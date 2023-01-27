У Польщі запрацював енергетичний хаб ЄС для допомоги Україні

допомога європи

Хаб rescEU стане логістичним центром для доставлення екстреної енергетичної допомоги Україні.

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Європейський союз виділив Польщі 114 мільйонів євро на придбання генераторів для резерву. На першому етапі в Україну доставлять 1000 нових генераторів — на додаток до тих 1400 генераторів та мільйонів енергетичних предметів, які були виділені через Механізм цивільного захисту ЄС.

Відкривали новий хаб у містечку Коморово комісар ЄС з питань врегулювання криз Янез Ленарчич та глава польського уряду Матеуш Моравецький.

With 🇵🇱 PM @MorawieckiM in Komorowo, opening a new EU logistical hub for energy emergency supplies to 🇺🇦.



As Russia continues to deliberately attack civilian targets,

this #rescEU reserve hosted by Poland is becoming the emergency energy lifeline to Ukraine.#StandWithUkraine pic.twitter.com/3GzRdbN6Mm — Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) January 26, 2023

Головне призначення новоствореного логістичного центру є доставка в Україну електричних генераторів, щоб підтримати систему електропостачання на фоні російських обстрілів. При цьому доставлятимуться пристрої різної потужності та призначення — від відносно невеликих генераторів для окремих домогосподарств до більш потужних моделей, здатних забезпечувати школи, лікарні та інші громадські заклади.

Відкриття енергетичного хабу © Посольство України в Республіці Польща

«Майже 50 відсотків критичної інфраструктури України вже знищено Росією. Кремль хоче посіяти серед нас паніку та викликати чергову хвилю міграції, але насправді викликав лише ще більшу рішучість та згуртованість перемогти. Ми дуже розраховуємо на подальшу допомогу з боку Польщі та Європейського Союзу, ми вкрай потребуємо трансформаторних блоків та генераторів», — наголосив Посол України в Республіці Польща Василь Зварич

Відкриття нового енергетичного хабу © Посольство України в Республіці Польща

Новий європейський хаб дозволить міжнародним партнерам і приватному сектору спрямовувати свої пожертви, а Європейський Союз надасть повне фінансування транспортних послуг для доставки допомоги з хабу до України.

«Ця допомога дуже важлива не лише тому, що вона фактично рятує людські життя в Україні, але й символічна, бо показує, чим насправді є солідарність, дружба та Європейський Союз», – сказав Василь Зварич.

Ситуація в українській енергетиці

26 січня Росія вкотре здійснила масовану атаку на Україну. І традиційно вже цілями росіян стали енергетичні українські об'єкти.

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Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що головна мета російських атак — спричинити системний збій в енергосистемі України. Найскладнішою 26 січня була ситуація в Київській, Одеській та Вінницькій областях.

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Станом на 26 січня Росія здійснила 13 ракетних ударів та 15 атак дронами на енергосистему України. Енергосистема не встигає оговтатись від кожного попереднього нападу. Тож зберігається значний дефіцит потужності.

«Енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. Внаслідок цього виробництво електроенергії на електростанціях, що працюють, не може повністю покрити споживання», — зазначили в Укренерго.

Зараз триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених внаслідок російських ударів.