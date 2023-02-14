Носії ядерної зброї біля берегів НАТО: провокація РФ чи реальна загроза

«ГРА М’ЯЗАМИ»

Війна в Україні значно послабила звичайні збройні сили Росії, але не її ядерний потенціал. На тлі систематичних погроз у бік країн-членів НАТО РФ почала виводити в Північне море надводні кораблі з тактичними ядерними боєголовками. За даними норвезької розвідки, саме ця зброя відіграє помітнішу роль у регіональній обороні РФ проти звичних засобів стримування. А втім, РФ також не відмовилася від розроблення хімічної та біологічної зброї.

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Північний флот

Кольський півострів, Росія, 13 квітня 2021 р. AP

Підводні човни та надводні кораблі Північного флоту — ось де зосереджена центральна частина ядерного потенціалу Російської Федерації. На тлі посилення її недовіри до намірів Заходу застосування такої зброї становить загрозу для країн-членів НАТО. Про це йдеться в щорічній доповіді Норвезької розвідувальної служби про виклики в галузі безпеки:

Зростає як ймовірність непорозумінь між Росією та НАТО, так і ненавмисних інцидентів, що, своєю чергою, збільшує ризик ескалації

У розвідслужбі Королівства стверджують, що надводні кораблі Північного флоту РФ уперше за 30 років виходять у море з тактичною ядерною зброєю на борту. Конкретних випадків відомство не наводить. А втім, торік судна північної флотилії активно брали участь у військових навчаннях. Зокрема, у жовтні армія РФ відпрацювала масований ядерний удар, який, за сценарієм вишколу, мав би стати відповіддю на ворожу ядерну атаку. Тоді в Баренцовому морі було запущено балістичну ракету «Сінєва». Федеральний електронний довідник «Зброя Росії» так характеризує цей боєприпас:

Можливе оснащення ракети осколково-фугасною бойовою частиною з масою вибухової речовини близько 2 тонн для високоточного ураження цілей у неядерному конфлікті або малопотужної ядерної бойової частини (до 50 тонн у тротиловому еквіваленті) під час завдання точкових ударів

На думку Сергія Кузана, голови Українського центру безпеки та співпраці, усе це є частиною загального плану Росії з залякування і дестабілізації Європи, європейських союзників України на тлі розгортання і масштабування російського наступу:

Метою цього плану є перевірка на міцність, а конкретно — посилити внутрішні суперечки і показати неспроможність Західної коаліції проти РФ. Це ж, до речі, малось і на меті також при запуску ракет, коли російські ракети зайшли в повітряний простір одного з членів НАТО — Румунії. І, власне кажучи, ця провокація була для того, щоб показати, що, мовляв, НАТО не здатне відповісти на неприховану агресію Російської Федерації

Окрім того, експерт стверджує, що вихід російських носіїв ядерної зброї у Північне море також може бути унаочненням ядерної риторики, до якої останнім часом вдаються і Путін, і всі його топпосадовці. Такий шантаж покликаний перемкнути увагу світу від поразок Росії в Україні, а також від важливих новин про посилення співпраці Заходу з Україною:

І це все росіяни перебивають ядерною риторикою. Але оскільки їхніх заяв світ перестав боятися, то вони на підкріплення цієї риторики, бачите, вдаються до таких корабельних рішень

На думку Сергія Кузана, країни Заходу не можуть лишати такі дії без уваги, зокрема прикладом може бути член НАТО Румунія. На території країни побільшало американського контигненту і техніки, коли РФ посилила свою присутність у Чорному морі:

Росіянам не вдається дестабілізувати ситуацію в Молдові, попри їхні прагнення якось «запалити» Придністров'я, цей російський анклав. Не вдається їм це зробити саме через те, що Молдова не сама, що посилений контингент знаходиться в Румунії, що Україна завжди готова підставити дружнє плече. Отже, та сама історія, та сама політика повина бути спрямована і також на півночі Європи, де має бути дійсно посилена присутність. Не може там бути таких викликів, такого демонстративного нахабства

Кузан впевнений, що Європа має посилювати допомогу Україні щоразу, коли РФ вдається до шантажу чи ескалації: «І як тільки вони це зрозуміють, тоді і перспектив для того, щоб загострювати ситуацію, у них не буде».

