Документальна стрічка «HerSons»: ще один доказ воєнних злочинів Росії

Докази для Гааги

Варшава, Польща – Цей фільм — історія чотирьох мешканців Херсона, яких російські військові викрали та катували. Двоє з них перебувають у «Лефортово» у Москві, ще один — у в'язниці у Ростові-на-Дону. І лише один на свободі. Їхні свідчення — докази воєнних злочинів Росії, вчинені проти цивільного населення. Адже жоден із чотирьох героїв стрічки — ані Роман Баклажов, ані Сергій Ковальський, ані Юрій Кайов, ані Павло Запорожець — не мають жодного відношення до війська.

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Авторка фільму «HerSons» Ганна Берегова є співробітницею Центру документування російських воєнних злочинів в Україні імені Рафала Лемкіна. Його відкрили наступного дня повномасштабного вторгнення Росії до України. Центр Лемкіна створили на базі Інституту Пілецького у Варшаві, урядової організації, яка має колосальний досвід збирання, збереження та оброблення свідчень жертв тоталітарних режимів ХХ століття. Більше півтора роки Ганна Берегова разом із своїми колегами збирає і фіксує свідчення жертв російської агресії.

Ганна Берегова, авторка фільму

Стрічка «HerSons» — лише перша із цілої серії документальних фільмів про цивільних заручників, яких утримує російська влада. У відеодокументі їх лише четверо, але насправді — тисячі. Хто вони — герої фільму? Це волонтер Роман Баклажов, який 54 дні провів у катівнях Херсона. Це підприємець Юрій Кайов, якого уже 10 місяців утримують у «Лефортово», найсуворішій вʼязниці Росії, і якого звинувачують у міжнародному тероризмі. Це фермер Сергій Ковальський, який теж перебуває у російській столиці. Разом із Кайовим Ковальського «записали» у так звану «групу дев'яти» — українців, які за версією російського ФСБ, нібито планували теракти проти колаборантів на Херсонщині. Останній герой документального фільму — це Павло Запорожець, якого тримають у Ростові-на-Дону і якому теж інкримінують міжнародний тероризм.

Презентація фільму «HerSons» у Варшаві © Наталія Ряба / RFI

— Ганно, за останніми даними омбудсмена Дмитра Лубінця, у російському полоні перебувають приблизно 25 тисяч цивільних бранців. Чому ви вирішили розповісти саме про херсонців, про їхні долі?

— По-перше, Херсон деокупований, а значить, люди можуть відкрито говорити про це. І дуже важливо вислухати розповіді саме від родин. Чому цивільні бранці? Тому що вони безправні на території Росії. Вони не мають жодного правового статусу. І, на жаль, дуже мало хто знає про те, що з ними відбувається.

Українські військові у Херсоні після звільнення міста. Листопад 2022 © Bernat Armangue / AP

— Чому героями вашого фільму стали саме ці чотири чоловіка?

— Це абсолютно звичайні люди. До війни вони жили нормальним життям. Хтось був волонтером. Хтось був звичайним підприємцем. Хтось був депутатом. Хтось був фермером. Усі вони різного віку, майже ніхто один з одним не знайомий. Я хотіла показати: яку позицію вони б не мали, який би статус у них не був, якого віку вони не були б, можна потрапити під цю жахливу репресивну машину.

— Ви як працівниця Центру Лемкіна постійно збираєте свідчення людей. Що вас найбільше вразило в історіях ваших героїв?

— По-перше, я була шокована самим викраденням, наскільки воно методично і однаково у всіх регіонах України. Тобто викрадали абсолютно однаково. Приїжджає БТР чи військова машина до тебе додому, тебе забирають на очах у родини, як, наприклад, у випадку з героєм фільму Романом Баклажовим. Не пояснюючи, чому, не інкримінуючи нічого. До речі, в ситуації з Романом вони приїжджали до нього і після цього. Тобто його викрали, катували, п'ятдесят чотири дні тримали в ув'язненні, а потім вони ще приїжджали кілька разів, робили обшуки, бо він не припиняв займатися волонтерською діяльністю.

— Роман Баклажов — єдиний з героїв вашого фільму, який зараз — після викрадення росіянами — на свободі. Що він розповідає про свої катування у підвалах Херсона?

Роман Баклажов, волонтер, якого викрали росіяни і тримали у Херсоні © Особистий архів Романа Баклажова

