З Петриківським розписом та музикантам: у Бельгії відсвяткували День Незалежності України

Головне свято України

В Бельгії в абатстві Грімберген відбулося святкування 32-ої річниці Незалежності України.

Реклама Читати продовження

На захід завітали як українські біженці, так і міжнародні друзі України. Серед гостей була єврокомісарка з питань рівності, Гелена Далі, яка відзначила тісні зв'язки між Європою та Україною. Вона осудила російську агресію та висловила підтримку українському народові.

Під час святкування гостей пригощали українськими стравами та напоями, зокрема, радували кримськотатарськими десертами. Локації були прикрашені українською символікою, а також була організована фотозона з жовто-блакитною мапою України, де люди залюбки робили фотографії.

Окрім цього, українські митці провели майстер-класи з різних видів рукоділля, включаючи малювання та плетіння ляльок-мотанок. Воркшоп з Петриківського розпису привернув увагу як дітей, так і дорослих.

Під час заходу відвідувачі мали можливість придбати українські сувеніри, солодощі та книжки. Одна з учасниць, власниця української крамниці в Антверпені, зазначила, що особливу популярність серед гостей мали металеві тризуби та дерев'яні вироби.

Захід завершився українською музикою, а також був спрямований на благодійність. Всі охочі мали можливість зробити пожертву на відбудову лікарні в місті Ізюм.