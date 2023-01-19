Я не зовсім розумію, що він живий, або це він приймає рішення — Зеленський про Путіна
Опубліковано:
«Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з’являється на хромакеї, що це він і є. Я не зовсім розумію, що він живий, або це він приймає рішення, або хто там приймає рішення. Що за коло осіб? В мене немає такої інформації», — сказав президент Зеленський, звертаючись до учасників Українського сніданку в Давосі.
«Коли ми кажемо "мирні перемовини" — я не зовсім розумію, з ким», — заявив Зеленський.
►Дивіться також: Союзники обіцяють Україні тривалу допомогу на тлі дискусій про мирний план Зеленського
«Ми зараз з вами спілкуємось — ви точно знаєте, хто я, а я точно знаю, хто ви. І навіть якщо ми спілкуємось про різні речі, ми можемо досягти консенсусу», — додав український президент.
► Останні новини за темою:
🔻 19 січня Володимир Зеленський під час українського сніданку в Давосі закликав партнерів не зволікати з наданням зброї.