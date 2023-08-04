Кар'єра у війну. Освітній хаб «Феррекспо» допомагає працевлаштуватися тисячам українців

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Утрата роботи, переїзд, відчай, розгубленість. Це те, із чим більшість українців зіткнулися після початку повномасштабного вторгнення. Подолати психологічну кризу, визначитися, ким хочеш знову бути, та успішно реалізуватися в рідній країні чи за кордоном допомагає освітній хаб «Феррекспо». Про кар’єру українців під час війни та адаптацію в нових умовах розповіла комунікаційна керівниця соціального хабу Юлія Біжко, яка переїхала з Києва в Барселону.

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Початок вторгнення Юлія Біжко зустріла в Києві. На той момент вона працювала керівником у наймі, мала досвід побудови успішного бізнесу в Казахстані та почувалася цілком успішною.

— Війна зруйнувала всі мої плани. Як і більшість українців, я почувалася розгубленою і заляканою. Після початку вторгнення поїхала до подруги в Польщу, а потім знайомі запросили мене до Іспанії. Вони запропонували мені прихисток на перший час, і я їм дуже вдячна за це. Я змогла спокійно видихнути та почати шукати роботу, — ділиться Юлія Біжко.

Юлія Біжко у перші місяці після прибуття у Барселону © З особистого архіву Юлії Біжко

Тоді багато українців, хто переїхав за кордон багато років тому, рекомендували спочатку погоджуватись на будь-яку роботу, згадує Юлія:

— Я послухала їх та пішла помічником на кухню. Заспокоїла себе тим, що мала подібну зайнятість у студентські часи. Та не врахувала, що мені вже давно не 18 років. Цілий день я проводила на ногах — чистила морепродукти, овочі. У приміщенні було спекотно. Це було так важко і настільки незвично для мене, що у якийсь момент я навіть розплакалася. Я витримала там тільки шість днів.

Згодом запропонувала місцевій спільноті свої послуги з прибирання. Мене запросила українська сім’я IT-шників, яка переїхала до Барселони. Там сталася кумедна історія. У господарів був кіт. Вони попередили мене, щоб я була обережна, аби він не нанюхався хімікатів. Він весь час бігав коло мене і, мабуть-таки, нанюхався, тому що коли я вчергове махнула ганчіркою, підскочив і вкусив мене за м’яке місце. На цьому я вирішила закінчити історію з прибиранням.

Але я була настирливою. І наступна вакансія, на яку я подалася, — це була вакансія няні. Помічницю в догляді за дитиною шукала юристка з України. Вона погодилася найняти мене. І тут я зрозуміла, що не можу взяти на себе таку відповідальність. У мене немає ані педагогічної освіти, ані будь-якого досвіду.

У той момент до мене прийшло усвідомлення, що я не можу працювати будь-ким. Я опиняюся ніби у вузькому коридорі, тоді як насправді можу набагато більше.

Перебуваючи у повному відчаї, Юлія написала пост у соцмережах, що шукає роботу та описала свій невдалий досвід працевлаштування в Іспанії.

— Мій допис розчулив людей, і вони почали робити репости. Так я отримала пропозицію роботи — і стала керівницею освітнього хабу, — каже Юлія.

Про соціальний хаб «Феррекспо»

Цей проєкт був створений для того, щоб підтримати українців, які втратили роботу або вимушені були переїхати в іншу країну через війну, розповідає Юлія.

— Ми почали працювати, щоб люди могли зрозуміти, які навички вони мають та чи є вони актуальними зараз на ринку, як правильно зробити резюме, якими новими вміннями потрібно оволодіти та куди піти навчатися. Також торкалися нюансів проходження співбесіди, перемов із рекрутерами. Ми проводимо вебінари щотижня. Наприклад, наприкінці липня була розмова про емоції та депресію. Учора пройшов вебінар про кар’єру. Усі вебінари в нас є в запису, — каже очільниця хабу.

До проєкту може доєднатися будь-який українець, і це безплатно. Вступаючи до хабу, пошукач роботи заповнює анкету і після цього отримує листа щодо кар’єрних можливостей. Він містить перелік ресурсів і телеграм-каналів, де публікуються вакансії. Також на порталах можна створити якісне резюме, і для цього є всі необхідні шаблони. У листі також є покликання на тест із профорієнтації.

— Якщо людина вказує, що їй потрібна кар’єрна консультація, ми влаштовуємо їй зустріч із відповідним фахівцем. Призначаємо день, час — і учасник отримує безплатну годину консультації, — зазначає Юлія Біжко.

Проблеми українців під час війни

За словами керівниці освітнього хабу, питань від українців було і залишається багато. І вони торкаються геть різних ситуацій.

— По-перше, багато хто з людей потребував консультацій, як взагалі почати шукати роботу. Тому що у стані апатії та суцільного страху важко навіть встати з ліжка, почистити зуби і приготувати чай. А розміщення резюме — це тільки наступний крок і додаткові зусилля. Для цього ми проводили семінари про емоції, стани людини, депресію, — каже Юлія Біжко.

