З Вінниччини — до Франції. Як українська родина з 6 прийомними дітьми облаштувалася у Франції

Нове життя

Таїсія Дагдій з шістьма дітьми-підлітками приїхала у Францію за місяць після вторгнення. Зараз деякі з дітей уже двічі відсвяткували в новій країні день народження. Сини та доньки вчаться у місцевій школі, склали перші іспити з французької. Здається, родина в безпеці, але тривога не полишає багатодітну мати: її старший син Максим служить під Бахмутом. Про переїзд, теплий прийом та подолання складнощів Таїсія Дагдій розповіла українській редакції RFI.

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— Розкажіть про дітей. З ким переїхали у Францію, хто зараз з Вами?

— Ми переїхали у Францію з міста Ладижин на Вінничині з 17-річним Максимом, 15-річною Ангеліною, 14-річною Оксаною, 13-річним Денисом та 11-річним Ростиславом. Ми вже півтора року тут. Тож, наприклад, Ангелінка вже відзначила у Франції два дні народження — і тепер їй 17.

Кілька місяців тому Максим, якому вже виповнилося 18, вирушив до старшої сестри — моєї рідної дорослої доньки Іви, яка мешкає у Варшаві. Він поїхав, аби підтримати її. Адже вона дуже переживає за іншого брата — ще одного Максима, який служить у лавах ЗСУ. Він розвідник під Бахмутом та часто не на зв’язку.

Максим Дагдій © З особистого архіву Таїсії Дагдій

— Чому Ви вирішили створити дитячий будинок сімейного типу?

— Це сталося у 2008 році. Поштовхом стала особиста історія: дві дівчинки по сусідству залишились сиротами. Тоді їм було 13 та 14 років. За рік у нас з’явився ще один хлопчик із дитбудинку — Олег.

Та й задовго до прийому перших діток у родину я відчувала, що хотіла б взяти сиріт. Коли мої власні діти, Максим і Іва, були маленькими, я казала їм, що у світі є малюки, яких ніхто не колисає. І потрібно буде пізніше ділитися мамою з сиротами.

Загалом через наш сімейний дитбудинок уже пройшло 18 дітей.

Сім'я Дагдій. Фото 2016 року © Lada FM

Частина з них зараз мають власні сім’ї, а п’ятеро неповнолітніх — зі мною. Я журналіст у минулому, і наша родина творча: ми малюємо, вишиваємо бісером. Навіть презентували власні виставки вдома, у Ладижині, та мали галерею.

— Як згадуєте початок повномасштабного вторгнення?

— 8 лютого 2022 року ми поїхали у Єгипет: тур я купила за гроші, виручені від продажу наших картин — усі 126 робіт дітей скупив спонсор. В Україні все ще масово говорили, що вторгнення не буде, а в Єгипті вже в новинах тільки і лунало, що Росія невдовзі почне війну. 18 лютого ми повернулися до Ладижина.

Мій старший син Максим на той час перебував у Швейцарії. Раніше він вже брав участь у бойових діях на Сході. 22 лютого йому зателефонували і наказали повертатися в Україну. Він, своєю чергою, подзвонив мені і порадив терміново виїздити за кордон.

Я послухалася, адже не могла піддавати моїх дітей небезпеці. Це хлопчики та дівчатка, які вже пережили свою Бучу в житті. І додатковий стрес для них неприпустимий.

Та швидко з шістьма дітьми виїхати складно. Тож широкомасштабні бойові дії вже почалися, а ми все збирали речі. Перші сім днів вторгнення ми були в Україні. Застали і повітряні тривоги, і новини про окупацію та навалу. Діти плакали, їхні очі ставали «скляними».

— Як виїздили і чому потрапили саме у Францію?

— Ми ледве знайшли машину: на таку кількість людей та речей це дуже важко. Відшукати вдалося лише п’ятимісне авто, тож двоє молодших хлопчиків усю подорож сиділи в багажнику.

Тиждень ми їхали через європейські країни в Польщу, до моєї старшої дочки Іви. Шлях був важким, ми перетнули кілька кордонів.