— Він розповідає, що росіяни катували людей з відкритими вікнами, тобто вони їх відводили в певні приміщення, відкривали вікна для того, щоб люди на вулиці все чули. І Роман до затримання там проїжджав і розумів, що відбувається у підвалах. Росіяни особливо цього не приховували. Щодня він чув ці крики і розумів, що з ним буде те саме. Росіяни робили це спеціально. По-друге, що дуже важливо, це моральний пресинг. Навіть книжки, які їм там давали читати, були проросійської тематики. Якщо говорити про безпосередні фізичні тортури, то до нього застосовували електричний струм, побиття. Також вони всіляко знущались. Як він казав, придумували такі підлі витівки дуже жорстоких підлітків. Наприклад, випити дуже багато солоної води, як у фільмі. Або з'їсти шматочки пов'язки територіальної оборони. Вони придумували дуже багато знущань. Роман розповідав про однокамерника, який помер у камері. До цієї людини не пускали лікарів. У самому СІЗО функції лікаря виконував один із затриманих. І коли однокамерник Романа помирав, покликали, власне, цього лікаря. Він мав засвідчити, що людина не симулює судороги. Коли вже чоловік помер, приїхало так зване керівництво, почало дізнаватись у співкамерників, що сталось. Було зрозуміло, що ти при цих наглядачах не можеш йому сказати, що насправді відбулось. У загиблого було слабке серце, діабет — цей керівник був радий це почути. Бо значить, що природні причини смерті. Він розвернувся і пішов. А померлий був синього кольору — настільки побитий. Було очевидно, від чого він помер. І це дуже страшно, коли всі мовчать, ніхто нічого не каже, але всі все розуміють.

— Інші герої вашого фільму: яка їхня доля, що про них відомо?

— Про те, що відбувалось у Херсоні, ми знаємо лише завдяки тому, що були безпосередні свідки, які все відчули на собі. Жодної людини, яку б випустили з ув'язнення в Росії, я не зустрічала. Я принаймні не знаю таких людей. В їхніх листах, які передають адвокати, нічого нема. Максимально вони пишуть в офіційних зверненнях. Але це для них теж небезпечно. Тож ми не знаємо справжніх умов. Але, щоб заспокоїти своїх родичів, пишуть, що умови більш-менш, що їх тримають по двоє в камері, що там є навіть якийсь телевізор, за підключення антени до якого треба платити. Це при тому, що гроші туди передати неможливо. Годують якоюсь прісною їжею. Коли їх виводять на прогулянки, то глушать російським гімном. Не знаю всього, що вони з ними роблять, але максимально психологічно тиснуть. Постійно. Їх тримає лише те, як кажуть їхні друзі, що вони там разом. Намагаються спілкуватись один з одним, для того, мабуть, їх і глушать гімном, щоб вони не могли цього робити на прогулянках.

— Де утримують ваших героїв? Їх всіх об'єднує те, що вони — херсонці, що вони були викрадені.

— Один герой — Павло Запорожець — його тримають у Ростові-на-Дону. Юрія Кайова та Сергія Ковальського — учасників так званої «групи дев'яти» — тримають у «Лефортово». Чому не у Ростові-на-Дону, де розглядаються подібні справи, питання.

Юрій Кайов не дуже любить фотографуватись. Це одна з небагатьох світлин під час його волонтерської місії з Червоним Хрестом © Особистий архів Ольги Кайової

Розібратись, як саме росіяни будують свої справи проти цивільних громадян України, дуже складно, враховуючи, що вони не підтверджують місцезнаходження жодного із викрадених бранців. Росія намагається тримати обличчя «правової» держави, тобто роблять якісь експертизи, записують якихось свідків. Але дуже дивні речі відбуваються — свідки зникають, їхні свідчення є дуже дивними. Більше подробиць я не можу надати. Але це дуже дивне правосуддя. Що стосується адвоката, то навіть, якщо ти його знайдеш, він несе абсолютно декоративну функцію. Ці захисники нічого не можуть захистити.

— Що саме інкримінують Запорожцю? Він не є учасником так званої «групи дев'яти».

— Він, за версією російського слідства, міжнародний терорист-одинак, який хотів підірвати ходу «Безсмертного полку». Його затримали дуже оперативно. Я знаю, що до нього приїхали. А от що в нього вилучили, невідомо.

— Наскільки важко було працювати з родичами цивільних бранців при створенні цього фільму?

— Найжахливіше — це розуміння того, що це все відбувається. Ти живеш абсолютно нормальним життям, а потім приходить росіянин. І ти повертаєшся у час сталінських репресій і ГУЛАГу. Взяли вивезли — і все — людини нема. Попри те, що у фільмі чотири герої, може скластись відчуття, що всі говорять про одну і ту саму людину. Бо у РФ із бранцями роблять усе методологічно та однаково. Все вже продумано, налаштовано. Це як російська пропаганда — навіщо видумувати нову, якщо є модель радянської? Навіщо видумувати нові репресії, якщо є гарно відпрацьована модель столітньої давності? Все однаково у них. Були такі інтерв'ю, коли люди просто не можуть говорити. Вони не знають, що можуть сказати, щоб не нашкодити. Людина не знає, що вона може зробити, щоб допомогти. І це такий грандіозний розпач. Найжахливіше — це відчувати розпач цих людей. Я не маю юридичної освіти, я не знаю, як працює «міжнародне» право в Росії. Воно там не працює насправді. І ми говоримо зараз про людей, яким треба допомогти, а ми не знаємо, як. І я дуже вдячна свідкам, що вони знаходять в собі сили кожного дня боротися за свободу своїх близьких. Це неймовірна праця — говорити абсолютно незнайомій людині про найважче. І не завжди після того, як виговоришся, тобі стане легше. Далеко не завжди. Є деякі інтерв'ю, в яких ти розумієш розпач цих людей. А уявіть, який великий цей розпач у людей, які досі знаходяться в окупації, які, крім того, що їхні близькі, безправні, вивезені до того самого Криму чи Росії, взагалі нічого не можуть зробити. Вони не можуть виїхати і говорити про те, що відбувається. Не можуть ні фізично, ні морально підтримати своїх близьких, не можуть бути у вільній Україні.

