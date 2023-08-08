Стукати у всі двері і не чекати нічого взамін. Волонтерка Тетяна Самойленко в Іспанії допомагає українцям

Герої серед нас

Тетяна Самойленко разом із однодумцями організовувала евакуаційні рейси з польського кордону до Іспанії в перші дні війни, ініціювала створення благодійної організації, яка допомагає тисячам українців. Наразі волонтерка ще й підтримує поранених українських військових, які лікуються у Барселоні. Звідки бере енергію для невтомної роботи без вихідних і свят — Тетяна Самойленко розповіла українській редакції RFI.

Реклама Читати продовження

— Звідки Ви родом і коли переїхали до Іспанії?

— Я родом із Кропивницького. Ми переїхали із родиною 20 років тому. Чоловіка відправили у відрядження, воно затягнулося. Так ми з сім’єю залишились в Іспанії. Я працювала тут, зараз навчаюся, добре знаю мову.

Тетяна Самойленко © З особистого архіву Тетяни Самойленко

Я ніколи раніше не була волонтером. У мене були свої справи, робота, сім'я. Як і у всіх. Життєва рутина. Моє волонтерство почалося з 24 лютого 2022 року.

— Як зустріли момент повномасштабного вторгнення?

— З одного боку, ми всі були в очікуванні. А з іншого, я до останнього не вірила, що таке може статися. 24 лютого рано-вранці мене розбудив чоловік і повідомив, що в Україні почалася війна. Спочатку було суцільне несприйняття ситуації. Потім з’явилася велика тривога за рідних в Україні.

У перші дні всі жили у стані заціпеніння і стресу. Потім я побачила: тижні йдуть, а більшість моїх знайомих весь час тривожиться, плаче та читає новини, але нічого корисного не робить. Водночас у групах у фейсбуці почали з’являтися повідомлення, що багато людей з України тікають від обстрілів. Вони їдуть в нікуди, їм немає, де жити, у них немає елементарних речей. Я просто вирішила, що не маю права просто чекати, я хочу бути корисною.

— Як організовували допомогу в перші дні повномасштабного вторгнення?

— До спільноти у фейсбуці «Група допомоги» мене приєднав чоловік. Там було дуже багато різних людей. Ніхто нікого не знав, і все відбувалося спонтанно. Хтось писав, що може прийняти у себе українців, хтось — що може зустріти на авто, хтось — що в нього є ліжко, інші — що в них є якісь речі. У цій групі ми дізналися, що на кордон прибувають автобуси з біженцями, та організували зустріч. Перша група жінок із дітьми приїхала на кордон, а потім в Іспанію з Київщини. Їм терміново потрібен був одяг, бо 50 українок вибігли з дому та приїхали до нас у самих піжамах.

Ми почали шукати, як їх розмістити та забезпечити. Хтось знайшов пустий дім та зв’язався з господарями, хтось зібрав речі, хтось гроші. Так ми допомогли цим жінкам.

І от з таких маленьких зернят зародилася вже велика справа.

— Як була організована робота евакуаційних автобусів?

— Я сама не їздила на кордон, проте організовувала поїздки. Я просто 24 години жила в телефоні.

Часто ми навіть не бачилися з іншими учасниками місії. Про допомогу з перевезенням біженців мене телефоном попросила іспанська волонтерка. Згодом ми знайшли організацію, яка надасть автобуси, та відшукали гроші на паливо. Іспанці водії зголошувались та їхали автобусами на кордон. Одна з дівчат-перекладачів, яка згодилася допомагати, узагалі була в іншій частині країни. І ми придбали їй квиток на літак до Польщі.

Евакуація українців з польського кордону © З особистого архіву Тетяни Самойленко

Наші волонтерки просто йшли на пункти пропуску з великими плакатами, де була інформація про допомогу та перевезення. Так ми забрали три автобуси біженців та один, яким перевезли дитбудинок. Потім були ще дві невеличкі гуманітарні поїздки.

Одночасно ми шукали в інтернеті родини, які мають змогу прийняти українців. Я запитувала, скільки людей вони можуть розмістити та на який термін, і передавала інформацію волонтерам, які були в Польщі. Вони вже формували базу родин та розподіляли українські сім’ї.

Тоді ще централізованої грошової допомоги біженцям не було. Згодом уже з’явилася матеріальна підтримка від Червоного Хреста.

— Як організували постійну допомогу для українських біженців у Барселоні?

— Після організації евакуаційних поїздок до нас зверталося багато людей, часто з соціально незахищених верств населення: жінки з малими дітьми, літні люди, особи з інвалідністю, які не могли самі себе забезпечувати. Їм були потрібні їжа, засоби гігієни, ліки. Спочатку ми шукали це по знайомих, у групах. Але звернень ставало все більше. І тоді ми зрозуміли, що потрібно масштабуватися, шукати приміщення, укладати угоди з благодійними організаціями. Ми знайшли і простір, і спонсорів, зв’язалися з харчовим банком в Іспанії. Нас дуже підтримала каталонська асоціація APSOCECAT. Вони нам повірили, навіть коли наша організація ще не була зареєстрована. А згодом ми зареєструвалися та почали працювати офіційно.