Серед інших питань — пошук роботи після перекваліфікації. Таким пошукачам допомагала кар’єрна консультація, поради щодо позиціонування в соцмережах та рекомендації зі складання резюме.

— Також траплялися й щемливі випадки: колись під час ефіру мені у приватні повідомлення написав чоловік, — ділиться керівниця хабу. — Він поскаржився, що спочатку його кар’єру зруйнував COVID-19 і від нього пішла дружина. А тепер ще й війна. Я читала, а в мене мурахи повзли по шкірі. Адже це просто людина, яка прийшла на вебінар про кар’єру. І лише крайній відчай змусив його написати таке повідомлення.

Про складнощі роботи та результати проєкту

За цей рік до хабу доєдналися більш ніж три тисячі учасників. У проєкті взяли участь і українці, які залишилися там, де вони жили, і внутрішні переселенці, і громадяни, які переїхали до різних країн Європи, а також Канади, Австралії, США.

— Звичайно, війна внесла свої корективи: узимку один зі спікерів змушений був виходити в ефір з кав’ярні, бо вдома не було світла. Частину ефірів довелося перенести через наслідки обстрілів. Був випадок, коли спікерка говорила під час звучання сирени. Люди тоді не зрозуміли, що це, і казали, що в неї якісь поміхи, — розповідає Юлія.

Втім, хаб не припиняв працювати. Він вже має численні успішні кейси перекваліфікації. Наприклад, бухгалтер там став дизайнером. А молодий хлопець, який був офісним працівником, отримав перекваліфікацію та став айтівцем.

— Загалом можу відзначити, що за цей рік ми помітили шалені зрушення. Якщо влітку 2022-го для українців був актуальний пошук роботи та перекваліфікація, тепер уже частіше зустрічаються питання щодо кар’єрного просування. І саме цій темі ми плануємо присвячувати більше часу, — каже керівниця соціального проєкту.

Юлія зазначає, що загалом криза перебування на новому місці трапляється в період від шести місяців до півтора року від моменту переїзду. Людина розчаровується в країні, сумує за домом і повертається. Наразі ж у більшості тих, хто виїхав, ці терміни вже минули.

— Люди працевлаштовані, часто мають кваліфіковану роботу, підтягнули англійську та активно вчать мову країни перебування, — розповідає очільниця хабу. — Як правило, діти у жінок уже влаштовані в місцеві садочки та школи, а життя цілком налагоджене. Тому питання повернення більше не стоїть. І запити в них тепер геть інші. Люди зростають, і ми зростаємо разом з ними. І пропонуємо їм уже більш складний та інтелектуальний продукт.

Власні висновки та секрети успішної реалізації на новому місці

Також Юлія дала рекомендації, як новоприбулим швидше адаптуватися у новій країні:

— По-перше, потрібно бути активним в українській спільноті. Наприклад, я весь час ходжу на зустрічі українців в Барселоні, українських бізнесменів у Барселоні, збираємося з жінками, де пропрацьовуємо якісь практики, говоримо, малюємо, танцюємо. Я ходжу для того, щоб зрозуміти, які українці тут знаходяться, із ким можна поспілкуватися, із ким порадитися, із ким налагодити партнерство.

По-друге, обов’язковою умовою є знайомство з місцевими, щоб не варитися у власному соку. Якщо людина спілкується тільки з українцями, вона перебуває в певному вакуумі, а зовсім не в контексті країни та культури, у якій живе. Потрібно приділити увагу країні, у якій ти знаходишся, вивчати її культуру, звичаї, навіть розпорядок дня. Тобто увімкнути живий інтерес до нових сусідів, намагатися більше зрозуміти їх. Я б рекомендувала заводити зв’язки, знайомитись з тими, хто живе і працює поруч, заходити в найближчу церкву, пропонувати допомогу в благодійних організаціях. Усе це створить для вас новий фундамент, дасть можливість справді інтегруватися в нове суспільство та ще й відволіче від тривоги та сумних думок.

Юлія Біжко © З особистого архіву Юлії Біжко

Ще потрібно не зупиняться та бути проактивним, а також постійно будувати професійну мережу, зазначає керівниця освітнього хабу.

— Наприклад, я навіть коли почала керувати хабом, не припиняла активної громадської діяльності. Мені нові знайомства та нетворкінг принесли додаткові зв’язки та заробіток: зараз я ще є куратором жіночої IT-спільноти, також допомагаю одній зі шкіл підбирати спікерів для нових проєктів. Завдяки тому, що я колись працювала у виставковій сфері і активно повідомляла про це, мене запросили підбирати міжнародні делегації професійних закупників — баєрів — для виставок в Греції та в Італії. Інколи беру якісь свої маленькі сучасні проєкти. Наприклад, допомогти компанії знайти тренера для проведення навчання за якоюсь темою. Це також мені легко дається тому, що я знаю багато спікерів, тренерів, коучів. Я досягла своєї мети — наразі вже маю масу друзів і знайомих у новій країні, багато проєктів та чітке бачення їхнього розвитку. А я розвиватимусь разом із ними.