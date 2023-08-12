«20 років тому іспанці навіть не знали, де знаходилася Україна. Нині все змінилося» — засновниця бізнес-асоціації

Бізнес-контакти

Оксана Гончаренко разом з іспанськими партнерами заснувала бізнес-асоціацію «Україна –Іспанія» в Барселоні на початку 2000-х. Вона активно популяризувала українських виробників, запрошувала їх на виставки, організовувала бізнес-поїздки. У 2012 році діяльність організації згорнули, та Оксана все одно активно налагоджувала економічні зв’язки обох країн. Про власну кар’єру, особливості іспанського менталітету та перспективні галузі для співпраці Оксана Гончаренко розповіла RFI.

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Оксана Гончаренко народилася у Кропивницькому, виш закінчувала у Кривому Розі за спеціальністю «Маркетинг». Вона вчилася на курсі з Володимиром Зеленським, а його тато викладав у неї інформатику.

Оксана згадує:

— Він є дуже доброю та чесною людиною і гарним викладачем. І предмет знає добре, і вимоги має адекватні. Ми, студенти, його любили.

Після навчання Оксана зробила стрімку кар’єру — від рекламного агента до директора з реклами. У 24 роки заснувала рекламну агенцію, пізніше віддала перевагу актуальному в 90-ті видавничому бізнесу, працювала регіональним директором.

Про шлях до Іспанії

Уперше в Іспанію Оксана потрапила 2001 року за міжнародною програмою: представникам країн колишнього СРСР для ознайомлення з західним досвідом пропонували пройти практику на підприємствах Західної Європи.

— Я була дуже здивована, коли мені запропонували їхати саме в Іспанію. Адже я хотіла б отримати практику в Британії чи Німеччині. Мені здавалося, що Іспанія — це країна для відпочинку. Там сонце, сієста, але ніяк не серйозні бізнес-процеси, — ділиться Оксана.

Та за два місяці практики Оксана зрозуміла, що Іспанія має величезні торговельні та промислові можливості. До того ж дівчина закохалася в цю країну.

Оксана Гончаренко © З особистого архіву Оксани Гончаренко

— Я відчувала, що мій шлях тут. Уже за рік я отримала тримісячну візу до Іспанії та поїхала навмання. Я мала контакти кількох компаній ще з часів практики, і почала зв’язуватися з керівниками фірм та активно шукати тих, хто зацікавлений у розвитку бізнесу з країнами Східної Європи. На той час інтерес до цього регіону в Іспанії був дуже низький. Крім Росії, навіть жодну країну згадати не могли. Я вирішила активно діяти, щоб змінити ситуацію, — зауважує Оксана Гончаренко.

Про заснування асоціації

Співробітництво, як згадує Оксана, їй запропонував власник юридичної фірми:

— В Іспанії юридичні компанії мають ширший спектр діяльності, ніж в Україні: займаються супроводом міжнародних угод, допомагають вивести продукти на ринок. Власник однієї з фірм і запропонував мені разом з його сином створити бізнес-асоціацію «Україна-Іспанія».

Керівництво юридичної фірми надало асоціації приміщення і комп’ютери. Фіксованої зарплати у керівниці не було. Працювати, розповідає Оксана, запропонували на частку прибутку від можливих угод:

— Звучало це дійсно красиво, але на практиці грошей приносило дуже мало. Адже про Україну тоді взагалі ніхто не чув, тож і зацікавленість у співпраці з українськими компаніями була вкрай низькою.

Оксана приїхала в Барселону з початковим знанням іспанської. Мову вчила інтенсивно, по чотири години на день.

— Особливої підготовки в мене не було: я відразу поринула в практику. У липні почала вивчати мову, а вже у жовтні в асоціації мені довелося оформлювати іспанською листи, документи, угоди. Звичайно, мені допомагали писати мейли, шукати потрібні компанії, та все одно це було доволі складно. Але я швидко навчаюся, тож врешті-решт впоралася, — каже Оксана.

Керівники асоціації почали зв’язуватись з іспанськими компаніями, які мали інтерес до Східної Європи. Також налагодили контакти з консульством України в Барселоні, з Радою комерції, яка є аналогом Торговельної палати в Україні:

— Ми всюди проводили презентації, зустрічі, дискусії. Звісно, іспанські компанії більше цікавила Росія. Вони навіть не знали, де знаходиться Україна. Але ми невтомно пояснювали, агітували, презентували наші торгові марки, якісну продукцію.

