Італія та Франція завершують підготовку системи ППО SAMP-T — її відправлять в Україну

ПРОТИРАКЕТНА ОБОРОНА

Про це в інтервʼю Corriere della Sera розповів міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, додавши, що частину питань, пов'язаних з військовою підтримкою України, союзники вирішують конфіденційно.

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«Італія надала Україні вже пʼять пакетів військової допомоги на майже мільярд євро, а зараз готує шостий пакет, до якого входять системи ППО», — заявив Антоніо Таяні.

Італійський міністр закордонних справ також заявив, що на нинішньому етапі серйозні переговори про припинення війни неможливі, тож «єдність цілей і максимальна співпраця з міжнародними партнерами необхідні більше, ніж будь-коли».

🔻14 грудня посол Франції в Україні повідомив, що Франція та Італія погодилися передати Україні системи протиповітряної оборони SAMP-T.

🔻Україна попросила системи протиповітряної оборони SAMP-T торік у жовтні.