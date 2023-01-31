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Франція бастує проти пенсійної реформи: найбільші протести відбуваються у Парижі

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Протести у Парижі проти підвищення мінімального пенсійного віку
Протести у Парижі проти підвищення мінімального пенсійного віку © AP - Thibault Camus
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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500 тисяч демонстрантів вийшли на вулиці французької столиці аби сказати своє «ні» підвищенню мінімального пенсійного віку з 62 до 64 років. Такі дані приводять профспілки.  У поліції поки що змогли ідентифікувати 87 тисяч парижан. О 14.00 Паризька процесія вирушила з площі Італії. О 19.00 дісталася площі Вобана. Без сутичок між поліцією та демонстрантами не обійшлося. Новина доповнюється.

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Профспілки закликають французів знову вийти на демонстрації 7 та 11 лютого — Le Figaro. Зазначається, що тиск не буде зменшено, аби змусити уряд скасувати пенсійну реформу.

За даними CGT, у вівторок проти пенсійної реформи по всій Франції вийшло 2,8 мільйона протестувальників, передає Le Figaro. 

Станом на 19:01 за місцевим часом, на полях демонстрації у Парижі вже 30 арештів. Головне управління поліції Парижа повідомило, що 87 тисяч людей вийшли на демонстрацію. CGT повідомляє про 500 тисяч демонстрантів, передає BFM Businnes. 

Журналісти Le Figaro повідомляють, що на демонстрацію прибуло поліцейське підкріплення на мотициклах та у спеціальному спорядженні.

Станом на 18.15 за Парижем вже арештовано 23 протестувальників, передає BFM Businnes.

Близько о 18.00 протестувальники стали розходитися

Перша напруженість між демонстрантами та поліцією виникла ще на площі Італії близько о 17-тій годині. Кілька десятків протестуючих у капюшонах стали запалювати чорні димові шашки та кидати їх в правоохоронців. Поліція застосувала сльозогінний газ. Під час ходи було розбито вікно відделення банку та пошкоджено фасад пошти. Арештовано 18 протестувальників.

 

Шість осіб було зааарештовано щоб припинити спробу пошкодження відділення банку, передає BFM Businnes.

 

Станом на 16.40 без заворушень, проте противники реформи запалюють чорні димові шашки. 

 

За правопорядком на демонстрації у Парижі стежать більше 4 тисяч поліцейських. Вони слідують попереду процесії.

 

За словами голови профспілки CFDT Лорана Берже, 31 січня на вулицях набагато більше людей, ніж під  час демонстрації 19 січня, в якій взяло участь більше мільйона громадян. Про це повідомляє Le Figaro.

За прогнозами ЗМІ, цей протест може бути найбільшим у Франції за останні 11 років

 

🔻 19 січня у протестах у Франції проти пенсійної реформи взяли участь більше мільйона людей.

🔻10 січня оголосила про те, що планує підвищити мінімальний пенсійний вік з 62 до 64 років з 2030 року. Підвищувати вік для отримання пенсії планують поступово з 1 вересня 2023 року. Опитування показують, що більшість французів виступають проти реформи

 

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