ФРАНЦУЗЬКА СТРАТЕГІЯ

413 млрд євро на армію: Макрон презентував військовий бюджет на 2024—30-й роки

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Президент Франції Еммануель Макрон, військова база в Мон-де-Марсан, 20 січня 2023
Президент Франції Еммануель Макрон, військова база в Мон-де-Марсан, 20 січня 2023 © REUTERS - POOL
Автор тексту: Катерина Трифоненко
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Цей кошторис — частина оновленої оборонної стратегії. Вона покликана осучаснити й посилити французьку армію. Потреба цього стала очевидною після того, як Росія розпочала війну проти України. Про це французький президент повідомив 20 січня під час виступу на військовій базі Мон-де-Марсан.

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«У Франції є і буде армія, готова до викликів століття», — підкреслив Макрон.

Закон про збільшення оборонних видатків у березні має затвердити французький парламент.

За словами Макрона, французька армія у найближчі роки має бути готовою до нових загроз. Він назвав 4 пріоритети в розвитку збройних сил: зміцнення суверенітету, готовність до конфліктів високої інтенсивності, захист територій та оновлення відносин із партнерами. 

Окремо Макрон розповів про потребу модернізувати ядерний арсенал Франції. У 2023 країна виділила на це 5,6 мільярда євро.

Макрон сказав, що Франція повинна бути готова до нової ери і зростання загроз. Він зазначив ризики від гібридної війни, збільшення кібератак на критичну інфраструктуру, постійну небезпеку тероризму.

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