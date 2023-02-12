Якщо Захід тягнутиме зі зброєю, Путін може перемогти — президент Польщі

ОЗБРОЄННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

Україна терміново, у найближчі тижні має отримати військову техніку від своїх західних союзників — заявив Анджей Дуда в інтервʼю французському виданню Le Figaro. Текст оприлюднила канцелярія польського президента.

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«У них немає сучасної військової інфраструктури, але в них є люди! Якщо ми не надішлемо військову техніку в Україну найближчими тижнями, Путін може перемогти. Він може перемогти, і ми не знаємо, де він зупиниться», — сказав Анджей Дуда.

На думку президента Польщі, Захід повною мірою не усвідомлює небезпеку від Росії, оскільки в останній раз російських солдатів бачили в Парижі після поразки Наполеона.

«Коли Еммануель Макрон говорить про Путіна, він може подумати, що домовитися можна, а я думаю, що домовитися з Путіним неможливо. Я думаю, єдине, що можна зробити, щоб зупинити Росію, — це підтримати Україну», — заявив Дуда.

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🔻Президент України під час зустрічі з керівниками європейських країн 8-10 лютого закликав якомога швидше надати Україні, зокрема, далекобійну зброю та бойову авіацію.

🔻За інформацією журналістів Bloomberg, європейські країни не взяли на себе зобов'язань щодо постачання Україні літаків.

🔻У Польщі заявили, що рішення про постачання Україні бойових літаків має ухвалюватись на рівні НАТО.