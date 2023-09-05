Я просто українець: художник із Марселя Віктор Орлі організував масштабну допомогу державі й ЗСУ

Українці у Франції

Він живе і творить у Франції з 2004 року. Його називають яскравим представником сучасного покоління імпресіоністів та амбасадором Провансу. Але з 24 лютого він припинив писати і став віддано допомагати Україні. Віктор Орлі — псевдонім українського художника і галереїста Геннадія Гребньова. З початку війни митець із однодумцями проводить мітинги за Україну, пише листи в міжнародні організації, передає ліки й медичне обладнання. Про допомогу батьківщині, кардинальну зміну життя під час війни і творчі плани Геннадій Гребньов розповів RFI.

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— Ви переїхали до Франції майже два десятиріччя тому. Вас називають французьким художником. Наскільки змінило Ваше життя повномасштабне вторгнення РФ в Україну?

Україна моя мати, а моя мати — в Україні

— Тому Україна і українці для мене завжди залишалися і залишаються неймовірно близькими. Я відслідковував політичну ситуацію дуже довго і усвідомлював, що вторгнення неминуче. Ми заздалегідь купили необхідні запаси для моєї мами, яка мешкає у Кропивницькому, — сіль, крупи, миючі засоби.

Віктор Орлі з мамою © особистий архів Віктора Орлі

Моя мама і досі залишається в Україні. Ми з нею дуже багато говорили на тему приїзду — я вмовляв пожити в мене хоча б тимчасово. Але вона завжди казала: «Дітки, я народилася тут. Тут мій дім, моє коріння, тож я нікуди звідси не поїду».

З першим вибухом 24 лютого я вже знав, що відбувається: я став телефонувати українцям, які мешкають в Марселі, і розповідав, що почалася війна. Я просив їх попередити своїх родичів в Україні, щоб вони шукали укриття, куди можна спуститися під час тривог, а також наголошував, що вони мають бути максимально уважними та обережними під час найближчих подій, які, я був впевнений, розвиватимуться дуже швидко.

З 24 лютого я, митець та організатор виставок, вирішив припинити творчу діяльність і весь час та енергію спрямувати на допомогу Україні.

— Якими були перші дні і тижні? Як організовували заходи на підтримку України та українців? Чи проводите Ви їх зараз?

— Мітинги наприкінці лютого — початку березня минулого року були лише частиною роботи. Адже я та мої однодумці займалися тоді всім, що було пов’язане з Україною та українцями. І роботи тоді було дуже багато.

У перші дні ми проводили, по-перше, мітинги протесту, а, по-друге, — підтримки України. Ми хотіли звернути увагу на агресію РФ політиків, чиновників, депутатів усіх рівнів. Перший мітинг у Марселі був дуже масовий. Люди з'їхалися з навколишніх міст і з регіону. До нас приєдналися французи, грузини, латвійці, литовці. Підключилися англійці, американці, німці. Крім того, це були представники самих різних рас, народів і народностей. З нами були люди з червоним, чорним, жовтим кольором шкіри. І всі абсолютно скандували про те, що Росія —агресор, а Путін — убивця.

Мітинги ми і досі проводимо щосуботи. Ми підтримуємо Україну, підтримуємо ЗСУ, молимося за них. Кожен мітинг має свою тему, яка ділиться на підтеми. До всіх акцій ми готуємося заздалегідь. Щоб наші меседжі та заклики були зрозумілими всім, промови готуємо двома мовами — українською і французькою. Наші мітинги зажди динамічні, емоційні — водночас ми тримаємо темп, доступний кожному.

Ми писали звернення до мера Марселя, президента Франції Еммануеля Макрона, до ООН. Таким чином, ми намагаємося впливати на перебіг подій, пов'язаних саме з Україною.

— Розкажіть про учасників мітингів. Чи беруть в акціях участь відомі діячі, як Ви? Які ще люди приходять? Хто співчуває та активно допомагає Україні?

Я себе видатним назвати не можу. Я звичайний, я просто українець. Я просто патріот, співорганізатор акцій.

— Звичайно, ми шили українські прапори у моїй галереї, малювали транспаранти. Так, моя роль була і є однією з основних. Та також ініціюють акції і інші відомі люди — оперний співак Дмитро Воронов, зокрема.

Наймолодші учасники наших мітингів — діти у візочках. І вони теж прикладають ручку до серця, коли ми а капела співаємо гімн. Найстаршому учаснику — 105 років. Він просив підвести його на мітинг. Казав, що він підтримує українців, бо дуже любить цю країну. Любить за те, що вона проявляє неабиякий героїзм у такому протистоянні і українці фактично захищають французів.

Відкриття муралу на честь України, серпень 2023 року © особистий архів Віктора Орлі

Ми проводимо маніфестації навпроти мерії. Там гуляють багато туристів, які часто також приєднуються до акцій. Наприклад, одного разу участь у мітингу взяла величезна група казахів. Вони стояли з прапором Казахстану і кричали: «Слава Україні!»

