На батьківщину: як країни ЄС планують стимулювати українців повертатися додому

Додому?

Півтора року тому українці, рятуючись від війни, почали виїжджати до Європи. Зараз хтось уже адаптувався до нового життя, а хтось вирішив повернутися додому або саме розмірковує над цим. Проте деякі країни, що приймали українців із початку повномасштабного вторгнення, вирішили із цим допомогти.

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Чехія: нові поправки до старого закону

Днями з’явилися новини про те, що Чехія розробляє спеціальну програму, покликану стимулювати українських біженців повертатися на батьківщину. Так, місцеві парламентарі готують поправку до закону «Lex Ukrajina». Вона передбачає надання допомоги та відшкодування частини витрат у разі, якщо біженці їдуть в Україну.

Проте поки що влада країни визначилася, якою саме буде ця допомога. Але ЗМІ пишуть, що, найімовірніше, йдеться про відшкодування транспортних витрат на проїзд до України. Якою буде ця сума, має вирішити уряд Чехії.

«Треба реагувати на зростання попиту іноземців на допомогу в поверненні до України. Хоча ситуація в Україні багато в чому не є задовільною, доречно запропонувати допомогу тим, хто зацікавлений у поверненні», — зазначають ініціатори поправки. Водночас вони визнають, що наразі ситуація не дозволяє виснувати, що війна незабаром закінчиться, а біженці зможуть повернутися додому.

Чехія — одна з тих країн ЄС, що прийняла найбільше українців © AP / Petr David Josek

У самому законопроєкті йдеться про «сприяння добровільному поверненню», тобто змушувати українців покидати територію Чехії ніхто не буде.

Надія Мельничук, яка зараз живе у Празі, розповідає, що насправді можливість відшкодування витрат на повернення була й раніше:

— Не зовсім розумію, що саме має змінитися, якщо чесно. Нам і раніше було відомо, що влада може оплатити квиток, але для цього потрібно подати заявку. Якщо я правильно розумію, це раніше просто регулювалося окремими законами, а тепер це мають окремо прописати в «Lex Ukrajina». У місцевих телеграм-групах, звісно, уже переживають, що нас почнуть виганяти з країни, але, якщо чесно, я так не думаю.

До речі, ця ж поправка має продовжити ще на рік — до березня 2025 року — тимчасовий захист для українців, які перебувають у Чехії. За останніми даними тутешнього МВС, на території країни перебуває 360 900 українців, які мають тимчасовий захист. І більшість із них — жінки з дітьми. Раніше ж влада Чеської Республіки повідомляла, що може прийняти максимум 500 тисяч біженців — на більшу кількість людей просто не вистачить ресурсів.

Ірландія: дозволи на проживання та соціальна допомога

Ірландія одразу відкрила кордони для українців © Charles Krupa / AP

Заохочувати добровільне повернення українців додому вирішили і в Ірландії. Серед пропозицій — продовження виплати соціальної допомоги протягом певного часу для гарантування безпеки тих, хто повертається.

Ще один варіант — надання дозволу на проживання тим, хто працює чи навчається, а також тим, хто не може повернутися в Україну через стан здоров’я чи гуманітарні причини. Таких охочих, згідно з останніми опитуваннями, близько 30 тисяч, тобто 41% від усіх біженців, а решта — цього дозволу так легко не отримає.

— Ірландці шуткують, що вони прийняли біженців стільки, що країна тріщить по швах, — розповідає Лариса з Маріуполя, як живе тут трохи більше ніж рік. — Але ви не подумайте, це по-доброму. Я читала про ці пропозиції і що можу сказати? Вони непогані. Та чи їх реалізують? Уявіть собі, продовжувати навіть до пів року виплачувати соцдопомогу тим, хто повертається додому, скільки це грошей? А от дозвіл на проживання — це, на мою думку, більш реально та й більше корисно.

Швейцарія: квиток додому

Вирішив підтримати українців, які прагнуть повернутися додому, й уряд Швейцарії. Влада країни може компенсувати витрати на квитки, житло та харчування під час переїзду. Проте єдиної суми, на яку можна розраховувати, немає: кожну ситуацію розглядають індивідуально.

Укрaїнці нa aкції протесту у Швейцарії © Peter Klaunzer / AP

Зaзвичaй виплачують близько 500 швейцарських франків на дорослого та 250 — на дитину, але не більше ніж дві тисячі франків на родину.

— Моя подруга так поїхала ще минулого року, — розповідає Дар’я, біженка з Києва. — Це не нова програма. Щоправда, я чула, що зараз можна отримати більшу суму, ніж торік. Але все дуже залежить від того, в якому ти кантоні живеш, вони тут як окремі держави. Хоча в бажанні допомогти грошима на повернення до України вони всі єдині, тут не посперечаєшся.

Дійсно, самі автори цих пропозицій визнають, що їхня реалізація потребуватиме значних витрат.

Позиція України: повернення біженців додому — це наша мета

Насправді, згідно з численними опитуваннями, переважна більшість українців прагне з часом повернутися додому. Тaк, останнє дослідження від ООН свідчить, що 76% біженців з України хочуть колись повернутися додому, однак лише 14% із них планують зробити це найближчими місяцями. Головними перешкодами респонденти називають безпекову ситуацію та соціально-правові проблеми.

Як нагадують в ООН, ще в березні 2022 року було оприлюднено Позицію щодо повернення: тоді організація закликала держави не примушувати українців та осіб, які постійно проживали в Україні, їхати додому. І ця позиція залишається чинною.

Повернення українців додому є метою держави. Це неодноразово говорив президент Володимир Зеленський. І саме цій темі була присвячена стаття радника президента України з економічних питань Олега Устенка та професора Массачусетського технологічного інституту, колишнього головного економіста Міжнародного валютного фонду Саймона Джонсона для газети «Лос-Анджелес таймз».

Укрaїнa прaгне повернути своїх громaдян додому AP - Gregory Bull

«Загалом, зважаючи на поточний курс, цього року економіка, найімовірніше, впаде щонайменше на 40% порівняно з 2021 роком. І поки біженці не повернуться додому, буде важко досягти стійкого відновлення», — пишуть автори.

Та навіть попри те, що зараз багато хто вже повертається, Україна наразі не здатна повноцінно підтримувати громадян та забезпечити їм високий рівень заробітних плат.

«Щомісячний дефіцит урядового бюджету становить приблизно 5 мільярдів євро... Тому було б доцільно зберегти частину фінансової підтримки ЄС для біженців навіть після повернення в Україну», — вважають Устенко та Джонсон.

Вони пропонують три способи реaлізaції своєї ідеї:

дозволити біженцям отримувати грошові виплати від ЄС в Україні протягом обмеженого періоду, наприклад шести місяців;

виділити додаткові ресурси українському уряду для найму людей, які відновлюватимуть країну;

надати урядові України кошти для створення тимчасової програми базового доходу для всіх, хто повернувся додому.

Останній варіант, на думку авторів статті, найліпший. Проте він потребуватиме від ЄС чималих витрат, до того ж на це мають погодитися всі країни-члени.

У будь-якому разі, найбільших зусиль має докласти саме українська влада: потрібно відновити зруйновану інфраструктуру, створити нові робочі місця та забезпечити фінансову допомогу постраждалим унаслідок повномасштабного вторгнення.