413 млрд євро на армію: Макрон презентував військовий бюджет на 2024—30-й роки

ФРАНЦУЗЬКА СТРАТЕГІЯ

Цей кошторис — частина оновленої оборонної стратегії. Вона покликана осучаснити й посилити французьку армію. Потреба цього стала очевидною після того, як Росія розпочала війну проти України. Про це французький президент повідомив 20 січня під час виступу на військовій базі Мон-де-Марсан.

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«У Франції є і буде армія, готова до викликів століття», — підкреслив Макрон.

🔴🇫🇷 "The nation must transform its armed forces [...] to be ready for more brutal and numerous wars," says Macron.



Macron says he intends to allocate more than 400 billion euros for #France's armed forces in 2024-2030, which is a 30% increase ⤵️ pic.twitter.com/aaafhm7QlJ — FRANCE 24 English (@France24_en) January 20, 2023

Закон про збільшення оборонних видатків у березні має затвердити французький парламент.

За словами Макрона, французька армія у найближчі роки має бути готовою до нових загроз. Він назвав 4 пріоритети в розвитку збройних сил: зміцнення суверенітету, готовність до конфліктів високої інтенсивності, захист територій та оновлення відносин із партнерами.

Окремо Макрон розповів про потребу модернізувати ядерний арсенал Франції. У 2023 країна виділила на це 5,6 мільярда євро.

Макрон сказав, що Франція повинна бути готова до нової ери і зростання загроз. Він зазначив ризики від гібридної війни, збільшення кібератак на критичну інфраструктуру, постійну небезпеку тероризму.

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