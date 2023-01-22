Новий міністр оборони Німеччини збирається в Україну

ВІЗИТ МІНІСТРА

Насамперед на новій посаді міністра оборони Борис Пісторіус відвідає Київ. За його словами, візит, ймовірно, відбудеться «протягом наступних чотирьох тижнів».

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Про це Борис Пісторіус повідомив в інтерв'ю Bild am Sonntag.

Відповідаючи на запитання, куди він вирушить на новій посаді в першу чергу, Пісторіус сказав: «безперечно, що я скоро поїду в Україну».

Також новий міністр оборони наказав провести інвентаризацію основних бойових танків «Леопард-2».

На питання про постачання Україні цих танків міністр відповів, що Німеччина «веде дуже тісний діалог з цього питання з міжнародними партнерами, насамперед із США».

🔻21 січня голова оборонного комітету Бундестагу розкритикувала уряд Німеччини за зволікання з рішенням щодо постачання Україні бойових танків.

🔻20 січня учасники зустрічі в форматі «Рамштайн» не змогли дійти згоди щодо постачання Україні танків «Леопард». Того ж дня українське МЗС закликало Берлін припинити «лялькову виставу» з танками «Леопард».