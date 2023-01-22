Німеччина не проти передачі польських танків «Леопард» Україні

доля польських «Леопардів»

Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок в інтерв’ю для LCI.

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«На даний момент питання не ставилося, але якби нас запитали, ми не стали б заважати», — так очільниця зовнішньополітичного відомства Німеччини відповіла на запитання ведучого, що буде, якщо Польща відправить свої танки «Леопард» без схвалення Німеччини.

Коли інтерв’юєр уточнив: «Якщо поляки надішлють танки, ви не заперечуватимете?». Глава МЗС Німеччини відповіла ствердно: «Ви мене правильно почули».

🗣 @DariusRochebin au sujet des Léopards livrés à l'#Ukraine : "J'ai bien entendu, vous avez dit, si les Polonais les envoient, vous ne vous y opposeriez pas ?"



🗣 @ABaerbock, ministre fédérale allemande des Affaires étrangères : "Vous m'avez bien compris."



📺 #La26. pic.twitter.com/bv0jqaZ8qT — LCI (@LCI) January 22, 2023

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«Ми знаємо, наскільки важливі ці танки, і саме тому зараз обговорюємо це з нашими партнерами. Ми маємо зробити так, щоб життя людей було врятовано, а територію України звільнено», — зазначила Бербок.

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