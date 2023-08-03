Українки в Німеччині створили ферайн, щоб об'єднати дві нації та волонтерити

Німецькі традиції з українським змістом

Наші земляки сьогодні вражають своєю самоорганізованістю та здатністю адаптуватись у нових країнах. Такий приклад, зокрема, демонструють українки в німецькому місті Швельм. Спочатку вони збиралися раз на тиждень, щоб читати дітям українські книжки. А згодом наважились зареєструвати власний ферайн — у перекладі з німецької це означає клуб чи об'єднання за інтересами. Тепер їм стало легше допомагати одне одному та знайомити німців із культурою й традиціями України.

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Швельм — це невеличке місто у західній Німеччині із 29 тисячами місцевих жителів. Там працює більше ніж 60 ферайнів. Один із них — Deutsch-Ukrainisches Zentrum Schwelm e.V («Німецько-український центр Швельма». — Ред.).

Це ще зовсім молода організація, яка згуртувала українців, німців та представників інших національностей. За словами співзасновниці ферайну Надії Шостак, назва їхнього осередку відображає головне завдання — об'єднати українців та німців. До того ж з'явилася можливість розповісти місцевим мешканцям про Україну, бо до повномасштабної війни вони дуже мало про неї знали.

Усе почалося з українських книжок

До 2022 року Надія Шостак понад два роки працювала в Гуманітарній місії «Проліска», тому вона вже знала війну в обличчя:

— Я два останні роки працювала на Донбасі, бачила все потроху: ми були і на нулі, і в сірій зоні. І коли бойові дії почалися у Харкові, то мене це дуже шокувало. Потім, після 24 лютого, я кілька тижнів допомагала з координацією колегам із «Проліски», які займалися евакуацією людей саме із Харкова. Мені телефонували цілодобово. І в якийсь момент я просто вигоріла… Згодом завдяки підтримці Євгена Капліна, керівника місії, разом із донькою-підлітком опинилася в Німеччині. У квітні 2022-го сюди з окупованого на той час Куп’янська приїхали моя мама та подруга дитинства Наталя Ярошенко. Не знаю, чи правильно вчинила, але думаю, що наразі тут принесу більше користі.

Надія Шостак, співзасновниця німецько-українського ферайну © А. Москалець

Уже в безпечній Європі Надія пів року не могла ні з ким контактувати. А коли оговталась, то разом із подругою Наталією та волонтерами, які допомагали українцям оформлювати документи, шукати квартири та меблі, почали організовувати зустрічі. Восени 2022 року збиралися щонеділі, щоб читати дітям українські книжки, спілкуватись. Якусь літературу передавали з України, щось вдалося знайти через земляків, які вже довго проживають у Німеччині, говорить Надія:

— Наприклад, серед тих, хто допомагав нам і з облаштуванням життя, і з українською літературою, була і Вікторія Масленнікова: харківська художниця, яка переїхала до Німеччини майже 20 років тому. Так у нас все і крутилося навколо цієї бібліотечки. Потім до нас доєдналася майстриня із Одеси Корнелія Даду-Суботіна, яка разом з Вікторією почала проводити майстер-класи для малечі та дорослих. Пізніше ми познайомились із психотерапевткою із Одеси Алікою Чеховською, яка запропонувала жінкам арттерапію. Ми разом малювали, вирізали, займалися нейрографікою, а заодно проробляли страхи, переживання… Також зверталися мами, чиїм дітям потрібна була допомога психолога. Згодом до колективу доєдналась хореографка Даяна Поночовна. Так у нас з’явився танцювальний гурток.

Арттерапія для українок © Із особистого архіву Н. Шостак

Українці в Швельмі почали серйозно думати про створення ферайну після візиту в містечко Віттен. Там їм і порадили згуртуватись, щоби працювати, збирати кошти і проводити різноманітні заходи офіційно. Також у ферайна є можливість подати заявки на місцеві гранти, бо поки всю роботу центру українці організовують власним коштом. Наприклад, щоб придбати матеріали для занять та майстер-класів, збирали гроші у скарбничку. Кожен давав стільки, скільки зможе — 2, 3, 5 євро.

Об'єднати українців та німців

Одним із перших серйозних заходів «Німецько-українського центру Швельма» став танцювальний флешмоб у середмісті. У ньому українські та німецькі діти виступали як зі своїми окремими номерами, так і спільними. Захід готували два місяці.

