків мови.

За допомогою цієї постанови ми хотіли наблизити європейського глядача до українських жінок та їхньої трагедії. Та при цьому й не загубити зерно автентичності і водночас показати силу української нації. Продемонструвати, що інтимні проблеми жінок стають глобальними, щоб їх відчув увесь світ.

Тексти для перформансу створював Уго Валя. Він дуже сучасний автор, тож п’єса стала поєднанням сучасності та класики, і таке сполучення наповнило її додатковими кольорами. Текст вийшов дуже людяним: він передає стани, відомі кожному. Постанова показує силу духу українського народу, який протягом століть, попри тортури, боровся за свободу та незалежність.

Музику створював Маран Лоран. Він поєднав у композиції українську народну пісню та сучасні електронні ефекти.

Поєднанням сучасного та глибинного ми підкреслили трагізм цієї війни: у ХХІ столітті, коли існують сучасні технології, штучний інтелект, ми знову проживаємо бої та обстріли, тортури, зґвалтування та вбивства.

Ми думали, що війна — це щось середньовічне, що може бути лише у нерозвинених країнах. І тим не менш, зараз через Росію та її злочини такі жахи творяться у європейській державі.

— Коли відбувся показ п’єси і якою була реакція глядачів?

— Перше читання п’єси пройшло на фестивалі-офф в Авіньйоні 20 липня. Ми хотіли зачепити глядача, передати йому переживання жінок — і це нам вдалося. Зала була повна, французи приголомшені.

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Повністю ж готову постанову «Українки» ми плануємо презентувати 15-16 вересня цього року. Я сподіваюся зібрати на прем’єру директорів французьких театрів, щоб зацікавити їх п’єсою, аби вони запросили нас на гастролі. А наступного року планую, що ми представимо спектакль у рамках фестивалю-ін в Авіньйоні, де беруть участь найкращі театри Європи.

І ця п’єса, і мої пісні мають одну мету — донести до французького глядача, що Європа не може залишатися осторонь, що потрібно допомагати Україні. Якщо ми зможемо переконати в цьому хоча б кілька сотень людей, то це вже велике досягнення.