Українці в Бельгії

Брюссель, Бельгія – У столиці Бельгії, Брюсселі, відбулась презентація унікального документального фільму "День незалежності". Фільм, знятий за один день у різних куточках України, відкриває глядачам історії різних людей, які пережили День Незалежності 2022 року по-своєму.

Один день з життя українців: у Брюсселі представили документальний фільм “День незалежності”

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Режисером та творцем фільму є Володимир Тихий, а кінокоманда включає 11 документалістів-волонтерів з об'єднання "Babylon'13". Ця група активістів вже 10 років відзначає розвиток громадянського суспільства в Україні через свої творіння.

"День незалежності" є продовженням стрічки "День українського добровольця". Документалісти планують зняти ще одну частину - "День перемоги".

До Брюсселю фільм привезли організатори міжнародного проєкту "Babylon Villeneuve", які демонструють українську документалістику у франкомовних країнах. Зібрані кошти від продажу квитків будуть спрямовані на допомогу кінодокументалістам, які знаходяться на передовій.