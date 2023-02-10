Джо Байден таки їде до Польщі

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Візит Джо Байдена до Польщі. 26 березня 2022 року

Його візит відбудеться протягом 20-22 лютого. Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

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Джо Байден AP - Patrick Semansky

«З 20 по 22 лютого американський президент подорожуватиме до Польщі. Він зустрінеться з президентом Дудою. Обидва лідери обговорять двосторонню співпрацю та колективну допомогу Україні», — наголосила Жан-П'єр.

Також глава Білого дому зустрінеться з лідерами Бухарестської дев'ятки (до неї входять Польща, Болгарія, Угорщина, Естонія, Литва, Латвія, Румунія, Словаччина і Чехія — ред.), щоб підтвердити непохитну підтримку США безпеки Північноатлантичного альянсу.

Джо Байден летить до Польщі AP - Manuel Balce Ceneta

«Крім того, президент Байден виступить із промовою з нагоди річниці жорстокого й неспровокованого вторгнення Росії в Україну, розповідаючи про це, як США згуртували світ для підтримки українського народ в захисті свободи й демократії», — додала спікерка Білого дому.

Востаннє Джо Байден був у Польщі з офіційним візитом 26 березня 2022 року.

Байден і Дуда. Березень, 2022 AP - Evan Vucci

🔻 26 січня телеканал NBC повідомив, що Джо Байден планує відвідати Європу. Його візит буде пов'язаний з річницею повномасштабного вторгнення росіян в Україну 24 лютого.

🔻 6 лютого у канцелярії Дуди повідомили, що Джо Байден має намір невдовзі здійснити візит до Польщі.

🔻 9 лютого президент США заявив, що не ухвалив рішення стосовно можливого візиту до Польщі ближчим часом.