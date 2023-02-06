Привітання для Кирила: як польський митрополит втрапив у міжнародний скандал

кремлівський адресат

Предстоятель Польської автокефальної православної церкви (ПАПЦ), митрополит Варшавський і всієї Польщі Сава привітав Кирила Гундяєва із 14-річчям входження на престол. Надіслав листа до Москви, у якому з-поміж іншого побажав перемогти зло в Україні. Це викликало справжню хвилю обурень як у Польщі, так і за її межами. Митрополит Сава чотири дні мовчав, а потім перепросив.

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Митрополит Сава © pravlife.org

Лист Гундяєву

1 лютого на сайті Російської православної церкви (РПЦ) з’явилося привітання митрополита Варшавського Сави Патріарху Кирилу.

У листі владика зазначив: «Ворогу віри не подобається церковна стабільність, він намагається її зруйнувати. Те, що сталося в Україні, наочно свідчить про це». І продовжив: «Глибоко віримо, що зло, яке руйнує Божественний церковний організм, буде знищене Христом — Переможцем смерті та пекла».

Митрополит Сава разом із Патріархом Кирилом © Спутнік

Митрополит Сава додав, що саме за часів патріаршества Кирила відбулись кардинальні зміни у РПЦ: «Російська православна церква засяяла духовним відродженням, служачи прикладом для інших».

Крім очільника ПАПЦ, Гундяєва привітали патріарх Сербський Порфірій, президент Росії Володимир Путін та Олександр Лукашенко.

Реакція МЗС Польщі

Павел Яблонський, заступник міністра закордонних справ Польщі © gov.pl

«Це абсолютно фатальна ситуація, яка заслуговує на максимальне засудження», — так відреагував на привітання Кирила від Сави заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський. В інтерв'ю радіо RMF він наголосив, що засуджені мають бути всі, хто сьогодні стає на бік Путіна. І неважливо, це світська чи духовна особа, православний, католик чи атеїст.

«Сьогодні це питання морального вибору: якщо хтось підтримує Путіна, то він ставить себе за дужки будь-якої релігії, адже гідність і право на життя там (в Україні — ред.) порушується тими, хто нібито є захисником віри і православ’я», — наголосив Яблонський.

Реакція посольства України в Польщі

Василь Зварич, посол України у Польщі © РБК Україна

Сором і ганьба. Саме так посол Василь Зварич відреагував на крок митрополита Сави. Він наголосив, що цей лист написаний ворогами Польщі.

«Неймовірно! Єдине, із чим я погоджуюсь, — це те, що "Божа сила велика, вона непереможна". І Бог на боці України, яка потерпає від російського варварства. З Всемогутнім Христом ми переможемо це пекло!» — зауважив український дипломат.

To już naprawdę wstyd i hańba. Pismo to pisane przez wrogów Polski. Nie do wiary! Jedynie, z czym się zgadzam, to że "moc Boga jest wielka, jest niezwyciężona". A Bóg jest po stronie cierpiącej od barbarzyństwa rosyjskiego Ukrainy. Z wszechmogącym Chrystusem zwyciężymy to piekło! https://t.co/jAAYr5tkDB — Vasyl Zvarych (@Vasyl_Zvarych) February 2, 2023

Вибачення Сави

Митрополит Савва © Romfea.gr

Чотири дні повної тиші — і зрештою митрополит заговорив. «Простіть мені, грішному», — звернувся він до вірян. Сава намагався донести, що це був суто протокольний лист, який неправильно потрактували.

«Мій лист був надісланий лише на виконання вимог протоколу, без урахування складної геополітичної ситуації», — зазначив предстоятель ПАПЦ.

Митрополит Сава підкреслив, що засуджує вторгнення РФ в Україну. Мовляв, свою позицію він озвучив Гундяєву сам ще в березні 2022 року.

«Я неодноразово висловлював свій подив і збентеження словами Патріарха Кирила про війну в Україні. Я не поділяв і не поділяю цих думок. Вважаю, що вони не служать відновленню миру в Україні та негативно впливають на сприйняття православ’я», — розповів очільник ПАПЦ.

Агент «Юрек»: що стоїть за заявами Сави?

Польська автокефальна православна церква завжди була у тісних відносинах з РПЦ. А сам митрополит Сава кілька десятиліть був агентом спецслужб Польської народної республіки під псевдонімом «Юрек».

