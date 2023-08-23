У Брюсселі біля Європарламенту розгорнули 30-метровий прапор України

День Державного прапора України

У Брюсселі українці розгорнули 30-метровий жовто-блакитний стяг, щоб відзначити День Державного прапора України. На акцію у центрі міста долучилися українці в національному одязі та у патріотичних футболках. Про це передає кореспондентка RFI у Брюсселі.

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Перед демонстрантами виступив представник України при Євросоюзі Всеволод Ченцов. Дипломат назвав український прапор символом незламності та свободи для усіх людей доброї волі не лише в ЄС, а в усьому світі.

День Державного прапора України святкують у Брюсселі. 23 серпня 2023. © RFI

Ченцов зазначив:

— Це символ, який лякає окупанта. За демонстрацію українського стяга сьогодні в Росії, чи на окупованих територіях можна не лише потрапити до в’язниці, можна втратити життя.

День Державного прапора України святкують у Брюсселі 00:10 День Державного прапора України святкують у Брюсселі. 23 серпня 2023. © RFI

Люди вшанували пам’ять тих, хто боровся за українську свободу, хвилиною мовчання. Після цього учасники акції заспівали гімн України, а також виконали народну пісню «Ой, у лузі червона калина». Українці скандували: «Слава Україні!», і звичайно ж чули у відповідь «Героям слава!».

День Державного прапора України святкують у Брюсселі 00:23 День Державного прапора України відсвяткували у Брюсселі біля будівлі Європарламенту. 23 серпня 2023. © RFI

День Державного прапора України святкують у Брюсселі 00:37 День Державного прапора України святкують у Брюсселі. 23 серпня 2023. © RFI

З нагоди Дня Державного прапору, до святкування долучилися українці, які змушені були залишити рідну землю через війну, та нині проживають у Бельгії. Катерина Світлична, киянка, приїхала на захід разом із матір'ю, обидві вони родом з Сум.

Катерина розповіла:

— Ми вважаємо, що кожен українець має підтримувати кожен захід, який відбувається на честь нашої країни. Ми виїжджали не за власним бажанням зі своєї країни, і закордоном ми маємо з гордістю нести звання, що ми українці.

День Державного прапора України святкують у Брюсселі. 23 серпня 2023. © RFI

Разом з українцями Всеволод Ченцов підняв прапор Ірпеня. Місто було окуповане російськими загарбниками одним із перших на початку повномасштабного вторгнення.

День Державного прапора України святкують у Брюсселі. 23 серпня 2023. © RFI

Українські захисники звільнили Ірпінь в кінці березня 2022 року.

День Державного прапора України святкують у Брюсселі. 23 серпня 2023. © RFI

День Державного прапора України відсвяткували у Брюсселі біля будівлі Європарламенту. 23 серпня 2023. © RFI

День Державного прапора України відсвяткували у Брюсселі біля будівлі Європарламенту. 23 серпня 2023. © RFI

День Державного прапора України відсвяткували у Брюсселі біля будівлі Європарламенту. 23 серпня 2023. © RFI

Зазначимо, після надання статусу кандидата прапор України підняли біля будівлі Європарламенту. Жовто-блакитний стяг і досі майорить поручить із прапорами 27 держав - членів ЄС.

День Державного прапора України святкують у Брюсселі. 23 серпня 2023. © RFI

Крім того, на знак підтримки сьогодні ввечері всі інституції ЄС у Брюсселі підсвітять жовто-синіми кольорами.