Це не наша робота думати про Кремль — Борис Джонсон

УКРАЇНСЬКИЙ СНІДАНОК В ДАВОСІ

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії під час Українського сніданку в Давосі закликав менше зважати на погрози російського президента Путіна та зосередитись на наданні потрібного Україні озброєння.

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«Хтось каже, що ми не маємо робити більше, не маємо провокувати Путіна. Однак ця людина веде війну проти цивільного населення», — заявив Джонсон.

«Це не наша робота думати про Кремль. Не наша робота бути його політичними секретарями. Ми не маємо думати про його (Путіна - ред.) подальшу кар’єру, або його наступника», — підкреслив британський політик.

Борис Джонсон переконаний, що Росія лише шантажує світ ядерною зброєю, але не піде на її застосування: «Індія, і Китай, і інші від нього тоді відвернуться. І він це розуміє. І це лякає росіян, тому він цього не буде робити».

Зараз, на думку Джонсона, найголовніше зосередитись на допомозі Україні: «Хаймарси виявились дуже ефективними... Дайте їм танки».

«Ми продовжуємо недооцінювати можливості і бажання українців боротися, захищати свою батьківщину. Ми не зрозуміли цього з самого початку. Фокусуйте увагу на Україні, а не на Путні», — додав Борис Джонсон.

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