Ольга Кайова, дружина цивільного бранця Юрія Кайова, якого тримають у Москві © Instytut Pileckiego

— Женевська конвенція визначає правила поводження з військовополоненими. Як бути із цивільними бранцями?

— Це, до речі, дуже цікаво. Усі герої фільму є цивільними полоненими. Але Росія вважає їх терористами, однак не визнає комбатантами. Тобто вони самі їх не визнають військовими полоненими. Це взагалі дуже дивно. Ви звинувачуєте людей, але при цьому ви їх судите як цивільних. Я не юрист, але якщо Росія не визнає факту їхньої присутності на своїй території, водночас проводить суди, то вона так само їх може нам віддати, якщо на неї надавити.

— До кого у першу чергу ви хочете достукатись цим фільмом? До яких міжнародних організацій?

— Я хотіла би достукатися до ООН, тому що, власне, ООН може мати вплив на це. Так само до Червоного Хреста. Юрій Кайов є волонтером Червоного Хреста. Останній може посприяти звільненню або хоча б нормальним умовам утримання, доступу родичів до ув'язнених. Дуже хотілось би, аби Червоний хрест включився, бо він і є третьою стороною. Також хочу достукатись до влади різних країн, щоб вони зрозуміли, що людей викрадають, людей викрадають все більше.

Ганна Берегова, авторка фільму «HerSons» © Instytut Pileckiego

— Яка головна мета вашого документального фільму? Чого будете добиватись?

— Ми плануємо поширювати цей фільм. Ми плануємо зробити й інші його частини. Чим швидше, тим краще. Основна мета — спробувати витягти звідти людей. Найжахливіше те, що Росія використовує цих бранців не тільки як заручників, не тільки як безправних в'язнів, вона використовує їх для того, щоб ними маніпулювати. Яким чином? «Ми б давно випустили їх, вони нам взагалі у Росії не потрібні, давіть на свою владу. Як тільки їх подадуть на обмін, ми їх одразу віддамо». І це говорять державні адвокати, надані бранцям російською владою. Вони накручують родичів. Українська сторона, я впевнена, займається цим питанням. Але українська сторона є воюючою стороною. І треба, звичайно, долучати третю сторону для того, щоб це якось регулювати, для того, щоб впливати, щоб тиснути на Росію, щоб вона міняла людей. Ми навіть не говоримо про те, щоб РФ просто взяла і відпустила наших людей, тому що це просто викрадення цивільних. Росіяни вивозять цивільних бранців за кордон України. Вони ж вивезли їх ще до квазіреферендуму. Ті, кого вивезли після, там вже не міжнародний тероризм, там уже інші статті.

— Як саме маніпулюють в'язнями? Що хочуть росіяни показати?

Показ документального фільму «HerSons» у Варшаві © Instytut Pileckiego

— По-перше, їм треба картинка. Їм треба поламані люди, щоб показати: «о, дивіться, розчарувався у “нацистах”». Їм треба, але це моя лише думка, заповнити свої тюрми, бо своїх в'язнів відправили на війну. Росіяни хочуть ламати людей, хочуть демотивувати інших цивільних, які перебувають на території України. Для цих в'язнів є надважливим, що за них борються. Це теж одна з цілей, які я переслідувала, коли робила цей фільм. Вони мають дізнатись, що за них борються, що намагаються всіма можливими способами звільнити. Усі мають знати, що робить Росія. Абсолютно всі мої колеги і інші організації, які цим займаються цим питанням, щоденно роблять величезну роботу для того, щоб показувати, висвітлювати дії РФ. Крім того, що вона нищить, вбиває цивільних людей своїми бомбами, вона ламає їхні життя і кожного дня знищує наших людей. Так є всі ознаки створення нових концентраційних таборів в Європі у ХХІ сторіччі. Який ми винесли урок з Другої світової війни? Як ми навчилися протидіяти цьому? Чи ми знову будемо дивитися на нові концентраційні табори та просто безпомічно розводити руками? Як ми можемо з цим боротися на міжнародному рівні? Українці чудово знають, за що вони воюють. Вони знають, хто такі росіяни, що вони можуть робити. Східна Європа знає, хто такі росіяни, і підтримує нас — країни Балтії, Польща. Але Західна Європа може зіткнутися знову з тим, що відбувалося на її території у часи Другої світової війни. І, маючи цей досвід, людство нарешті зрозуміти, що таке Росія і що вона робить.