Франція страйкує: у всьому винна пенсійна реформа

чорний четвер

19 січня Францію охопили масові протести. У «чорний четвер» французи вийшли на вулиці міст, аби сказати своє «ні» пенсійним змінам. За даними Міністерства внутрішніх справ, у страйках взяли участь 1,12 мільйона протестувальників, з них 80 тисяч вийшли на вулиці Парижа. У профспілок ж інша арифметика: вони заявляють про більше як 2 мільйона противників пенсійної реформи, які вийшли на протест по всій Франції.

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Франція завмерла на день

Пуста платформа Північного вокзалу у Парижі AP - Lewis Joly

Загальнонаціональний страйк паралізував усю країну. Ще ніколи, мабуть, Північний вокзал у Парижі не був таким самотнім. Пасажирів нема, потяги не їздять.

Пусті платформи Північного вокзалу у Парижі AP - Lewis Joly

Така сама ситуація й на інших вокзалах країни. Пасажирам пояснюють: всі на страйку.

Залізничний вокзал у Старсбурзі. Попередження, що потяги не курсуватимуть AP - Jean-Francois Badias

У Національній компанії залізниці SNCF заявили, що майже 46% співробітників страйкувало 19 січня. Це 77% машиністів та майже половина диспетчерів та бортпровідників-контролерів. На високошвидкісні лінії вийшла лише третина потягів, на лінії регіональних експресів TER — 10%.

19 січня потяги стояли у депо © RFI

Паризьке метро працювало частково. Частина гілок зупинилась повністю.

Зачинене паризьке метро © RFI

Інші суттєво скоротили свою роботу. Це призвело до великих «заторів» на станціях.

Натовпи у метро © RFI

Не вийшли на роботу і вчителі — щонайменше третина з них заявила, що страйкує.

Старшокласники заблокували свій ліцей AP - Nicolas Garriga

Французький протест

По всій Франції відбулось більше двох сотень акцій протесту.

[A LA UNE A 18H]

Des centaines de milliers de manifestants, des grèves à l'école ou dans les transports: les syndicats ont donné le coup d'envoi de la contestation pour faire reculer le gouvernement sur sa réforme phare des #retraites, saluant une mobilisation “réussie" #AFP 1/5 pic.twitter.com/9Nrcj5Nj2S — Agence France-Presse (@afpfr) January 19, 2023

Страйки відбулись у Ліоні, Марселі, Монпельє, Нанті, Тулузі та інших містах.

People are gathering in multiple cities across France (here in Toulouse) to protest the pension reform. pic.twitter.com/kbBnf6PRz1 — Kevin smith (@KJ00355197) January 19, 2023

За попередніми даними, практично всюди було спокійно.

Бунтарний Париж

Головна маніфестація відбулась у французькій столиці. Пообіді у четвер страйкарі зібрались на площі Республіки.

Франція проти пенсійної реформи AP - Lewis Joly

Страйк REUTERS - ERIC GAILLARD

«Пенсійна реформа: працювати більше — ні» — це головне гасло «чорного четверга».

Люди готові добиватись свого AP - Lewis Joly

Des groupes continuent d’arriver, ici, au niveau du métro St Sébastien. #Manif19Janvier pic.twitter.com/dTpy8BNfEc — Pierre Bouvier (@pibzedog) January 19, 2023

Два роки, на які уряд хоче підняти пенсійний вік, викликало справжнє незадоволення серед французів.

Французи проти пенсійної реформи REUTERS - BENOIT TESSIER

Під час страйку люди заявляли, що не хочуть працювати «до смерті».

Люди не приховують свого незадоволення AP - Lewis Joly

За різними даними, у Парижі було від 80 до 400 тисяч мітингувальників AP - Lewis Joly

Перші сутички у Парижі виникли ще засвітла. Страйкарі кидали у поліцейських сміттєві баки, пляшки та димові шашки, правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ.

Фаєри на вулицях Парижа AP - Lewis Joly

Перші сутички AP - Lewis Joly

Під час перших сутичок поліція затримала 20 страйкарів.

Another day, another protest in Paris, France.



People are protesting and leading a nationwide workers strike in France today against the Macron governments plan to raise the retirement age and pension reform. pic.twitter.com/ZSFm28qgst — Marie Oakes (@TheMarieOakes) January 19, 2023

Напружена ситуація на вулицях Парижа AP - Lewis Joly

Фінальна точка демонстрації — площа Нації у Парижі. І знову сутички між страйкарями та правоохоронцями. Крім того, учасники мітингів підпалили електровелосипеди.

Il est 19 h 45c extinction du petit brazier - des vélos électriques - les derniers véhicules sont passés sur la place, suivis par les CRS #Manif19Janvier pic.twitter.com/ctWjasCujd — Pierre Bouvier (@pibzedog) January 19, 2023

За попередніми даними поліції, у Парижі було заарештовано 19 січня 38 людей — за «заборонене носіння зброї», «зневагу та бунт», «кидання снарядів та пошкодження».

Крім Парижа, сутички із поліцією були також у Ліоні та Ренні.

Французькі протести REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

По всій Франції у «чорний четвер» чергували більше 10 000 поліцейських. У Парижі — 3500.

Реформа розбрату

Поки Франція страйкувала, президент Еммануель Макрон, який обіцяв пенсійну реформу у передвиборній кампанії, перебував в Іспанії. На саміті.

Макрон і Санчес AP - Emilio Morenatti

У Барселоні французький лідер висловив сподівання, що акція пройде без зіткнень із поліцією:

«Я вірю, що організатори демонстрацій забезпечать, щоб ці законні висловлювання розбіжностей пройшли без заподіяння великих незручностей нашим співвітчизникам, без ексцесів, насильства та шкоди. Існують правила для належного функціонування демократії».

French President Emmanuel Macron says he hoped nationwide protests gripping France over his controversial pension reform drive would take place without descending into violence pic.twitter.com/HmK08gLM3q — TRT World Now (@TRTWorldNow) January 19, 2023

Елізабет Борне, прем'єр-міністерка Франції, наголосила на злагодженій роботі як поліції, так і організаторів протестів.

Je salue l’engagement des forces de l’ordre, comme des organisations syndicales, qui ont permis aux manifestations de se dérouler dans de bonnes conditions.

Permettre que les opinions s’expriment est essentiel pour la démocratie.

Continuons à débattre et à convaincre. — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) January 19, 2023

Саме Борне 10 січня оголосила основні напрями французької пенсійної реформи.

Мітингарі несли портрет Борне REUTERS - BENOIT TESSIER

Її уряд планує запровадити з 1 вересня 2023 року. Згідно із задумом уряду, пенсійний вік зросте на два роки — з 62 до 64.

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Його підвищуватимуть на три місяці щороку. Реформа триватиме до 2030 року. З 2027 року для отримання повної пенсії французам необхідно буде відпрацювати 43 роки. При цьому мінімальна пенсія зросте до 1200 євро на місяць. Профспілки відразу заявили, що підвищення пенсійного віку несправедливе і непотрібне.

Попереду нові страйки

Боротись, поки не поборять. Саме це збираються робити французькі профспілки. Вони пообіцяли, що не дадуть спокою уряду з його пенсійною реформою.

Профспілки оголошують новий страйк JEAN-CLAUDE COUTAUSSE POUR Â« LE - Jean-Claude Coutausse

Новий страйк уже оголошений. Він відбудеться 31 січня. Про це домовились вісім основних французьких профспілок.