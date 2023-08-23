Пробіг за ЗСУ, спектакль та марші: як відзначатимуть 32-гу річницю Незалежності України у світі

Головне свято країни

18 місяців війни. Другий після початку повномасштабного вторгнення День Незалежності. Українців за кордоном побільшало в десятки разів. До традиційних діаспор додалися нові, активні переселенці. Та й увага до України суттєво зросла: у всьому світі вчать солов’їну, організовують рухи на підтримку цивільних і військових. Як відзначатимуть 32-гу річницю Незалежності і де пройде найбільше заходів, — з’ясували журналісти української редакції RFI.

Пробіг за ЗСУ, спектакль та опера: як відзначатимуть 32-гу річницю незалежності України у світі

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Річницю Незалежності українці за кордоном відзначать у понад трьох десятках міст.

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Найбільше українське свято у Північній Америці пройде в мегаполісі, де українців — понад сто тисяч. У канадському Торонто відбудеться фестиваль української культури та їжі. Ще заходи пройдуть у північному Едмонтоні в Канаді, де працює український університет. Там заплановані концерт українських виконавців та барбекю. Цими містами заходи не обмежаться: також святкування пройдуть у Вінніпезі, на гірському курорті Калгарі.

У США День Незалежності України відзначать у Чикаго: там пройде урочиста церемонія підняття державного прапора. Також благодійні концерти відбудуться в Сіетлі та Рентоні. У Нью-Йорку святкуватимуть на лайнері: на облавку заспівають українські гурти, яких підтримуватимуть понад 600 глядачів.

У Південній Америці масштабне святкування обіцяють у бразильській Курітібі — найбільшому місті у південній частині країни. Там організують виставку-ярмарок керамічних виробів, а також виступить фольклорний гурт із Полтавщини.

У Європі найактивніше святкуватимуть День Незалежності українці Польщі, Італії та Німеччини.

У Польщі заходи пройдуть у більш ніж десяти містах. Три великих концерти відбудуться у Варшаві. В одному з них візьмуть участь фіналісти торішнього Євробачення, на іншому — заспівають українські та українсько-польські гурти. А третій захід буде благодійним із виступами дітей — він має назву «Велике майбутнє України».

У Кракові відбудеться флешмоб на честь національного прапора: учасники розгортатимуть 70-метровий синьо-жовтий стяг. Також у місті пройде великий марш на підтримку України.

Мистецьким святом День Незалежності стане у Вроцлаві. У місті покажуть документальний фільм про українські ансамблі 1970-х років «Вусатий фанк». Оперний театр демонструватиме виставу «Запорожець за Дунаєм».

В Італії святкування пройде у шести містах: у Римі та Неаполі, Турині та Мілані, Тревізо та Болоньї. Зокрема, у Мілані 24 серпня демонструватимуть спектакль «Музика, вирізана по каменю». Також пройдуть молитви, ходи містами, концерти.

Спортивними подіями відзначать День Незалежності у Німеччині: у Штутгарті пройде шаховий турнір, у Лейпцигу — забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України», у Мюнхені — товариський футбольний матч між польською та українською командами. Також відбудуться благодійні ярмарки, культурні заходи.

У Парижі 24 серпня святкування буде особливо масштабним. Зранку в місті урочисто відкриють український сквер, згодом відбудеться масова молитва за Україну, покладання квітів до пам'ятника Тарасові Шевченку. Удень пройде хода з українським прапором, завдовжки в 260 метрів. Опісля — концерт братів Яремчук та виступи посла України у Франції та мера Парижа. А ввечері Ейфелеву вежу підсвітять синьо-жовтими кольорами.

Свткування Дня Незалежності-2023 © Мерія Парижа

На півдні Франції — у середземноморській Ніцці, відбудеться урочиста хода та концерт.

Програма святкування Дня незалежності України у Ніцці © Facebook

Святкові заходи та мітинги на підтримку України заплановані також в Іспанії, Британії, Чехії, Румунії і навіть далекій Австралії.

24 серпня о 19.00 за місцевим часом відбудеться всесвітня акція Ланцюг Єдності, до якої зможе долучитися кожен українець у своєму місті. Востаннє такий масштабний захід проводили в Україні навесні 2014 року.

А найдовший Ланцюг Єдності, завдовжки в 770 км, українці організували 1990 року — він з’єднав Івано-Франківськ та Київ.

Ланцюг єдності у 1990 році © galinfo

Для того, щоб взяти участь у цьогорічному всесвітньому Ланцюзі, потрібно перейти на сайт, знайти на мапі своє місто й відмітити на центральній вулиці точне місце, де плануєте стояти. Побачивши цю позначку, інші учасники також зможуть приєднатися. Або можна знайти позначки тих, хто вже відмітився, і зайняти місце поруч, щоб продовжити Ланцюг.