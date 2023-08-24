32 річниця проголошення Незалежності України: тисячі українців вийшли на вулиці Варшави
Варшава, Польща – Найголовніше свято України — День Незалежності. Другий рік поспіль — через російську війну — більше мільйона українців відзначають цей день у Польщі. 24 серпня тисячі громадян України прийшли на Замкову площу у Варшаві, аби спільно відзначити цей особливий день.
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У вишиванках і з українськими прапорами. Дорослі та діти. Усі у День Незалежності України зібрались у самому центрі Варшави, аби відзначити найголовніше свято країни.
— Це найважливіше свято для кожного українця, який зараз перебуває за межами України. Ми всі платимо дуже велику ціну за те, щоб залишатись незалежними. Для нас незалежність — це наш генетичний код. Для нас важливо прийти сьогодні і сказати всьому світу, що війна досі триває, що досі люди гинуть, але ми повинні прагнути цієї незалежності, підтримувати один одного. І найважливіше, що мають зробити українці, — це показати Польщі, яка прийняла їх, наскільки вдячними ми є за цю підтримку, — заявила Вікторія Погребняк, активістка варшавського Євромайдану.
— Незалежно від того, де нас розкидало життя, ми всі українці сьогодні єдині, як ніколи. А в єдності наша сила і в єдності наша перемога. І дуже добре, що ми сьогодні боремось не одні. Дуже добре, що поруч з нами, з Україною, яка є символом вільного світу, а незалежність України є символом незалежності всього вільного світу, сьогодні весь вільний світ є з нами, — наголосив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі Василь Зварич.
Українці дякували полякам, які прихистили їх у своїй країні у такий важкий час.