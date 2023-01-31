Франція бастує проти пенсійної реформи: найбільші протести відбуваються у Парижі

НОВИНА ДОПОВНЮЄТЬСЯ

500 тисяч демонстрантів вийшли на вулиці французької столиці аби сказати своє «ні» підвищенню мінімального пенсійного віку з 62 до 64 років. Такі дані приводять профспілки. У поліції поки що змогли ідентифікувати 87 тисяч парижан. О 14.00 Паризька процесія вирушила з площі Італії. О 19.00 дісталася площі Вобана. Без сутичок між поліцією та демонстрантами не обійшлося. Новина доповнюється.

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Профспілки закликають французів знову вийти на демонстрації 7 та 11 лютого — Le Figaro. Зазначається, що тиск не буде зменшено, аби змусити уряд скасувати пенсійну реформу.

За даними CGT, у вівторок проти пенсійної реформи по всій Франції вийшло 2,8 мільйона протестувальників, передає Le Figaro.

#greve31janvier Beaucoup de monde partout en #France

avec près de 2,8 millions de manifestants.

Unis et mobilisés massivement contre la #ReformeDesRetraites pic.twitter.com/ZZ9ccA0jM5 — La CGT (@lacgtcommunique) January 31, 2023

Станом на 19:01 за місцевим часом, на полях демонстрації у Парижі вже 30 арештів. Головне управління поліції Парижа повідомило, що 87 тисяч людей вийшли на демонстрацію. CGT повідомляє про 500 тисяч демонстрантів, передає BFM Businnes.

Журналісти Le Figaro повідомляють, що на демонстрацію прибуло поліцейське підкріплення на мотициклах та у спеціальному спорядженні.

Станом на 18.15 за Парижем вже арештовано 23 протестувальників, передає BFM Businnes.

Близько о 18.00 протестувальники стали розходитися

Перша напруженість між демонстрантами та поліцією виникла ще на площі Італії близько о 17-тій годині. Кілька десятків протестуючих у капюшонах стали запалювати чорні димові шашки та кидати їх в правоохоронців. Поліція застосувала сльозогінний газ. Під час ходи було розбито вікно відделення банку та пошкоджено фасад пошти. Арештовано 18 протестувальників.

Fin du cortege, des tensions ici. Un policier isolé a du mal à s'extirper de la foule.#greve31janvier pic.twitter.com/Eg3ak9StWE — Wladimir Garcin-Berson (@vladogb) January 31, 2023

Шість осіб було зааарештовано щоб припинити спробу пошкодження відділення банку, передає BFM Businnes.

HAPPENING NOW: Paris, France |Mass mobilization taking to the streets to protest France’s unpopular pension reform. #greve31janvier pic.twitter.com/NhMvBgw0dC — Tara “PoAm” Szczepanski (@TaraPoAm) January 31, 2023

Станом на 16.40 без заворушень, проте противники реформи запалюють чорні димові шашки.

A l'intérieur du cortège, certains défilent cagoulés et brandissent des fumigènes noirs... Pas de débordement pour le moment. pic.twitter.com/lxvBMymL5L — Timothée Dhellemmes (@TimotheeDlm) January 31, 2023

За правопорядком на демонстрації у Парижі стежать більше 4 тисяч поліцейських. Вони слідують попереду процесії.

La police devance la marche bvd du Montparnasse. L’atmosphère est très calme. #manifestation19janvier pic.twitter.com/cnSjbmlUws — Elisabeth Pierson (@zazpierson) January 31, 2023

La police devance la marche bvd du Montparnasse. L’atmosphère est très calme. #manifestation19janvier pic.twitter.com/cnSjbmlUws — Elisabeth Pierson (@zazpierson) January 31, 2023

За словами голови профспілки CFDT Лорана Берже, 31 січня на вулицях набагато більше людей, ніж під час демонстрації 19 січня, в якій взяло участь більше мільйона громадян. Про це повідомляє Le Figaro.

За прогнозами ЗМІ, цей протест може бути найбільшим у Франції за останні 11 років

Huge march against proposed rise in minimum retirement age from 62 to 64 in France gets underway in Paris.



The 8 main unions are leading a day of action across the country.



Could be biggest protest in 🇫🇷 in 13 years.



President Macron’s govt says the change is “non-negotiable” pic.twitter.com/nmX7ykDl2r — Nick Beake (@Beaking_News) January 31, 2023

🔻 19 січня у протестах у Франції проти пенсійної реформи взяли участь більше мільйона людей.

🔻10 січня оголосила про те, що планує підвищити мінімальний пенсійний вік з 62 до 64 років з 2030 року. Підвищувати вік для отримання пенсії планують поступово з 1 вересня 2023 року. Опитування показують, що більшість французів виступають проти реформи