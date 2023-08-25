Українці у Франції

День Незалежності України: Париж засвідчив свою прихильність Україні

Париж, Франція – Цьогоріч спільними зусиллями українців Франції та парижан французька столиця мала змогу стати свідком великого відзначення Дня Незалежності України. І, хоча святкування як такого не було, гості та жителі міста все ж таки мали змогу вшанувати свою відданість Україні та виказати підтримку її боротьбі за незалежність.

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La Tour Eiffel éclairée aux couleurs de l'Ukraine, en solidarité avec le pays victime de l'invasion russe, le 9 mai 2022.
La Tour Eiffel éclairée aux couleurs de l'Ukraine, en solidarité avec le pays victime de l'invasion russe, le 9 mai 2022. © CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS
Автор: Ксенія Жорноклей
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Приємним жестом зі сторони паризької мерії стала інавгурація нового саду між престижними Єлисейськими Полями та відомим мостом Олександра III. Зелений сквер засаджений каштанами та липами тепер має ім’я «Київський сад для народу України». На офіційній частині заходу виступили мер Парижу Анн Ідальго та мер Києва Віталій Кличко.

Інавгурація Київського саду в Парижі

Відзначення українською незалежності продовжилось молитвою за Україну у Соборі Святого Володимира та покладанням квітів до пам’ятника Тарасу Шевченка.

Хода до Дня Незалежності в Парижі 2023

Близько 1500 українців та іноземців зібрались на відомій площі Бретой, звідки до площі Трокадеро пройшов автопробіг та марш українців із прапором завдовжки 260 метрів. Ходу супроводжували виступи українського танцювального гурту.

Пройшовши найпрестижнішими вулицями столиці та повз Ейфелевої Вежі, українська хода перейшла Сену та піднялась на площу Трокадеро. Саме тут громаду та друзів України привітав Надзвичайний та Повноважний Посол України у Французькій Республіці Вадим Омельченко, який звернувся зі сцени в супроводі своєї родини. Згодом для українців виступили брати Яремчуки.

Святкування Дня Незалежності в Парижі 2023

Довгоочікуване освітлення Ейфелевої вежі кольорами українського державного прапора відбулось після виступів Віталія Кличка та Анн Ідальго, які засвідчили побратимство двох столиць. Вже вдруге «залізна дама» сяє саме синьо-жовтими кольорами, що стало прецедентом в її історії. Досі жодна іноземна держава не отримувала такої пошани.

Ейфелева вежа у кольорах українського прапору

День Незалежності України також відмічали у в Каннах, Ліоні, Страсбурзі, Меці та інших містах.

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