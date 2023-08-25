День Незалежності України: Париж засвідчив свою прихильність Україні

Українці у Франції

Париж, Франція – Цьогоріч спільними зусиллями українців Франції та парижан французька столиця мала змогу стати свідком великого відзначення Дня Незалежності України. І, хоча святкування як такого не було, гості та жителі міста все ж таки мали змогу вшанувати свою відданість Україні та виказати підтримку її боротьбі за незалежність.

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Приємним жестом зі сторони паризької мерії стала інавгурація нового саду між престижними Єлисейськими Полями та відомим мостом Олександра III. Зелений сквер засаджений каштанами та липами тепер має ім’я «Київський сад для народу України». На офіційній частині заходу виступили мер Парижу Анн Ідальго та мер Києва Віталій Кличко.

Інавгурація Київського саду в Парижі Très émue d’inaugurer, alors que la guerre en Ukraine se poursuit, le « jardin de Kyiv, au peuple ukrainien » avec mon ami @Vitaliy_Klychko, maire de Kyiv.



Il marque le soutien et l’amitié indéfectible des Parisiens pour le peuple ukrainien qui lutte pour sa liberté et donc la… pic.twitter.com/w9A99n4fcL — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) August 24, 2023

Відзначення українською незалежності продовжилось молитвою за Україну у Соборі Святого Володимира та покладанням квітів до пам’ятника Тарасу Шевченка.

Хода до Дня Незалежності в Парижі 2023 {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

Близько 1500 українців та іноземців зібрались на відомій площі Бретой, звідки до площі Трокадеро пройшов автопробіг та марш українців із прапором завдовжки 260 метрів. Ходу супроводжували виступи українського танцювального гурту.

Пройшовши найпрестижнішими вулицями столиці та повз Ейфелевої Вежі, українська хода перейшла Сену та піднялась на площу Трокадеро. Саме тут громаду та друзів України привітав Надзвичайний та Повноважний Посол України у Французькій Республіці Вадим Омельченко, який звернувся зі сцени в супроводі своєї родини. Згодом для українців виступили брати Яремчуки.

Святкування Дня Незалежності в Парижі 2023 {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

Довгоочікуване освітлення Ейфелевої вежі кольорами українського державного прапора відбулось після виступів Віталія Кличка та Анн Ідальго, які засвідчили побратимство двох столиць. Вже вдруге «залізна дама» сяє саме синьо-жовтими кольорами, що стало прецедентом в її історії. Досі жодна іноземна держава не отримувала такої пошани.

Ейфелева вежа у кольорах українського прапору Il y a un an et demi jour pour jour, la Russie envahissait l'Ukraine. En ce 24 août, anniversaire de l'indépendance ukrainienne, @Paris témoigne de son soutien indéfectible au peuple ukrainien en illuminant une nouvelle fois @LaTourEiffel aux couleurs du pays.



Slava Ukraini 🇺🇦 pic.twitter.com/oShysLiHU8 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) August 24, 2023

День Незалежності України також відмічали у в Каннах, Ліоні, Страсбурзі, Меці та інших містах.