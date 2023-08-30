Українці в Бельгії

Від дизайнера до волонтерки: в Бельгії українка розгорнула центри плетіння маскувальних сіток

Брюссель, Бельгія – Українська дизайнерка, Альона Пильгун, після початку повномасштабної війни весь час приділяє волонтерству. Жінка вчить усіх небайдужих плести маскувальні сітки та нашоломники, які потім відправляються на фронт. Завдяки своїм зусиллям, волонтерка відкрила благодійні центри майже у всіх великих містах Бельгії. Там збираються українці й допомагають наблизити нашу перемогу.

03:11 Від дизайнера до волонтерки: в Бельгії українка розгорнула центри для плетіння маскувальних сіток © RFI

Реклама Читати продовження Альона Пильгун розповіла, що сітки плетуть із різних матеріалів. Основу закуповують у країнах Балтії, а потім додають тканинку кольору хакі. Сітками та нашоломниками волонтери не обмежуються, також надсилають на передову медикаменти, консерви, окопні свічки. Разом із командою Альона проводить українські заходи з національними стравами та сувенірами. Усі зібрані кошти передають на ЗСУ. Долучитися до команди Альони можуть усі охочі. Волонтерка закликає українців доєднуватися, оскільки війна триває. Завантажити додаток