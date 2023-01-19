чорний четвер

Франція страйкує: у всьому винна пенсійна реформа

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Протести у Франції
Протести у Франції REUTERS - BART BIESEMANS
Автор тексту: Наталія Ряба
7 хв

19 січня Францію охопили масові протести. У «чорний четвер» французи вийшли на вулиці міст, аби сказати своє «ні» пенсійним змінам. За даними Міністерства внутрішніх справ, у страйках взяли участь 1,12 мільйона протестувальників, з них 80 тисяч вийшли на вулиці Парижа. У профспілок ж інша арифметика: вони заявляють про більше як 2 мільйона противників пенсійної реформи, які вийшли на протест по всій Франції.

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Франція завмерла на день

Пуста платформа Північного вокзалу у Парижі
Пуста платформа Північного вокзалу у Парижі AP - Lewis Joly

Загальнонаціональний страйк паралізував усю країну. Ще ніколи, мабуть, Північний вокзал у Парижі не був таким самотнім. Пасажирів нема, потяги не їздять.

Пусті платформи Північного вокзалу у Парижі
Пусті платформи Північного вокзалу у Парижі AP - Lewis Joly

Така сама ситуація й на інших вокзалах країни. Пасажирам пояснюють: всі на страйку. 

Залізничний вокзал у Старсбурзі. Попередження, що потяги не курсуватимуть
Залізничний вокзал у Старсбурзі. Попередження, що потяги не курсуватимуть AP - Jean-Francois Badias

У Національній компанії залізниці SNCF заявили, що майже 46% співробітників страйкувало 19 січня. Це 77% машиністів та майже половина диспетчерів та бортпровідників-контролерів. На високошвидкісні лінії вийшла лише третина потягів, на лінії регіональних експресів TER — 10%. 

19 січня потяги стояли у депо
19 січня потяги стояли у депо © RFI

Паризьке метро працювало частково. Частина гілок зупинилась повністю.

Зачинене паризьке метро
Зачинене паризьке метро © RFI

Інші суттєво скоротили свою роботу. Це призвело до великих «заторів» на станціях. 

Натовпи у метро
Натовпи у метро © RFI

Не вийшли на роботу і вчителі —  щонайменше третина з них заявила, що страйкує.

Старшокласники заблокували свій ліцей
Старшокласники заблокували свій ліцей AP - Nicolas Garriga

Французький протест

По всій Франції відбулось більше двох сотень акцій протесту.

Страйки відбулись у Ліоні, Марселі, Монпельє, Нанті, Тулузі та інших містах.

За попередніми даними, практично всюди було спокійно. 

Бунтарний Париж 

Головна маніфестація відбулась у французькій столиці. Пообіді у четвер страйкарі зібрались на площі Республіки. 

Франція проти пенсійної реформи
Франція проти пенсійної реформи AP - Lewis Joly
Страйк
Страйк REUTERS - ERIC GAILLARD

«Пенсійна реформа: працювати більше — ні» — це головне гасло «чорного четверга». 

Люди готові добиватись свого
Люди готові добиватись свого AP - Lewis Joly

Два роки, на які уряд хоче підняти пенсійний вік, викликало справжнє незадоволення серед французів.

Французи проти пенсійної реформи
Французи проти пенсійної реформи REUTERS - BENOIT TESSIER

Під час страйку люди заявляли, що не хочуть працювати «до смерті».

Люди не приховують свого незадоволення
Люди не приховують свого незадоволення AP - Lewis Joly
За різними даними, у Парижі було від 80 до 400 тисяч мітингувальників
За різними даними, у Парижі було від 80 до 400 тисяч мітингувальників AP - Lewis Joly

Перші сутички у Парижі виникли ще засвітла. Страйкарі кидали у поліцейських  сміттєві баки, пляшки та димові шашки, правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ. 

Фаєри на вулицях Парижа
Фаєри на вулицях Парижа AP - Lewis Joly
Перші сутички
Перші сутички AP - Lewis Joly

Під час перших сутичок поліція затримала 20 страйкарів. 

Напружена ситуація на вулицях Парижа
Напружена ситуація на вулицях Парижа AP - Lewis Joly

Фінальна точка демонстрації — площа Нації у Парижі. І знову сутички між страйкарями та правоохоронцями. Крім того, учасники мітингів підпалили електровелосипеди. 

За попередніми даними поліції, у Парижі було заарештовано 19 січня 38 людей — за «заборонене носіння зброї», «зневагу та бунт», «кидання снарядів та пошкодження». 

Крім Парижа, сутички із поліцією були також у Ліоні та Ренні.

Французькі протести
Французькі протести REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

По всій Франції у «чорний четвер» чергували більше 10 000 поліцейських. У Парижі — 3500. 

Реформа розбрату

Поки Франція страйкувала, президент Еммануель Макрон, який обіцяв пенсійну реформу у передвиборній кампанії, перебував в Іспанії. На саміті. 

Макрон і Санчес
Макрон і Санчес AP - Emilio Morenatti

У Барселоні французький лідер висловив сподівання, що акція пройде без зіткнень із поліцією: 

«Я вірю, що організатори демонстрацій забезпечать, щоб ці законні висловлювання розбіжностей пройшли без заподіяння великих незручностей нашим співвітчизникам, без ексцесів, насильства та шкоди. Існують правила для належного функціонування демократії».

Елізабет Борне, прем'єр-міністерка Франції, наголосила на злагодженій роботі як поліції, так і організаторів протестів. 

Саме Борне 10 січня оголосила основні напрями французької пенсійної реформи.

Мітингарі несли портрет Борне
Мітингарі несли портрет Борне REUTERS - BENOIT TESSIER

Її уряд планує запровадити з 1 вересня 2023 року. Згідно із задумом уряду, пенсійний вік зросте на два роки — з 62 до 64. 

► Читайте більше: Франція в очікуванні протестів: у країні хочуть підняти пенсійний вік

Його підвищуватимуть на три місяці щороку. Реформа триватиме до 2030 року. З 2027 року для отримання повної пенсії французам необхідно буде відпрацювати 43 роки. При цьому мінімальна пенсія зросте до 1200 євро на місяць. Профспілки відразу заявили, що підвищення пенсійного віку несправедливе і непотрібне. 

Попереду нові страйки

Боротись, поки не поборять. Саме це збираються робити французькі профспілки. Вони пообіцяли, що не дадуть спокою уряду з його пенсійною реформою. 

Профспілки оголошують новий страйк
Профспілки оголошують новий страйк JEAN-CLAUDE COUTAUSSE POUR Â« LE - Jean-Claude Coutausse

Новий страйк уже оголошений. Він відбудеться 31 січня. Про це домовились вісім основних французьких профспілок. 

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