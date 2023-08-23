Посол Зварич: український стяг стане прапором перемоги всього вільного світу у цій війні

День прапора

Варшава, Польща – У Варшаві до Дня Державного прапора України підняли синьо-жовтий стяг. «Це символ нашої державності, символ нашої незламності, нашої свободи і перемоги», — наголосив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі Василь Зварич.

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Урочиста церемонія підняття державного прапора відбулась в українській амбасаді у Варшаві.

01:37 У Варшаві підняли синьо-жовтий стяг © RFI

— Сьогодні цей прапор піднімають у всіх містах України та світу. На жаль, ми не можемо його підняти у тих місцях, які зараз окуповані російським агресором. Але завдяки кожному з вас, завдяки нашим воїнам, нашому Президенту, уряду, нашій дипломатичній службі, завдяки кожному українцю, який проживає у будь-якому куточку світу, ми виборемо нашу територіальну цілісність, відновимо наш суверенітет. І дуже швидко цей прапор буде піднятий у тих містах — сьогодні окупованої, а невдовзі деокупованої — української держави, — зазначив Василь Зварич.

Український прапор майорить у Варшаві © Наталія Ряба / RFI

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі Василь Зварич © Наталія Ряба / RFI

На церемонію підняття державного стяга запросили всіх охочих. Киянка Олександра Гутнік на кілька днів приїхала до Варшави з Києва. Каже, що просто не могла пропустити таку подію:

До посольства України у Варшаві запросили всіх охочих © Наталія Ряба / RFI

Урочиста церемонія підняття державного прапору © Наталія Ряба / RFI

— День прапора важливий для всіх українців: і для тих, хто залишається в Україні, і для тих, хто зараз перебуває за кордоном. Тому що це символ, який всіх нас об'єднує. Це нагадує кожному з нас, чому ми є українцями і чому кожен день ми маємо виборювати наше право бути вільними, незалежними українцями. Цей день нагадує нам не тільки про тих, хто поруч з нами, а й про тих, хто загинув, захищаючи цей самий символ. І це один із найдорожчих символів, який має бути у нас.

Український стяг піднімають під державний гімн України © Наталія Ряба / RFI

Урочиста церемонія у посольстві України у Республіці Польща © Наталія Ряба / RFI

Посол Зварич під час церемонії зауважив, що український прапор стане прапором перемоги всього вільного світу у війні з РФ:

— Сьогодні навколо прапора України єднається вільний світ, оскільки всі бачать нашу боротьбу, нашу незламність у битві за свободу, за демократію, за найкращі європейські цінності. Сьогодні наші найкращі сини і доньки віддають життя за ці європейські цінності. І світ цінує, поважає і підтримує нас. Цей прапор також стане прапором перемоги всього вільного світу у цій війні з російським агресором.

Посол Зварич із українцями, які прийшли на урочисту церемонію до Дня українського прапора © Наталія Ряба / RFI

На території українського посольства у Варшаві відбулась урочиста церемонія підняття державного прапору © Наталія Ряба / RFI

Також у День Державного прапора України дипломат наголосив на тому, яку роль відіграє Польща зараз для кожного з українців і наскільки важливо бути разом у цей складний час:

— Дуже важливо, щоб цей прапор не був самотнім. Дуже важливо, щоб поруч із прапором України були прапори наших союзників. Дуже важливо, щоб поруч із прапором України був прапор Республіки Польща як нашої найближчої союзниці, як нашого найближчого народу, який насправді відкрив свої серця і домівки для мільйонів українців, які вимушені були покинути свої домівки від російського агресора. Ми повинні пам'ятати і ніколи не забувати. Ми повинні бути вдячні польському народу, польській державі і дуже цінувати той момент, коли наші два прапори разом. Ворог не спить. Росія намагається розхитати наш союз, але, звісно, вона боїться нашого союзу. І ми повинні зробити все для того, щоб цей союз щодня ставав ще міцніше, щоб українсько-польське братерство було не тільки братерством зброї, але й братерством розвитку, солідарності і нашої перемоги. Ми повинні бути разом з Польщею бути в Європейському Союзі, у НАТО і разом з Польщею формувати майбутнє європейського континенту.

Українська амбасада у Варшаві © Наталія Ряба / RFI

Український прапор майорить у Варшаві © Наталія Ряба / RFI