Наша асоціація має назву Vmeste і допомагає біженцям і важкохворим. Вона поєднує людей, які хочуть змінити цей світ на краще. У нас є волонтери різних національностей: іспанці, каталонці, українці, росіяни, з Молдови, Білорусі. Наразі у нас під опікою більш ніж 4000 людей з усієї Каталонії. Роздаємо продуктові набори, гігієну і хімічні засоби, іграшки, меблі.

Також ми відкрили мовні курси, заняття з інтеграції. У нас працюють волонтери-перекладачі, психологи. Ми організовуємо різні заходи та екскурсії. Моя допомога полягає в пошуку контактів та спонсорів, колаборації.

Тетяна Самойленко з волонтерами асоціації VMESTE © З особистого архіву Тетяни Самойленко

Щемливих історій було безліч. І кількість тих, хто потребує допомоги, не зменшується. Тому я навіть не можу когось згадати і виділити.

Найкращими ж, на мою думку, є ті новоприбулі, хто вже влаштувався на роботу і адаптувався в суспільстві, а вихідними чи у вільний час волонтерить, донатить, допомагає. Це геть різні люди: і звичайні українці, і відомі діджеї, актори, співаки. Я просто захоплююся ними.

— Як Ви почали допомагати українським військовим?

— Доєднатися до групи «Допомога героям України» мені запропонувала подруга. Вона сказала, що для підтримки бійців знадобиться мій досвід, навички та наполегливість. Ось тоді все й розпочалось.

Зараз вся ця група як одна родина. Уже багато хлопців пролікувались і повернулись в Україну, та ми з ними на постійному зв’язку. І щоразу, коли ми когось проводжаємо, — це біль, це сльози, це вечір зборів. Ми за всіх переживаємо, як вони там. І дівчата- волонтери, які створили цю групу, це вже мої подруги. Ми працюємо як перекладачі, забезпечуємо супровід у лікуванні, пошук психологів, допомогу в побутових питаннях.

Тетяна Самойленко з бійцями, які проходять лікування у Барселоні © З особистого архіву Тетяни Самойленко

Зараз нас особливо турбує доля молодого прикордонника, який зазнав важких опіків органів дихання та рук. В Іспанії немає досвіду лікування саме таких пацієнтів.

Його привезли до Барселони торік улітку. До грудня він був у лікарні. Його буквально витягли з того світу. Звичайно, бійцю вже набагато краще. Але ще довгий шлях попереду. По-перше, йому потрібні протези пальців, а таких не існує. Також ще є питання щодо лікування органів дихання — спеціалізовані протоколи існують лише в Бельгії, тож, можливо, ми у майбутньому мусимо везти пораненого туди.

Батько цього хлопця захищає Україну, а тут, в Барселоні, перебувають його мама і молодша сестра. Я постійно на зв’язку з ними: контролюю, перекладаю, обговорюю спірні питання з лікарями.

Але ми не лише супроводжуємо бійців у лікуванні, а також забезпечуємо хлопцям позитивні емоції, адже вони дуже необхідні за таких обставин. Тому я почала домовлятися з організаторами про запрошення і водити їх на концерти. Ще ми разом святкуємо їхні дні народження та інші свята у ресторані, власницею якого є українка. Вона також є частиною нашої команди.

І це справді працює! У бійців змінюється і настрій, і життя загалом.

Насправді спілкуватися з ними дуже приємно. Наші хлопці активні, позитивні, комунікабельні.

— Який досвід Вам дало волонтерство?

— По-перше, я зрозуміла, що не потрібно нікого слухати. Спиратися треба лише на власну думку. По-друге, тепер я знаю, що потрібно стукати у всі двері. Ніколи не знаєш, які саме для тебе відчиняться. І по-третє, не чекати нічого взамін. Адже сама по собі допомога людям мене наповнює.

— Ви невтомно волонтерите, допомагаєте тисячам людей. Це забирає купу часу та енергії. Як рятуєтесь від вигорання?

Можливо, завдяки тому, що ми спілкуємося з військовими, у нас з дівчатами-волонтерами немає вигорання. Ми цього не можемо собі дозволити. Ми всі достатньо молоді, ініціативні і сучасні. Ми спілкуємося в месенджерах і тому всі проблеми вирішуємо дуже швидко. Ми взяли на себе цю величезну відповідальність і просто не можемо кинути це, як би важко не було. Адже на нас — долі тисяч підопічних.

Зрозуміло, що не все так легко і просто. Є і нерви, і сльози, безсонні ночі і почуття безсилля.

Але я не розумію людей, які скажуть: «Я стомився». Стомитися можна і від вечірок. Але коли ти розумієш, що є хлопці, які сидять в окопах і віддають своє здоров’я і життя, виборюючи нашу свободу, про яку втому може йти мова? Ти маєш змогу жити в мирі, спокійно спати, прийняти душ, поїсти, що хочеться. А взамін цього ти віддаєш лише якусь частину свого часу та коштів.

Волонтерство — це як наркотик: один раз спробував і вже не можеш зупинитися. Іноді я сама намагаюсь себе втримати. Але коли дізнаюсь, що потрібна моя допомога, наче якась сила підштовхує у спину.