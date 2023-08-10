НМТ за кордоном: як українські випускники складали іспити у Франції

НАШІ ЗА КОРДОНОМ

Цьогоріч українські випускники складали ЗНО за кордоном уже вдруге за час вторгнення РФ в Україну. Через військовий стан оцінювання має формат мультипредметного тесту (НМТ). Загалом для участі в його основній сесії поза межами України зареєструвалося 23 250 випускників. Складали його, зокрема, і у Франції. Про те, яким було тестування для юних українців, ми поговорили з керівницею центру ЗНО в Парижі Лілією Дорундяк.

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Як відбувалося тестування для дітей за кордоном

НМТ учасники складали в спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях закладів освіти — екзаменаційних центрах. Один із таких працював у Сорбонському університеті, у Парижі. Його роботою керувала Лілія Дорундяк — генеральна інспекторка управління освіти та досліджень Міністерства вищої освіти та наукових досліджень Франції.

Як вона розповідає, тестування у Парижі проходили українські випускники не тільки з Франції, але і з Нідерландів, Швейцарії, Чехії, Бельгії, Німеччини:

— Цього року дітей було більше. Минулого року в Парижі НМТ складало 450 дітей, а цьогоріч — 600. Загалом по Франції у 2022 році було 700 випускників, а цього року вже 900. І це логічно, адже приїжджає все більше біженців. Більше людей дізнається, що можна пройти тестування тут. Минулого року ми розповсюджували інформацію про цю можливість усюди, але, можливо, не всі побачили та почули. Тому ті, хто міг, поверталися до України, аби здати ЗНО.

Національний мультипредметний тест, який складали випускники, містить завдання з трьох предметів. Українська мова та математика були обов’язковими, а третій — на вибір: історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика та хімія. У цьому і полягала головна відмінність від торішнього тестування, коли школярі складали лише три обов’язкові предмети: українську мову, історію України та математику.

Тестування в Парижі минулося без складнощів © фото з архіву Лілії Дорундяк

У 2023 році історія України стала вибірковим, а не обов'язковим предметом. Загалом було 30 завдань, зокрема 20 тестів з однією правильною відповіддю, 4 — на встановлення відповідності, 3 — хронологічної послідовності та 3 завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих. Останні два формати питань нові для НМТ, але раніше застосовувалися у ЗНО. Блок з іноземної мови містив 32 завдання. По 30 тестів пропонувалося з біології, хімії, 20 — із фізики.

Усі три блоки треба було виконати за 180 хвилин.

«Діти були налаштовані оптимістично»

Іспит, тим паче такий важливий як НМТ, це завжди стрес. Проте діти трималися добре, розповідає Лілія Дорундяк:

— Були діти, яким потрібно було просто посидіти 5–10 хвилин та заспокоїтися, а тоді приступити до виконання завдань. А деякі були навпаки налаштовані оптимістично. І я бачила, що вони дуже впевнено відповідали на запитання. Дехто, побачивши свої результати, відразу казав, що не склав, не довчив, потрібно йти знов на ЗНО наступного року. Але сильного розчарування чи емоційних зривів навіть після недостатньо доброго результату не було.

Випускникам, які не надто задоволені своїми результатами, дійсно доведеться позайматися ще рік, адже цьогоріч можливості перездати ЗНО немає. Лілія Дорундяк пояснює:

— Якщо ти вже здав основну сесію, то перездача не допускається. Тільки наступного року. Додаткова сесія передбачена тільки для дітей, які через хворобу, наприклад, не були присутні на основній.

Команда досвідчених інструкторів на чолі з Лілією Дондуряк © фото з особистого архіву Лілії Дорундяк

Усі вступники, зазначає пані Лілія, дотримувалися встановлених процедур. Вони дізналися про кількість наданих ними правильних відповідей та балів за шкалою 100-200. Звісно, були й учасники із високим рівнем знань, які набрали 200 балів з усіх трьох предметів. І це насправді дивовижний результат, адже багато хто вчився одночасно у двох школах — українській та закордонній.

На жаль, чимало учасників НМТ в Україні скаржилися на численні технічні проблеми: то система «підвисала», то не враховувала деяких відповідей. Проте в паризькому центрі таких проблем не було, зазначає пані Лілія:

— Ні, відносно того, що не зараховували відповіді, у нас такого не було взагалі. Діти бачили результати одразу на екранах, але це не була відповідь за 200-бальною шкалою, це була тільки кількість набраних балів. Наприклад, якщо дитина мала 35 запитань, вона одразу бачила, скільки правильних відповідей. У нас не було проблем з цим, щоб не показували результат чи не зараховували. Діти переглядали. І майже те, що вони очікували, так і було.

І хоча невеличкі технічні проблеми були, зауважує пані Лілія, наприклад деякі формули відображалися некоректно, їх оперативно розв'язували:

— У такому випадку я вже мала працювати з програмою, щоб вона показала всі завдання коректно. Адже наше завдання полягало в тому, щоби діти змогли скласти тестування без жодних проблем і зайвих стресів.

Українські випускники складають НМТ у Франції вже вдруге від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну © фото з особистого архіву Лілії Дорундяк

На жаль, проблемою стала недоброчесність деяких учасників тестування в українських центрах. Скориставшись прогалинами в системі, вони надали доступ до неї стороннім людям для виконання завдань. Пізніше в УЦОЯО повідомили, що знають про це та анулюють результати порушників.

У Франції, зауважує Лілія Дорундяк, випробування були прозорими та справедливими:

— Ні, такого у нас не було. До того ж одразу видно, як система працює, коли хтось виконує завдання за дитину. Усі були доброчесні, добросовісні та, зрештою, усі були задоволені.

А що далі? Хтось із дітей вступатиме до українських університетів, а хтось — до вишів Франції. Цього року, пояснює пані Лілія, для успішних учасників НМТ передбачені спрощені умови вступу до французьких університетів:

— Є університети, які просто беруть наших дітей на пільгових умовах. Але якщо діти успішно склали НМТ та мають відповідний рівень французької мови, мінімум B1. Але оскільки для складання НМТ можна було обрати французьку мову, то зазвичай діти, які проживають на території Франції, так і робили. І дуже гарно її склали. Я бачила результати 27 із 31, 29 із 31. Тобто були дуже гарні результати. Це, звичайно, велика перевага для вступу у французькі навчальні заклади.

НМТ у Франції відбулося за сприяння місцевого Міністерства освіти, яке забезпечило всі умови для його проведення.