У Франції розпочався третій раунд протестів

загальнонаціональний страйк

Сьогодні, 7 лютого, французи вийшли на загальнонаціональний страйк проти пенсійної реформи, яка передбачає підняття пенсійного віку з 62 років до 64. Демонстрації проходять на вулицях Парижа, Тулузи, Марселя, Ніцци, Монпельє.

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Напередодні міські служби повідомляли, що в день протесту очікуються серйозні перебої з рухом громадського транспорту.

Протест проти пенсійної реформи, Париж AP - Christophe Ena

Протест проти пенсійної реформи, Париж AP - Christophe Ena

Протест проти пенсійної реформи, Марсель AFP - CHRISTOPHE SIMON

Протест проти пенсійної реформи, Париж AFP - SAMEER AL-DOUMY

Третій день страйку проти пенсійної реформи, Ніцца REUTERS - ERIC GAILLARD

Процесія демонстрантів на Каталонському мосту під час третього дня страйку проти пенсійної реформи в Тулузі AFP - CHARLY TRIBALLEAU

► Читайте більше: Франція в очікуванні протестів: у країні хочуть підняти пенсійний вік

Наступний мітинг запланований на 11 лютого.

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🔻 31 січня на страйк проти пенсійної реформи вийшло майже 1,3 млн французів. Із 1995 року вперше стільки людей вийшли з протестом проти соціальних реформ.

🔻10 січня уряд Франції оголосив про те, що планує підвищити мінімальний пенсійний вік з 62 до 64 років з 2030 року. Це почнуть робити поступово — з 1 вересня 2023 року.