У Варшаві наша родина прожила недовго: професор, добрий друг моєї доньки, порадив нам їхати до свого знайомого у Францію. Так ми всі разом опинилися в гірському містечку — курорті Сен-Ларі-Сулан. Населення цього містечка становить 800 людей, та в сезон сягає 26 тисяч. Це дуже дорогий курорт: у містечку багато американських туристів.

Сім'я Дагдій у Франції © З особистого архіву Таїсії Дагдій

— Якими були перші дні та тижні?

— Нас зустріли дуже тепло, ми навіть не могли такого очікувати. Особисто мер Андре Мір з сім’єю та командою вітали нас, дружина міського голови спекла для дітей пиріг. Для нашої родини підготували триповерховий будинок. На вході був напис «Ласкаво просимо», стояли живі квіти. Така щемлива турбота розтопила наші серця.

Як українська родина з шістьма прийомними дітьми облаштувалася на європейському гірському курорті © З особистого архіву Таїсії Дагдій

На цьому мерія не обмежилась: адміністрація та релігійна громада організували для нас поїздку на канатну дорогу, у зоопарк, пізніше — похід до ресторану. Ми почувалися ніби в раю.

Життя сім'ї Дагдій у Франції {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

— Що відбувалося далі, протягом цих півтора року за кордоном? З якими складнощами стикнулися? Як змінилися Ви та діти?

— Усі діти ходять до школи, старші дівчата вже здали екзамен із французької на рівень А1-А2. Спочатку малі зніяковіли через незнання мови, але французькі однолітки виявилися дуже доброзичливими: відразу підходили, знайомились. Тож дружба зав’язалася дуже швидко. Тим більше містечко маленьке, усі один одного знають. Тепер мовного бар’єру вже майже немає, тож ми маємо гарне коло спілкування.

Ми продовжуємо малювати, вишивати бісером, створюємо картини. Діти брали участь у конкурсі малюнку, отримали 300 євро.

На конкурсі малюнку © З особистого архіву Таїсії Дагдій

Тим більше природа та оточення надихають — з вікна ми бачимо Альпи. У містечку постійно проходять фестивалі. Наприклад, нещодавно були шоу вогню та марш барабанщиків. Це все просто переносить тебе на інший рівень!

Єдине, що турбує, — те, що весь цей час я не отримала жодної копійки виплат на дітей від Франції. Теоретично держава нам винна вже кілька тисяч, та поки грошей немає. За себе я отримувала 200 євро щомісяця, але коли Максим від нас поїхав, ми подали нові документи. І мені теж припинили платити.

Але натомість нам дуже допомагає місцева адміністрація. Мер привозить нам щомісяця дві машини їжі. Живемо безкоштовно у великому будинку. Більше того, керівник міста регулярно передає нам чек, з яким можна піти придбати все необхідне у місцевому гіпермаркеті. Також діти мають змогу відвідувати басейн. Тобто попри бюрократичні негаразди ми живемо повноцінним життям.

Діти у басейні © З особистого архіву Таісії Дагдій

Допомагає нам і релігійна громада: місцеві священники організували ярмарок на підтримку українців. Разом з місцевою адміністрацією та нашими французькими друзями ми доставляли допомогу в Україну — Вінницькій військовій адміністрації.

Допомога українцям від місцевої громади Сен-Ларі-Сулану {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

— Подобається Вам Франція? Які Ваші плани щодо нової країни?

— Франція — чудова країна. Мальовничі краєвиди, смачна кухня, приязні й гарні люди. Французька мова цікава і приємна, діти засвоюють її дуже швидко. Я думаю, з часом ми доб’ємося виплат, згодом я хочу і працювати. Діти дуже люблять спорт: Оксана — самбо, Ростік — футбол. Тож розвиватимуться в цьому напрямку. Ми продовжимо займатися творчістю.

Завдяки меру, його команді та сім’ї містечко Сен-Ларі-Сулан стало нам другим домом. До речі, дивним чином так склалося, що прапор та емблема Сен-Ларі-Сулана мають українські кольори — вони синьо-жовті.