Про зростання інтересу до України

Інтерес до України різко зріс після помаранчевої революції, каже Оксана Гончаренко:

— У іспанців просто відкрилися очі. До нас почали звертатися з пропозиціями. Підприємці цікавились, а що там на українському ринку. «Може, нам відшивати сумки не в Китаї, а в Україні?» Тоді я почала організовувати бізнес-поїздки до України — ми проводили екскурсії на підприємствах, організовували зустрічі з власниками.

У 2004-му Оксана також стає офіційним представником величезної ділової події — виставки Feria Alimentaria. І це також стає потужним поштовхом для просування українських товарів на іспанському та міжнародному ринках.

Експозиція Feria Alimentaria © Сайт виставки

— Це друга найбільша виставка харчових продуктів у світі. І я виборювала, щоб там були представлені українські виробники. Приїздили кондитери, виробники алкогольних напоїв. Вони укладали угоди як з іспанськими виробниками, так і з іншими країнами. Якісь виходили на ринок Африки, інші — Близького Сходу, — розповідає Оксана Гончаренко.

Попри беззаперечні успіхи в просуванні українських виробників, складнощів теж було доволі. По-перше, багато продуктів не проходили європейської сертифікації. Також іспанці дуже консервативні, і тому важко сприймають нове, зазначає Оксана:

— Одного разу українська компанія доручила нам вивчення ринку електродів для зварки. Тоді якраз в Барселоні тривало велике будівництво, і такі вироби були затребувані. Ми обійшли кілька компаній, вони протестували наші електроди. Сказали, що якість дуже гарна і ціни на 20-30% нижчі, ніж тих, якими вони користуються. Але купувати українські електроди, тим не менш, відмовилися. Сказали, що в них є постачальники, з якими вони працюють вже давно і відмовлятися від них не планують.

Також іспанці не вирішують справи швидко, скаржиться Оксана. Це стало для української бізнес-вумен справжнім культурним шоком:

— Ми звикли в Україні, що якщо бізнесу надходить якась пропозиція, то ми маємо відповісти за 3–4 дні. Тут це розтягується на місяці, і питання може і зовсім не вирішитись. І головне, що іспанці не відмовляють. Лише повторюють, що все вирішать завтра. А на практиці — глухий кут. Мене це так засмучувало, що я приходила до офісу та плакала.

У 2012 році асоціація вже не була так гостро потрібна, як раніше: про Україну знали, бізнес-зв’язки налагоджувалися. Тому діяльність спільнота згорнула, а Оксана Гончаренко стала тренером з духовного розвитку, вивчивши цигун.

Оксана Гончаренко наразі смінила профіль роботи та стала тренером з духовного розвитку © З особистого архіву Оксани Гончаренко

Про бізнес-відносини та допомогу під час війни

На бізнес-заходи, які стосуються України, Оксану запрошують і нині. Перед пандемією Covid-19, наприклад, ЄС профінансував українсько-іспанський проєкт з розвитку туризму, у якому вона взяла участь:

— Зараз мій колишній ко-керівник асоціації «Україна – Британія» є директором з міжнародних відносин каталонського об’єднання малих і середніх підприємців — PIMEC. Їх організація мала стати частиною великого україно-каталонського туристичного проєкту. Але все призупинив Covid-19.

Лого організації Pimec © Pimec

Увага та інтерес до України і українського бізнесу зріс у Каталонії після початку війни, зауважує Оксана Гончаренко:

— У квітні минулого року у ту ж асоціацію малих і середніх підприємств Каталонії запросили голову Української туристичної асоціації. Він виступив. Розповів, як почувається український бізнес. Його уважно слухали, ставили питання. Я знаю, що і зараз каталонський бізнес підтримує зв’язки з Україною. Усі чекають закінчення війни, і тоді розвиток відносин, я впевнена, буде справді потужним

Наразі Оксана співпрацює з іншою організацією, яка розвиває гуманістичну економіку. Разом із однодумцями вона допомагає рідній країні з перших днів війни: неодноразово ініціювала збори та перераховувала волонтерам у Харкові і Херсоні тисячі євро.

Навесні ж цього року вони разом із українським товариством у Барселоні «Джерело» провели благодійні українські вечорниці:

— Це була презентація української кухні. Український борщ, костюми, співи, танці. Ми навіть самі наліпили вареників, тобто це був інтерактивний захід. Там ми зібрали понад тисячу євро для допомоги дітям із інвалідністю.