«Я сама не очікувала, але ми змогли зібрати програму на півтори години. Виступали наш танцювальний колектив, німецький з хіп-хопом. Також до нас долучився колектив протестантської церкви, де з дітьми працює дівчина-режисерка з Дніпра Олена Лавренова-Кудашкіна. Ми відправили листи-запрошення меру та в інтеграційну службу, але навіть не очікували, що вони прийдуть. І вже перед початком свята дивимося — їде на велосипеді чоловік в костюмі та шоломі. Під'їжджає, припарковує велосипед, знімає шолома — і бачимо, що приїхав мер Швельма», — розповідає Надія Шостак.

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На свято прийшло багато людей — не лише українці, а й німці. Організували святкування в сучасних українських традиціях аніматорки розважали дітей аквагримом, звірятками з кульок. Увесь реквізит купували в Україні, бо навіть із доправленням так було дешевше, пояснює Надія:

— У нас коштів для проведення не було. Скинулись, хто скільки міг, замовили, а знайомі привезли. Розважати допомагали троє аніматорок — Ольга, Світлана та Надія.

Запрошували українців і на фестиваль культур у Швельмі. За українським столом німців пригощали пиріжками, варениками, голубцями. Наторгувати 500 євро і купили за ці кошти корми для вуличних тварин із Куп'янська — малої батьківщини Надії. Загалом вийшло 1300 кг, які вже доправили за місцем призначення:

— Нам іще допомогло із кормом німецьке подружжя, яке опікується тваринами. Вони передали 160 кг кормів. Ми їм зателефонували, домовились про зустріч і запитали, чи не хочуть вони допомогти тваринам із Куп’янська. Вони, звісно, погодились.

Допомога тваринам на деокупованих територіях © Із особистого архіву Н. Шостак

Маленькі важливі справи

Надія говорить, що волонтерство в німецько-українському ферайні ще тільки розвивається, тож вони мають справу із невеликими проєктами. Наприклад, зараз допомагають родині із селища Ківшарівка Куп'янського району, яке сім місяців було під окупацією. У цій сім'ї — дві доньки 7 років та 4 місяці. Молодшій Мії підійшла німецька суміш, що була в гуманітарній допомозі, але в Україні її неможливо купити, пояснює Надія:

— Родина просто запитала, чи немає такої суміші. Вони переїхали по роботі у Харків, але і там не могли знайти. Тому ми вирішили допомогти. Я надіслала фото дитячого харчування для Мії і запропонувала скинутись та придбати молочну суміш. Німці швидко відгукнулися, і вже зібрали 19 пачок. Правда, у магазинах не відпускають більше ніж три одиниці в одні руки, тому наші німецькі друзі розділились, купують дозовано і зносять все нам.

Днями німці та українці зібрали нову посилку для Мії © Із особистого архіву Н. Шостак

Зараз у Швельмі близько 500 українців, але активних — до 50, говорять організатори ферайну. На щастя, українкам допомагають німці, у яких є досвід створення таких організацій. Так, Міхаель та Біргіт Деккер пройшли весь бюрократичний шлях разом із українськими дівчатами та стали членами ферайну, розповідає Надія:

— Поки що ми не витрачаємо кошти на приміщення. Спочатку збиралися в німецької пані. У неї великий двоповерховий будинок: на першому поверсі — крамничка, на другому — мінібібліотека з фортепіано і зал з великим столом. Саме там і збиралися. Ми пропонували їй оплатити комунальні витрати, але вона відмовилась брати гроші. Згодом один німецький ферайн запросив нас до себе — у невеличкий яскравий жовто-зелений вагончик.

Засідання німецько-українського ферайну © Із особистого архіву Н. Шостак

Будуть знайомити німців з Україною

Наступні заходи центру — виставка портретів маленьких українців, яку організують після завершення літніх канікул. Фотографуватиме дітей харків'янин Анатолій Москалець, зараз він осмислює концепцію виставки. Чоловік опинився в Німеччині після того, як отримав поранення в рідному місті й лишився ноги. Зараз фотограф знімкує вулиці німецьких міст, а благодійні організації проводять його фотовиставки. Анатолій розповідає:

— У мене тут було декілька виставок. Коли німці приходили і дивились на фото, то дивувалися: «О, це справді мій будинок?» А так я допомагаю, чим можу, нашій українській організації, фотографую різноманітні заходи. Я — офіційний волонтер.

Місто Швельм очима українця © А. Москалець

Надалі планують долучити до просвітницької роботи в Німеччині й інших українських фотографів. За словами Надії Шостак, це має бути знайомство німців із Україною, якою вона була до 24 лютого і після цієї дати. Українці хочуть показати рідну землю через мікс фото та відео:

— Німці мало знають про Україну. На початку, коли ми приїхали, нас могли просто зупинити в магазині та розпитувати. Ми хотіли б, щоб вони могли доторкнутися до України, бо навіть зараз багато німців кажуть, що із задоволенням поїхали б до країни, про яку так багато говорять.