Серед учасників є французи, що з нами з першого дня, наприклад Сандрін Паскє. Вона приходить на маніфестацію найпершою, раніше, ніж українці. І жодного разу не пропустила мітинг. Рівно за дві хвилини до одинадцятої вона вже на площі з прапором чекає початку.

Завжди з нами Луї Алессандріні — наш звукооператор. Він приходить з власним обладнанням, під’єднує акустику, забезпечує музичний супровід.

Мітинг за Україну, січень 2023 року © особистий архів Віктора Орлі

Серед постійних учасників є також єгиптянин, у якого хворі ноги, — Адель. Він приходить зі своїм стільчиком і разом з нами скандує: «Україна понад усе». Улітку через спеку він втратив свідомість на мітингу, та наступного разу знову прийшов на маніфестацію.

Єгиптянин, який підтримує Україну, на мітингу © особистий архів Віктора Орлі

Величезна подяка саме їм за їхню роботу, за їхню підтримку. Вони молодці!

— Як починалася Ваша волонтерська діяльність? Як марсельці допомагають Україні зараз?

— У лютому минулого року ніяких спеціальних організацій для допомоги Україні у Марселі не було. Тож я проводив збори від моєї асоціації — Capitale, яка починала роботу ще 2005 року як культурологічна.

Спочатку це були тонни паперової переписки — ми просили допомоги у аптек, магазинів, великих підприємств.

Багато українців, які жили у Франції давно чи переїхали нещодавно, долучились до збору. Коли ми відправляли перше авто, ми зібрали групу журналістів. Один з представників преси сів у це авто і супроводжував його до Львова. І фото з цим авто потім широко розтиражували в соцмережах. Ми стали відомими.

Також ще у перші тижні війни я почав шукати матраци. Тоді я подумав — багатьом українцям під час тривоги доводиться ховатися в укриттях. Часто люди сплять на голій землі чи бетоні. Тому ми з товаришами звернулися до організації, яка обслуговує судна. Ми просили хоча б десяток матраців — а вони надали тисячу!

Вантажівка з гуманітарною допомогою для України © особистий архів Віктора Орлі

Цікава історія була також з генераторами. Я побачив сюжет, відзнятий у Бучі. Заступниця мера Михайлина Скорик-Шкарівська зверталася до громадськості з проханням допомогти з генераторами до госпіталя.

І тут я дізнався, що мерія сусіднього містечка — Ла-Сейн-сюр-Мер — уже відправила генератори в Україну. Заступниця міського голови сказала мені, що генератори відправили одній людині, а вона має передати їх далі: при цьому конкретного адресата у мерії не знали. Тоді я вирішив «перехопити» обладнання і відправити саме в госпіталь у Бучі. Я все розповів заступниці мера (Буча тоді вже стало сумно відомою через злочини росіян), і вона погодилась допомогти місту і пораненим.

Ми перехопили генератори на кордоні між Польщею та Німеччиною. Просто одна машина зупинилася навпроти іншої, та водії перевантажили обладнання.

Передача генераторів у Бучу © особистий архів Віктора Орлі

Крім того, нам передали пересувний госпіталь. І все це довезли до Бучі. Потім я зв’язався з заступницею міського голови Михайлиною Скорик по відеозв’язку, і вона подякувала мені за обладнання. Я сказав їй, що дякувати потрібно не мені, а французам — адже французи зібрали гроші, закупили генератори і госпіталь.

Ще в перші дні в Україні на лінії фронту була гостра потреба в медикаментах. Ми розуміли, що поранених багато, і державні структури просто не встигатимуть забезпечувати лікарні і воєнні госпіталі. Ми звернулися до асоціації, яка забезпечує охорону здоров’я під час масових заходів — і вони відгукнулись відразу. Передали нам чотири палети медикаментів — це дуже багато. Також надали систему переливання крові, спортивне обладнання для реабілітації.

Якщо на початку вторгнення не було організацій, які займаються допомогою Україні, тепер в Марселі існує три: моя Capitale, Fraternite Provence та DPFU. Ці асоціації працюють без пихатості та самопіару: люди просто наполегливо роблять свою справу. Звичайно, з нами працює величезна армія волонтерів.

Моя організація співпрацює з медиками, які відправляють обладнання в Україну. Основний ініціатор збору та доправки — Даніель Коен — займається гуманітарною допомогою вже 40 років. Він організовував доставку медикаментів та обладнання до Ливану, Марокко, Лівії.

Нині Даніель Коен організовує допомогу Україні. Масштаби її вражають: у наданні підтримки задіяні більше ніж півтори тисячі медичних працівників — фельдшерів, фармацевтів, керівників медичних і соціальних закладів.

Доктор Даніель Коен (праворуч) біля машин з ліками й медичним обладнанням © особистий архів Віктора Орлі

Вони збирають гуманітарну допомогу, яку ми відправляємо до Харкова, Чернігова, у Дніпро, Запоріжжя, Нікополь, Кривий Ріг, Кропивницький. Крім того, ми доправляємо медикаменти й обладнання у зони бойових дій на північно-східному напрямку, зокрема й Бахмут.

