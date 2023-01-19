Я не зовсім розумію, що він живий, або це він приймає рішення — Зеленський про Путіна

УКРАЇНСЬКИЙ СНІДАНОК В ДАВОСІ

«Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з’являється на хромакеї, що це він і є. Я не зовсім розумію, що він живий, або це він приймає рішення, або хто там приймає рішення. Що за коло осіб? В мене немає такої інформації», — сказав президент Зеленський, звертаючись до учасників Українського сніданку в Давосі.

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«Коли ми кажемо "мирні перемовини" — я не зовсім розумію, з ким», — заявив Зеленський.

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«Ми зараз з вами спілкуємось — ви точно знаєте, хто я, а я точно знаю, хто ви. І навіть якщо ми спілкуємось про різні речі, ми можемо досягти консенсусу», — додав український президент.

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