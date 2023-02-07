У Франції розпочався третій раунд протестів
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Сьогодні, 7 лютого, французи вийшли на загальнонаціональний страйк проти пенсійної реформи, яка передбачає підняття пенсійного віку з 62 років до 64. Демонстрації проходять на вулицях Парижа, Тулузи, Марселя, Ніцци, Монпельє.
Напередодні міські служби повідомляли, що в день протесту очікуються серйозні перебої з рухом громадського транспорту.
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Наступний мітинг запланований на 11 лютого.
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🔻 31 січня на страйк проти пенсійної реформи вийшло майже 1,3 млн французів. Із 1995 року вперше стільки людей вийшли з протестом проти соціальних реформ.
🔻10 січня уряд Франції оголосив про те, що планує підвищити мінімальний пенсійний вік з 62 до 64 років з 2030 року. Це почнуть робити поступово — з 1 вересня 2023 року.