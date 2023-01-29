Петер Павел: генерал НАТО, друг України, президент Чехії

ЧЕСЬКИЙ ВИБІР

Топ-генерал НАТО у відставці Петр Павел стане наступним президентом Чехії. У напружених перегонах він переміг олігарха та колишнього прем'єра Чехії Андрея Бабіша. Петр Павел — стовідсотковий прихильник євроатлантичного курсу Чехії та підтримки України. В тому числі збройної.

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Перемога Павела

Наступним президентом Чехії стане генерал у відставці Петр Павел. У другому турі виборів за нього проголосували понад 58%. Його опонент Андрей Бабіш отримав менше 43%

Петер Павел набирає понад 58% голосів © AP / Petr David Josek

«Ми можемо мати різні погляди на низку питань, але це не означає, що ми вороги. Нам треба навчитися спілкуватися один з одним», — сказав Павел, звертаючись до виборців Бабіша

«Прийміть те, що я програв. У нас новий президент», — визнав свою поразку Андрей Бабіш і привітав Павела з перемогою.

Андрей Бабіш привітав опонента з перемогою © AP / Marko Drobnjakovic

На дільниці в п'ятницю та суботу прийшли майже 70% виборців — рекорд для країни, де президент обирається на всенародному голосуванні лише втретє.

Соціологи прогнозували перемогу Павела, який отримав найбільше і в першому турі два тижні тому. Але тоді він обійшов Бабіша менше ніж на відсоток. Після цього Павела підтримали троє інших учасників перегонів, зокрема Дануше Нерудова, яка на першому турі прийшла третьою із 13,4%.

За Петра Павела проголосували переважно жителі великих міст, зокрема Праги, де його підтримали три чверті виборців. Електорат Андрея Бабіша зосереджений здебільшого у селах та невеликих містечках.

За Павела голосували переважно у містах. За Бабіша - в провінції © AP / Marko Drobnjakovic

За кілька днів перед голосуванням Бабіш заявив, що зменшить кількість зустрічей з виборцями через погрози замаху. Також невідомі розповсюдили в мережі інформацію про смерть Петра Павела. В день виборів МЗС Чехії заявило, що російські хакери атакували урядові сайти

Хто такий генерал Павел

Петру Павелу 61, він зробив блискучу військову кар'єру, завершивши її на посаді голови Військового комітету НАТО в 2015—2018 роках. Це найвища військова посада в Альянсі.

Службу Павел починав армії Чехословаччині — командував розвідувальним десантним взводом особливого призначення. Впродовж чотирьох років був членом компартії. За що публічно перепросив в одному з інтерв’ю.

Петер Павел очолював Військовий комітет НАТО в 2015—2018 роках. © AP / Llazar Semini

Після Оксамитової служив у розвідці, брав участь у військових операціях на Балканах. Зокрема зіграв важливу роль в порятунку групи французьких миротворців під час війни в Хорватії. У 2012-2015 роках очолював генштаб збройних сил Чехії. А наступні три роки — військовий комітет НАТО. Павел став першим представником посткомуністичної країни на цій посаді

Дружина Петра Павела — Єва Павлова — також кадрова військова, підполковник у відставці.

Петр Павел володіє російською, англійською і французькою мовами. Виступає за ще тісніші зв’язки з НАТО та ЄС. І навіть за запровадження євро, а саме президент Чехії призначає голову Центробанку.

Друг України

Ще з початку російської агресії проти України та анексії Криму в 2014-му Павел виступив на підтримку України. На посаді очільника військового комітету НАТО вів переговори з Росією, а також відвідав Київ у 2018-му. Після початку повномасштабної агресії 24 лютого 2022 також засудив росіян, підтримав військову допомогу Україні і навіть сам збирав гроші на зброю для ЗСУ

Має чітку позиції щодо Росії і скептично ставиться до змін там:

Ніякої демократичної революції в Росії в осяжному майбутньому не буде, - сказав Павел в інтерв'ю виданню Політико восени. І не лише через силу режиму, а й через ментальність багатьох росіян. В Росії не має простору для виникнення справжнього опозиційного руху.

Коли росіяни почали масово тікати від мобілізації торік восени, виступив проти того, щоб приймала їх. На думку Павела, це могло б стати загрозою для самої Чехії:

Незгода з мобілізацією - це ще не повстання проти режиму. Ці росіяни все одно вважають, що Україну потрібно покарати. Просто не хочуть, щоб для цього залучали широку громадскість. (...) Впевнений, що багато хто з них підтримують націоналістичну політику Путіна

Проукраїнський дует

Чехія — парламентська республіка, де влада зосереджена в руках уряду і прем’єра. Президент має здебільшого представницькі функції і вважається обличчям країни. Водночас саме глава держави є головнокомандувачем Збройних сил, затверджує прем’єра, склад уряду, а також може ветувати закони парламенту.

Перемога на виборах Андрея Бабіша могла б ускладнити чеську підтримку Україні. Під час передвиборчої кампанії Бабіш виступав в популістичними гаслами, натякаючи, що допомога Україні та антиросійські санкції шкодять самим чехам. Олігарх збирався також провести мирний саміт у Празі, де планував зібрати лідерів держав, які продовжують спілкуватися з Путіним.

Критику викликало висловлювання Бабіша про те, що він не відправляв би чеських військових до Польщі чи країн Балтії, якщо б туди вторглася Росія. Хоча п’ята стаття Статуту НАТО трактує напад на одного з членів як напад на весь Альянс. Пізніше Бабіш виправдався тим, що не вважає подібну атаку можливою.

Крім того, президентська посада могла б допомогти Бабішу привести до перемоги свою партії АНО на парламентських виборах в 2015-му. Тоді б в його руках зосередилася вся повнота влади.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала ставить підпис на танку Т-72, який відправляється в Україну © Twitter / Petr Fiala

Але цього не сталося. Як зазначають оглядачі, Україна отримала надійного союзника і в Празькому граді. На додачу до прем’єр-міністр Петра Фіали, уряд якого впродовж майже року повномасштабної російської агресії однозначно підтримує Україну.

Саме Чехія однієї з перших надала Києву модернізовані радянські танки Т-72 та інше озброєння, а зараз працює з Україною над створенням військового кластеру. Прага підтримала всі антиросійські санкції, скасувала туристичні візи для росіян, виступає за прискорений вступ України до НАТО. Крім цього, Чехія посідає третє місце серед європейських країн за кількістю прийнятих українських біженців. Більше тільки Польща та Німеччина.