Гуманітарна допомога для України © особистий архів Віктора Орлі

У нашої організації є філії — дуже потужно працює доктор Поль Серветас у Тулоні. Він передав в Україну спеціальне обладнання — екограф, кольпоскоп, лазерне обладнання для діагностики очних захворювань, апарат ультразвукової діагностики OKL, мікроскопи, обладнання для діагностики дерматологічних захворювань.

Також був наданий і багатофункціональний апарат УЗД, який уже працює в українській лікарні. Нещодавно я влаштував неочікувану перевірку: мені хотілося переконатися, що обладнання, надане Францією, встановлене і допомагає українцям. Я без попередження завітав до лікарні у Кропивницькому з пресою. Це стало величезним сюрпризом для керівника лікувального закладу.

Віктор Орлі у Кропивницькому © особистий архів Віктора Орлі

Та все виявилось максимально прозоро: оснащення на місцях, використовується за призначенням. Я побачив, як завдяки апаратурі з Франції покращилася реабілітація наших воїнів. Переконався, що жодна упаковка медикаментів не стала предметом корупції. Задоволений на 200%.

Ми не лише надаємо медичне обладнання та ліки — наша допомога стосується багатьох сфер. І ми працюємо з біженцями у Франції. Забезпечуємо адміністративний супровід, сприяємо у пошуку житла та роботи. Також співпрацюємо з силовими структурами, щоб забезпечити безпеку українців.

— Повномасштабна війна триває вже понад рік. Чи не зменшуються обсяги допомоги зараз?

— Ми маємо статистику, що у Франції допомога дійсно зменшилася. А от у нашому регіоні, у Марселі, у Провансі, допомога тільки нарощується. І це завдяки роботі наших організацій.

Французи втомилися від війни. Вони створили для себе комфортну країну: у них є прекрасні курорти, море, гори, лавандові поля. І їм здається, що Україна дуже далеко. Але я постійно говорю про те, що від Парижа до Києва лише три години льоту. І ця війна насправді зовсім близько.

Але попри загальний настрій, є французи з великої літери, які віддають всі сили на допомогу українцям.

Згадаю лише один епізод: я приїхав до Даніеля Коена, який координує збір медичної допомоги, за дві години до Нового Року. Він пакував палети для відправки в Україну. Сказав, що на сьогодні це вже сотий. Я спитав його: «Навіщо Ви це робите?» Він відповів: «Бо інакше не можу».

Багатьох таких героїв вже відзначили подяками президента України.

— Ви припинили творчість із початком повномасштабного вторгнення. Але нещодавно все-таки почали створювати картину, присвячену Україні. Що до цього спонукало і на якому етапі робота?

— Мені запропонувала створити таку роботу Крістін Лагард (ексглава МВФ та президент Європейського центробанку. — Ред.). Ми з нею давно знайомі. Вона знала, що я припинив працювати від початку вторгнення, і під час однієї з виставок надихнула мене створити роботу на кшталт картини «Герніка» Пікассо (полотно, створене за мотивами історії бомбардування каталонського міста Герніка в 1937 році. — Ред.).

Віктор Орлі з Крістін Лагард © особистий архів Віктора Орлі

Я почав роботу над полотном і невдовзі планую зробити презентацію цього твору.

Частина інсталяції, присвяченої Україні © особистий архів Віктора Орлі

Це буде не картина, а радше інсталяція. Робота стане уособленням колективної енергії українців. При її створенні я використав уламки ракет з Енергодара та Соледара. Останньою вбило двох українських військовослужбовців.

Коли до мене прийшла посилка з уламками, я довго не міг її відкрити.

Усередині коробки була потужна енергія, яка рвалася назовні. Від цього ящика ніби йшов запах крові, поту, пилу. Ці уламки я використав для зображення частини історії України, яка показує війну.

Але воєнна частина — не єдина. У інсталяції я демонструю цикл розвитку символу України — соняшника. Спочатку засохла квітка, потім народження та буйне зростання, а далі — цвітіння. У ній міститься проєкція на світле майбутнє і розквіт України.

— Якими наразі є Ваші творчі плани?

— Я вже кілька років не брав участь у мистецьких проєктах. Та саме зараз відлітаю у Нью-Йорк, де працюватиму в салоні. Причин на відновлення роботи маю кілька: по-перше, я маю працювати, бо життя вимагає платити по рахунках. Із початку вторгнення я багато витрачав на благодійність. Траплялося, що віддавав кілька тисяч євро відразу, щоб відправити вантажівку. Але відтоді нічого не заробляв. По-друге, я як проєкт «Віктор Орлі» маю бути в постійному сходженні й розвитку.

Митець має розвиватися, їздити за кордон, щоб познайомитися з трендами у живопису, визначити, у якому напрямку рухатись, куди саме рухається світ. Деякі техніки відмирають, інші — як, наприклад, українська витинанка — зараз отримують нове життя. Я хочу стати до мольберта та створити серію робіт, яка викличе світлі емоції у глядача. Лейтмотивом моєї творчості завжди був позитив, і я хочу продовжувати працювати в такому стилі.