Модельєр із ДЦП, родом із Донеччини, готується до показу в Парижі

Висока мода без бар’єрів

Ольга Сахно — єдина у світі модельєр із ДЦП. Вона пересувається на інвалідному візку та шиє за допомогою спеціального обладнання. Ольга раніше жила в Покровську, на початку 2010-х презентувала колекції в Донецьку, а 2015-го — в Італії. З початком війни модельєрка з прифронтового містечка евакуювалась до Парижа. У столиці моди вона створює нову колекцію і дуже потребує підтримки. Про життя з нуля на новому місці, творчість, мрії та проєкт показу Ольга Сахно розповіла українській редакції RFI.

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— Розкажіть про себе. Як Ви жили до переїзду, які колекції створювали і де виставляли?

— До 2022 року я мешкала в Покровську на Донеччині. Ми жили разом з татом, він мені допомагав у господарстві, купував продукти.

Ольга Сахно вдома © Особистий архів Ольги Сахно

Стати модельєром я мріяла з дитинства. Хоча з таким діагнозом та на візку це дуже нелегко, за підтримки рідних та небайдужих людей я здійснила мрію. Я маю профільну освіту і кілька створених колекцій: одну з них я презентувала на Donetsk Fashion Days у 2013 році. Це були сукні у стилі Грейс Келлі в молодості, коли актрисі було 20-25 років. Настрій колекції був легкий, веселий, світлий. У сукнях панували елементи ретростилю 50-х років — приталені силуети, спідниці-дзвіночки, гороховий принт та широкі брюки.

Модель у сукні з колекції Ольги Сахно 2013 року © Особистий архів Ольги Сахно

Наступну колекцію я представила в місті 2014-го, напередодні страшних і сумних подій. Це був одяг у стилі фільму «Сніданок у Тіффані». Кумедно, але тоді я не знала, що «Тіффані» — відомий ювелірний дім. Я думала, що це ім’я подруги головної героїні. А тут, у Парижі, я побачила величезну виставкову залу від «Тіффані» у прекрасному торговому центрі «Галерея Лафайет». Тоді було Різдво, стояла ялинка і навкруги була надзвичайна краса.

У 2015 році я їздила з колекцією до Італії на Fashion Marine Fest. Він проходив неподалік від Риму. Я створювала колекцію, використовуючи чорне італійське мереживо з великими трояндами. Тоді я посіла третє місце в номінації «Дизайнер одягу».

Сукня з колекції Ольги Сахно 2015 року © Особистий архів Ольги Сахно

Ольга Сахно з моделями на фестивалі Fashion Marine Fest © Особистий архів Ольги Сахно

У наступні роки в мене зменшились доходи: у невеликому місті неподалік від фронту дуже важко популяризувати свою діяльність. Ще й здоров’я погіршилось. Я брала участь у місцевих фестивалях, показах мод. На створення великих колекцій, які можна презентувати на міжнародних подіях, у мене просто не було коштів.

— Як почалася для Вас війна? Як вирішили евакуюватися та виїхали до Парижа?

— Повномасштабне вторгнення на Донецькому регіоні відобразилось особливо критично: ми часто стали чути звуки вибухів, лінія фронту наближалася. За кілька тижнів після початку війни наше місто опинилось під обстрілом. Неподалік від нас пролунали два гучних вибухи. Ми з татом впали на підлогу. Почули, що десь розбилося скло. Неймовірний жах, який ми відчули, вплинув на наше здоров’я: у мого тата погіршився зір, у мене — мовлення. Я зрозуміла, що так жити не хочу, бо взагалі тоді стану калікою. Написала пост у соцмережах, де попросила про допомогу. Через мої покази та діяльність у мене було доволі друзів з медіа, які мали зв’язки. Вони поділилися постом — і відгукнулися люди, які згодились доправити мене до Франції.

У нас з татом було два дні на збори. За цей час ми мали купити, зокрема, й телефон. Але банкомати не працювали, а в магазинах не приймали карти. Довелося стояти в чергах, умовляти.

У дорозі теж були пригоди. У Львові таксист не захотів садити мене в авто через те, що в мене старий візок — нових за державною програмою нам не видавали сім років. Я влаштувала скандал. Він все-таки повіз мене та, напевне, зозла викинув на узбіччі, на іншому боці дороги, не на самій автостанції.

До Парижа ми їхали автобусом 30 годин. Це і для здорової людини дуже важко, мені й зовсім було непереливки. На зупинках потрібно було витягувати візок, просити інших. Тож я переважно залишалася всередині, а люди на моє прохання купували мені продукти та готові страви.

Дівчата-волонтерки зустріли мене в Парижі, допомогли зареєструватися у центрі розміщення біженців, відвезли до готелю. Особливо нам з дівчатами довелося поборотись за те, щоб мене залишили в Парижі: адже місто було перевантажене, а я, звісно, хотіла працювати саме в столиці світової моди. Зрештою це вдалося.

Особливо я вдячна людям, які буквально годували мене, поки я не отримала соцдопомоги. Українка з містечка неподалік Парижа приносила мені гарячу їжу — борщ, картоплю, печеню. Це дало мені змогу повноцінно харчуватись.

— Як Ви влаштувалися в Парижі? З якими складнощами стикнулися?

