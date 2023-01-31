Франція передасть Україні ще 12 гаубиць Caesar

ВІЗИТ РЕЗНІКОВА ДО ПАРИЖА

Самохідна артилерійська установка «Цезар» на авіабазі Мон-де-Марсан на південному заході Франції. 20 січня 2023 р

Про це під час спільної пресконференції з очільником Міністерства оборони України Олексієм Резніковим повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

Реклама Читати продовження

«Франція передасть Україні 12 додаткових гаубиць Caesar і відправить 150 солдатів до Польщі, щоб навчати 600 українців на місяць, а до літа — загалом 2000 українських солдатів», — розповів Лекорню.

► Читайте також: Франція надасть Україні €3 мільйони на ядерну безпеку

Conférence de presse de @SebLecornu 🇫🇷, ministre des Armées et de son homologue ukrainien @oleksiireznikov 🇺🇦⤵️ https://t.co/zPivObufFe — Ministère des Armées 🇫🇷 (@Armees_Gouv) January 31, 2023

Під час навчань, українські захисники також проходитимуть військову підготовку з управління ЗРК Crotale.

Міністр оборони Франції також зауважив, що за увесь час повномасштабної збройної агресії РФ проти України, Франція передала ЗСУ 18 гаубиць Caesar, з них одна наразі неробоча, а ще 17 потребують планового технічного обслуговування.

31 січня міністр оборони України Олексій Резніков перебуває із офіційним візитом у Парижі.

► Читайте також: Обговорять F-16: Олексій Резніков сьогодні відвідає Париж

🔻 30 січня Джо Байден заявив, що США не постачатиме F-16 Україні. Втім, деталей Президент Америки не надав.

🔻 30 січня Франція підтвердила угоду з Італією про купівлю 700 ракет Aster. Вони підходять до систем протиповітряної оборони SAMP/T, які планують передати Україні.

🔻 25 січня міністр оборони розповів в інтерв'ю телеканалу France 5, що перші колісні танки AMX10-RC прибудуть в Україну на початку лютого.

🔻 22 січня повідомлялося, що Італія та Франція завершують підготовку системи ППО SAMP-T для відправлення в Україну.

🔻 12 січня стало відомо, що Франція надасть Україні колісні танки AMX10-RC