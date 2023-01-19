Польські ЗМІ: Будапешт заблокував виділення 500 млн євро на зброю для України

Угорське вето

Угорщина заблокувала 7-й транш фінансової допомоги ЄС на озброєння для України. Про це повідомляє RMF FM, покликаючись на власні джерела серед європейських дипломатів.

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Цей транш має бути виділений з Фонду миру — спеціально створеного ЄС для фінансування летальної зброї та засобів для оборони України. Загальний бюджет — 5,6 млрд євро.

Вето Будапешта викликає все більше обурення серед дипломатів ЄС, оскільки воно не має жодного обґрунтування, а до того ж грає на користь Росії.

Очікується, що країни Європейського Союзу тиснутимуть на Будапешт у понеділок, 23 січня під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

Видання RMF FM пише, що в ЄС на випадок угорського вето є «план Б».

«Малій проросійській державі, яка має винятки з усіх санкцій, важко диктувати позицію всьому ЄС», — цитують європейського дипломата польські журналісти.

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