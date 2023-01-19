Франція підтримує український народ, але діалог з Росією — необхідний
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Про це французький президент заявив в інтерв'ю іспанському виданню El Pais.
«Ви можете боротися з лідерами, ідеями, проектами. Ми робимо це рішуче, без двозначності. Але потім необхідно знати, як знайти шляхи та засоби для розбудови миру. Це станеться свого часу»,— сказав Макрон.
Усіма своїми вчинками і діями Франція доводить, що понад усе підтримує український народ та українский опір: і військовою підтримкою і санкціями, додав Макрон.
Французький президент також зауважив, що вже тривалий час не спілкувався з Путіним.
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