Антверпен: мистецька виставка з нагоди Дня Незалежності

Українці в Бельгії

Антверпен, Бельгія – В Антверпені відбулась виставка українських художників до Дня Незалежності

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З нагоди 32-ої річниці Незалежності України в центрі Антверпена відбувся вікенд українського мистецтва. Галерея на центральній вулиці прийняла талановитих українських митців, які вражали місцеву аудиторію унікальною українською культурою. Майстер-класи, концерти та поетичні вечори заповнили вихідні. У залах були представлені твори трьох видатних художників - Ірени Кудрявченко, Анастасії Сахалтуєвої та Олександра Кудрявченка, вихідців Київської школи живопису.

Анастасія Сахалтуєва, художниця, яка переїхала в Бельгію як біженка, використовує свою творчість для передачі сутності української культури та своїх переживань. Її робота стала символом перемоги, втіленої в мозаїку.

Організаторка івенту Вікторія Розендааль прагнула викликати інтерес до України через мистецтво та популяризувати її в Бельгії. Відвідувачка виставки Анна разом із своїм українським чоловіком придбала дві картини. Вона підкреслила, що українське мистецтво символізує долю України.

Ірена Кудрявченко, українська художниця, розповіла, що її представлені роботи створювала протягом останніх років за допомогою білого маркера та кольорового паперу, відтворюючи свої емоції.

Під час відкриття виставки гості насолоджувалися музичним виступом та долучалися до українських митців у дружній атмосфері. Гроші, зібрані під час заходу, перераховували на допомогу дітям-переселенцям з інвалідністю та порятунок тварин із Херсона.