— Наразі я мешкаю у приміщенні колишнього монастиря в містечку неподалік Парижа — Ножан-Сюр-Марн. Умови гарні, я отримую допомогу 210 євро на місяць. Проживання безкоштовне. Тож є змога купити і одяг, і окремі необхідні для роботи речі.

Ольга Сахно готує нову колекцію © Особистий архів Ольги Сахно

Головна складність була в тому, що мені довелося вчитися жити з нуля — удома тато купував все необхідне, ходив до магазинів. А тут я вчилася самостійно оплачувати продукти у касі-автоматі, переїздити дорогу на візку, пересуватися містом.

Спочатку я всього дуже боялася. Але після перших спроб, за підтримки французів, які щоразу дружньо кидалися допомагати, усе налагодилось. Тоді я стала активно думати про продовження моєї діяльності, про створення колекцій. І в мене народилася ідея показу в Парижі.

— Яку саме колекцію прагнете створити? Де хочете її презентувати?

— Моя головна ідея — «Мода без кордонів та перепон». По-перше, я хочу показати світу, що людина на візку, із ДЦП може створювати одяг на рівні з усіма. Може з’являтися на найкращих подіумах у столиці світової моди. По-друге, я хотіла би створити колекції от-кутюр, більш наближені до прет-а-порте, тобто до масового споживача. Щоб сукні, у яких виходять на подіум, можна було носити у повсякденному житті. Саме так працював Ів Сен-Лоран. Також з цією ж метою хочу ввести до колекцій не лише сукні, а й пальто, і костюми, й брюки.

Ольга Сахно готує нову колекцію © Особистий архів Ольги Сахно

Всього я планую створити 18 одиниць одягу, а у мотивах та стилістиці повернутися до тематики Грейс Келлі. 7 суконь хочу пошити з шовку з золотою та срібною вишивкою в українському стилі. Для цих витворів я хочу влаштувати фотосесію в готелі Ritz. Я знаю, що фотосесії там дуже дорогі, але мрію, щоб для нас зробили виняток та надали приміщення хоча б на пів години. Там зупинялася Коко Шанель та багато інших відомих людей. І саме там я хотіла б продемонструвати український стиль. Сполучити його з чистим уособленням розкошу.

В інших виробах я хочу сполучити насичені кольори з чорним та білим. А ще частину вечірніх суконь пошити в натуральних тонах, об’єднавши основні тканини з чорним гіпюром.

Ескізи Ольги Сахно © Особистий архів Ольги Сахно

Дві сукні я вже віддала в роботу, інші ще на стадії ідеї чи розкрою. Про показ я хотіла б домовитись із Синдикатом високої моди в Парижі, і ми вже навіть почали знайомство. Моя мрія — зробити показ на свій день народження, 12 жовтня. Ми навряд чи встигнемо, але поки я планую так.

— Як розв'язуєте організаційні питання і якої підтримки потребуєте?

— Я дуже вдячна Франції, та волонтерам, і пересічним громадянам за теплий прийом і відчуття дому. Наразі я маю міцний якісний візок, машинку, на якій шити. Та в мене немає спеціалізованого столу для крою: поки я роблю це на колінах, роздираючи їх до крові. Ще потрібні оверлок та розпошивальна машина. Необхідні гроші для придбання тканин в Україні. На все це потрібно мінімум 2500 євро.

Також я маю заплатити за роботу швачкам, домовитися про фотосесію та показ. Поки організацією займаємось ми ще з однією дівчиною. Але в неї свої справи, робота, сім’я. А в мене одної на все просто не вистачає часу.

Хотілося б, щоб нашій добрій справі та популяризації України допомогли і в нашому українському посольстві, і в організаціях українців у Парижі та Франції. Я розумію, що тих, хто шукає прихисток, багато, але в мене справді непересічний проєкт. І я готова багато речей зробити самостійно. Потрібна лише матеріальна та організаційна підтримка.

— Чи подобається Вам жити і творити у Франції?

— Подорожувати Парижем я мріяла ще 10 років тому. І я не могла навіть уявити, що опинюсь у місті у війну як біженка. Тут я відчуваю себе людиною.

Ольга Сахно у Парижі під час прогулянки © Особистий архів Ольги Сахно

В Україні на мене часто тикали пальцем, шепотіли поряд. На окремі фестивалі в Донецьку не допускали, тому що не хотіли, щоб на сцену виїздила людина у візку. Останніми роками замовлень було дуже мало.

У Франції мене сприймають такою, як є, весь час намагаються допомогти, полегшити життя. Наприклад, днями один чоловік возив мене до центру сучасного мистецтва. Ми також погуляли паризькими вулицями, він багато мене всюди фотографував. І такі поїздки трапляються часто.

Ольга Сахно у центрі сучасного мистецтва у Парижі © Особистий архів Ольги Сахно

Париж мене надихає і зцілює. Це місто одночасно дає силу, змушує швидко переміщатися та приймати рішення, але і забирає доволі енергії.

Я йшла до роботи у Франції все життя — адже саме Париж є столицею світової моди. І доля подарувала мені шанс створювати колекції тут. Я думаю, що ця колекція та показ стануть частиною великого проєкту. Адже не кожна людина у візку з моїм діагнозом наважиться зробити те, що здійснила і здійснюю я. Я мрію створити у Франції власний бренд та прославити Україну.