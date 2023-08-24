Нові санкції проти РФ та подарунок від виробника дронів: як вітають Україну з Днем Незалежності

Головне свято країни

Ще й сонце не зійшло, а привітання з Днем Незалежності України вже почалися. Напередодні ввечері європейські інституції підсвітили у кольори українського прапора. Одним з перших привітав українців держсекретар США Ентоні Блінкен. А президент країни Джо Байден сьогодні оголосив про нові санкції проти РФ від Сполучених Штатів. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у святковому зверненні висловив впевненість, що ЄС — це майбутнє України.

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З настанням пітьми 23 серпня будівлі Єврокомісії, Європейської ради, Європарламенту у Брюсселі підсвітили у синьо-жовті кольори.

— Блакитний, як небо над Україною, жовтий, як її поля. Напередодні Дня Незалежності України прапор України освітлює нашу штаб-квартиру в Брюсселі. Ми віддаємо шану хоробрим українцям, які борються за майбутнє своєї країни, – йдеться у повідомленні Єврокомісії у Twitter.

Будівлі Єврокомісії, Європейської ради, Європарламенту у Брюсселі підсвітили у синьо-жовті кольори з нагоди Дня незалежності України © European comission / Twitter

Голова Європейської Ради Шарль Мішель зазначив, що будівля Євроради, яка «сьогодні яскраво сяє жовто-блакитними кольорами» є символом «нашої рішучої підтримки України».

Dear Ukrainian friends,



On your Independence Day, the EU stands with you.



You are a member of our European family and your future is with us.



Slava Ukraini. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/g2hUrmjJxT — Charles Michel (@CharlesMichel) August 24, 2023

Україна впевнено просувається на шляху до Євросоюзу, заявив у привітанні голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

— Кожного дня українці сміливо борються за свою свободу і незалежність, за демократію і цінності, які ми всі поділяємо, — сказав у відеозверненні Боррель. — Водночас Україна змінює себе за допомогою ключових реформ і просувається на шляху свого членства у Європейському Союзі. Це майбутнє України, і ми у Європейському Союзі підтримуємо Україну. ЄС – разом з Україною, і ми будемо з Україною так довго, як буде потрібно, — наголосив голова європейської дипломатії.

I congratulate the Ukrainian people on the Independence Day of Ukraine.



You fight for your freedom and bravely defend the values we share.



Europe stands firmly with you. Our future is together.#StandWithUkraine #SlavaUkraïni pic.twitter.com/6n6hvuOASA — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 24, 2023

У День Незалежності Франція підтверджує свою рішучість продовжувати надавати підтримку Україні доти, доки це буде необхідно в умовах російської агресії, — йдеться у повідомленні МЗС країни.

Символічним у відомстві вважають те, що цього року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба буде почесним гостем глави МЗС Франції Катрін Колони на конференції послів.

Вітання з-за океану

Одними з перших почали вітати українців посадовці Сполучених Штатів. Держсекретар США Ентоні Блінкен зауважив, що у день 32-ої річниці незалежності України виповнилось рівно півтора роки, як Путін почав повномасштабне вторгнення. При цьому він зазначив, що саме завдяки стійкості її народу Україна переможе, а Росія «заплатить високу ціну за те, що вона зробила».

— США і надалі стоятимуть поруч з вами і працюватимуть з нашими союзниками і партнерами над тим, щоб Україна мала все необхідне для самозахисту, відновлення і процвітання, — запевнив Блінкен.

Про нові санкції проти РФ заявив у День Незалежності України президент США Джо Байден.

Президент США Джо Байден © AP / Manuel Balce Ceneta

Санкції спрямовані проти тих, хто винен у примусових переміщеннях і депортаціях українців. Це стосується і примусового вивезення тисяч українських дітей до Росії.

— Цих дітей викрали у батьків і тримають окремо від сімей. Це неприпустимо. І сьогодні ми оголошуємо нові санкції, щоб притягнути до відповідальності винних у цих примусових переміщеннях і депортаціях, а також вимагати повернення українських дітей до їхніх родин, — сказав президент США.

Він додав, що США продовжують співпрацювати з усіма державами, щоб притягнути російські війська до відповідальності за воєнні злочини та інші звірства, які вони вчинили в Україні.

Корисний подарунок від виробника дронів

Також у День Незалежності турецька компанія Baykar Makina передала українським розвідникам подарунок — ударний БПЛА Bayraktar TB2.

Дрон з розмахом крила 12 метрів може підійматися на висоту до 8 км і виконувати бойові завдання протягом 27 годин. Максимальна швидкість дрона становить 222 км/год, а крейсерська — 130 км/год, тому теоретично машина здатна подолати відстань навіть понад 1300 км, виконати там завдання і потім повернутись на базу.

Ударний БПЛА BAYRAKTAR TB2 © Українська розвідка

Святкування у різних часових поясах

Мерія столиці Канади — міста Оттава, напередодні 24 серпня вивісила український прапор. Міський голова Марк Саткліф запевнив, що столиця Канади і надалі підтримуватиме Україну в її боротьбі.

Мерія Торонто напередодні свята вивісила український прапор © Укрінформ

У Торонто у святкуванні взяли участь близько 25 тисяч людей. На відкритті урочистостей були присутні прем'єр-міністр Онтаріо, мер Торонто та депутати федерального парламенту українського походження. Концерт тривав понад вісім годин, пройшов також величезний ярмарок, в якому взяли участь громадські організації та місцеві підприємці.

Святкування Дня Незалежності України в Торонто, серпень 2023 © City news

Всесвітня акція «Ланцюг єдності», яка має стартувати сьогодні о 19.00 за місцевим часом, першою пройшла у Новій Зеландії: у Києві на той час була лише 10 ранку. Продовжилася акція в Токіо: там українці створили живий ланцюг о 13 годині.

Ланцюг єдності у Новій Зеландії © The Free World Gathering / Facebook

Загалом висловили бажання доєднатися до «‎Ланцюга Єдності» вже понад 28 тисяч учасників. Переважна більшість – у європейських містах. Найбільше охочих зареєструвалися у Польщі – понад 2 000 людей, Німеччині – майже 1 900 учасників, Чехії – близько 1 000 охочих.

Знайшлися навіть кілька десятків осіб, які готові публічно підтримати Україну і в російських містах — Москві, Санкт-Петербурзі, Челябінську.