«ПАПЦ отримала автокефалію в 1924 році від Константинополя. Але після війни під тиском Сталіна і комуністів вона була змушена відмовитись від цієї автокефалії і попросити про надання автокефалії Москву. І з того часу була сильна залежність ПАПЦ від Радянського Союзу, Москви, від комуністичних служб. Сам митрополит Сава багато років, якщо не десятиліть, співпрацював із польською службою безпеки — це був польський КДБ. Ця церква була дуже залежна від комуністів, від Москви, на відміну від католиків, у тому числі й фінансово. Тобто завжди була така проросійська. І зараз це проявилось», — розповів Лукаш Адамський, доктор історичних наук, заступник директора Центр Діалогу імені Юліуша Мєрошевського (Варшава).

Лукаш Адамський, доктор історичних наук © Twitter Łukasz Adamski

Він наголосив, що до повномасштабного вторгнення ПАПЦ почасти ретранслювала погляди РПЦ, зокрема на те, що стосується ідеології «русского міра». Сава був одним із тих, хто виступав категорично проти автокефалії української церкви, а зараз митрополит не визнає Православної Церкви України (ПЦУ).

«Польська церква не визнала автокефалію Православної церкви України. І польська православна церква підтримує церковне спілкування з УПЦ (МП), і з РПЦ. І не є секрет, що ієрархи православної церкви мають дуже близькі стосунки з РПЦ. Попри те що митрополит Сава є українцем, ідеологія цієї церкви зросійщена. Вони пояснюють тим, що треба дбати про єдність православ'я, що автокефалія може бути надана лише з дозволу Москви», — підкреслив Лукаш Адамський.

Сава та Кирило © Спутнік

Кандидат політичних наук, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко зауважує, що стоїть питання не лише церкви як такої, йдеться про національну безпеку Польщі:

«У Польщі мають чітко усвідомити, що РПЦ завжди діє чи через своїх представників, чи через своїх апологетів в інших країнах. І в даному випадку йде мова не про втручання в питання церкви чи віри. Йде мова про національну безпеку. Перш за все. Якщо російські наративи, наративи держави-агресора шукають відклику в душах громадян інших країн, у даному випадку Польщі, через представників близької до них церкви, то це знову ж таки питання не про релігію, а про безпеку. На це треба реагувати превентивно, щоб унеможливити цей вплив».

Політолог Олексій Буряченко © Олексій Буряченко

Політолог не вірить у випадковість появи цього листа митрополита Сави і саме з тим змістом, який усі побачили.

Покарання за наративи

Лукаш Адамський наголошує, що очільник ПАПЦ добре зробив, що перепросив за своє привітання Кирилові. А втім, це не зменшує негативної реакції на цей лист. Що має зробити Варшава? Історик певен: це мають бути лагідні кроки, щоб ніхто не закинув владі обмеження релігійних прав.

Свобода віри дуже важлива цінність у демократичному суспільстві. Демократична держава не може так прямо тиснути на церкву і вирішувати, чи має ПАПЦ визнавати автокефалію ПЦУ, чи ні. Натомість польська держава може перевіряти зв'язки, фінансування ПАПЦ і нагадати польським ієрархам, що ніхто не скасував положення польського Карного кодексу. Публічне виправдання війни — це злочин, який карається. Тут, звісно, митрополит Сава може сказати, що він мав на увазі розкол в Україні, а не війну (слова Сави про знищення зла в Україні — ред.).

Митрополит Сава та патріарх Кирило © Спутнік

До слова, згідно з польським Кримінальним кодексом, за публічний заклик до початку війни чи публічне схвалення чи ведення такої війни загрожує від 3 місяців до 5 років позбавлення волі.

Олексій Буряченко наголошує, що кримінальна відповідальність може бути тим варіантом покарання для священнослужителів, які дотримуються проросійських поглядів. Як приклад він наводить санкції від РНБО проти священників УПЦ (МП):

Якщо правоохоронці Польщі побачать підозри у вчиненні злочинів, передбачених Кримінальним кодексом Польщі, то, як мінімум, вони можуть порушити низку кримінальних проваджень. Але розслідування потребує часу. Ми ж розуміємо, що подібні речі треба реагувати максимально швидко. Як на мене, звичайно, це має рухатись паралельно двома шляхами. Так як це відбувається зараз в Україні, коли одночасно порушуються і кримінальні провадження в рамках кримінального законодавства, і відбуваються певні рішучі дії, у тому числі й превентивні, із боку безпекового органу (РНБО — ред.).