Нові санкції проти РФ та подарунок від виробника дронів: як вітають Україну з Днем Незалежності
Ще й сонце не зійшло, а привітання з Днем Незалежності України вже почалися. Напередодні ввечері європейські інституції підсвітили у кольори українського прапора. Одним з перших привітав українців держсекретар США Ентоні Блінкен. А президент країни Джо Байден сьогодні оголосив про нові санкції проти РФ від Сполучених Штатів. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у святковому зверненні висловив впевненість, що ЄС — це майбутнє України.
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З настанням пітьми 23 серпня будівлі Єврокомісії, Європейської ради, Європарламенту у Брюсселі підсвітили у синьо-жовті кольори.
— Блакитний, як небо над Україною, жовтий, як її поля. Напередодні Дня Незалежності України прапор України освітлює нашу штаб-квартиру в Брюсселі. Ми віддаємо шану хоробрим українцям, які борються за майбутнє своєї країни, – йдеться у повідомленні Єврокомісії у Twitter.
Голова Європейської Ради Шарль Мішель зазначив, що будівля Євроради, яка «сьогодні яскраво сяє жовто-блакитними кольорами» є символом «нашої рішучої підтримки України».
Dear Ukrainian friends,— Charles Michel (@CharlesMichel) August 24, 2023
On your Independence Day, the EU stands with you.
You are a member of our European family and your future is with us.
Slava Ukraini. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/g2hUrmjJxT
Україна впевнено просувається на шляху до Євросоюзу, заявив у привітанні голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.
— Кожного дня українці сміливо борються за свою свободу і незалежність, за демократію і цінності, які ми всі поділяємо, — сказав у відеозверненні Боррель. — Водночас Україна змінює себе за допомогою ключових реформ і просувається на шляху свого членства у Європейському Союзі. Це майбутнє України, і ми у Європейському Союзі підтримуємо Україну. ЄС – разом з Україною, і ми будемо з Україною так довго, як буде потрібно, — наголосив голова європейської дипломатії.
I congratulate the Ukrainian people on the Independence Day of Ukraine.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 24, 2023
You fight for your freedom and bravely defend the values we share.
Europe stands firmly with you. Our future is together.#StandWithUkraine #SlavaUkraïni pic.twitter.com/6n6hvuOASA
У День Незалежності Франція підтверджує свою рішучість продовжувати надавати підтримку Україні доти, доки це буде необхідно в умовах російської агресії, — йдеться у повідомленні МЗС країни.
Символічним у відомстві вважають те, що цього року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба буде почесним гостем глави МЗС Франції Катрін Колони на конференції послів.
Вітання з-за океану
Одними з перших почали вітати українців посадовці Сполучених Штатів. Держсекретар США Ентоні Блінкен зауважив, що у день 32-ої річниці незалежності України виповнилось рівно півтора роки, як Путін почав повномасштабне вторгнення. При цьому він зазначив, що саме завдяки стійкості її народу Україна переможе, а Росія «заплатить високу ціну за те, що вона зробила».
— США і надалі стоятимуть поруч з вами і працюватимуть з нашими союзниками і партнерами над тим, щоб Україна мала все необхідне для самозахисту, відновлення і процвітання, — запевнив Блінкен.
Про нові санкції проти РФ заявив у День Незалежності України президент США Джо Байден.
Санкції спрямовані проти тих, хто винен у примусових переміщеннях і депортаціях українців. Це стосується і примусового вивезення тисяч українських дітей до Росії.
— Цих дітей викрали у батьків і тримають окремо від сімей. Це неприпустимо. І сьогодні ми оголошуємо нові санкції, щоб притягнути до відповідальності винних у цих примусових переміщеннях і депортаціях, а також вимагати повернення українських дітей до їхніх родин, — сказав президент США.
Він додав, що США продовжують співпрацювати з усіма державами, щоб притягнути російські війська до відповідальності за воєнні злочини та інші звірства, які вони вчинили в Україні.
Корисний подарунок від виробника дронів
Також у День Незалежності турецька компанія Baykar Makina передала українським розвідникам подарунок — ударний БПЛА Bayraktar TB2.
Дрон з розмахом крила 12 метрів може підійматися на висоту до 8 км і виконувати бойові завдання протягом 27 годин. Максимальна швидкість дрона становить 222 км/год, а крейсерська — 130 км/год, тому теоретично машина здатна подолати відстань навіть понад 1300 км, виконати там завдання і потім повернутись на базу.
Святкування у різних часових поясах
Мерія столиці Канади — міста Оттава, напередодні 24 серпня вивісила український прапор. Міський голова Марк Саткліф запевнив, що столиця Канади і надалі підтримуватиме Україну в її боротьбі.
У Торонто у святкуванні взяли участь близько 25 тисяч людей. На відкритті урочистостей були присутні прем'єр-міністр Онтаріо, мер Торонто та депутати федерального парламенту українського походження. Концерт тривав понад вісім годин, пройшов також величезний ярмарок, в якому взяли участь громадські організації та місцеві підприємці.
Всесвітня акція «Ланцюг єдності», яка має стартувати сьогодні о 19.00 за місцевим часом, першою пройшла у Новій Зеландії: у Києві на той час була лише 10 ранку. Продовжилася акція в Токіо: там українці створили живий ланцюг о 13 годині.
Загалом висловили бажання доєднатися до «Ланцюга Єдності» вже понад 28 тисяч учасників. Переважна більшість – у європейських містах. Найбільше охочих зареєструвалися у Польщі – понад 2 000 людей, Німеччині – майже 1 900 учасників, Чехії – близько 1 000 охочих.
Знайшлися навіть кілька десятків осіб, які готові публічно підтримати Україну і в російських містах — Москві, Санкт-Петербурзі, Челябінську.