Кольський півострів

Краєвид на Кольський півострів з вікна літака, Росія, 17 травня 2021 р. © AP / Alexander Zemlianichenko

Найбільшим об'єднанням у складі Північного флоту є Кольська флотилія різнорідних сил. Вона базується на одноіменному півострові, на кордоні з Норвегією. Чисельність наземного угруповання, за даними розвідників, там скоротилася вп'ятеро. Військових кинули «на навчання» до кордону з Україною ще наприкінці 2021 року. Серед них були бійці 200 окремої мотострілецької бригади, дислокованої менш ніж за годину їзди від норвезького кордону. Після початку повномасштабного вторгнення вони брали участь у наступі на Харківщину:

У бій кинули близько трьох батальйонно-тактичних груп загальною чисельністю понад 3 тисячі осіб. До половини з них загинули. Крім того, Північний флот міг втратити до сотні танків і БТР (в Україні, — ред.). Сухопутні війська, які проходять навчання та підготовку на Кольському півострові, продовжуватимуть відправляти в Україну на заміну екіпажів. Особовий склад підготовлений як легка піхота. Перемістили з Кольського півострову і більшість сухопутної військової техніки

Окрім того, Північний флот відправив деякі свої надводні судна до Середземного моря і десантні кораблі у Чорне море — для підтримки вторгнення. Очікується, що частина з них протягом року там і залишиться. Хоча кампанія РФ в Україні дещо ослабила північноморську флотилію РФ. А втім, як повідомляє Королівська розвідка, тамтешній ядерний потенціал лишився недоторканим:

Серед іншого, Росія має підводний потенціал, протисупутникову зброю та кіберзасоби, які можуть загрожувати Норвегії та НАТО, оскільки важливість ядерної зброї та стратегічних засобів стримування зростає

У відомстві прогнозують, що Військово-морські сили Північного флоту РФ продовжать регулярні навчання флоту, тривалішими будуть патрулювання підводних човнів у Баренцовому морі та підводні операції в Атлантичному океані:

Водночас нова морська доктрина, опублікована влітку 2022 року, свідчить про те, що Росія має амбіції збільшити свою присутність в Арктиці, Азії, Тихому океані та районах навколо Індійського океану

А втім, Норвегія ретельно відстежує діяльність РФ саме на Крайній Півночі. Супутникові знімки, датовані 2018 роком, свідчать про масштабне переозброєння російського ВМФ на Кольському півострові.

Губа Окольна у липні 2018 року (ліворуч) порівняно з 2015 роком (праворуч), коли розпочалися будівництво доріг та підготовка ділянки © Google Earth, Microsoft Bing

Порівнявши супутникові знімки півострова за різні роки, норвезька інтернет-газета «Баренц Обзервер» виявила помітні зміни, зокрема в населеному пункті Губа Окольна. Там, де спостерігалися лише дорожні роботи, за кілька років з'явилися фундаменти, а потім у більшості бункерів звели бетонні стіни та дах:

Розмір кожного бункера дозволяє зберігати в ньому по 16 ракет «Булава», які стоятимуть на озброєнні нових підводних човнів проєкту «Борей»

Журналісти наголошують, що на Кольському півострові безпрецедентні, порівняно з іншими сховищами озброєнь, заходи безпеки:

Від несанкціонованого доступу захищає подвійний або навіть потрійний паркан із колючого дроту. На знімках деяких об'єктів також видно вкрай великі за розміром автомобільні КПП, що вказує на те, що там, ймовірно, зберігається ядерна зброя. Площа кожного бункера з багатометровими бетонними стінами становить близько тисячі квадратних метрів, і вони розташовані приблизно за сто метрів один від одного

За останні 6 років РФ побудувала вздовж своїх північних кордонів щонайменше 475 військових об’єктів. За даними американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень, Росія знову відкрила 50 законсервованих військових баз часів Холодної війни на своїй арктичній території, а також реконструювала 13 авіабаз, 10 радіолокаційних станцій, 20 прикордонних застав і 10 комплексних аварійно-рятувальних станцій:

Найбільше занепокоєння викликає те, що Росія випробувала нові арктичні військові засоби, такі як гіперзвукові крилаті ракети та підводні безпілотні літальні апарати з ядерним двигуном. Високопоставлене військове керівництво США висловило зростаюче занепокоєння з приводу поширеності цих російських крилатих ракет в Арктиці та їх «шляху наближення» до Сполучених Штатів

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, Прага, Чехія, 6 жовтня, 2022 р. © AP / Alastair Grant

Занепокоєна діяльністю РФ і Норвегія. Торік прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре наголосив, що все, що Росія робить на Півночі слід розглядати в контексті війни в Україні. За його словами, РФ намагається підірвати підтримку Києва країнами Заходу. Очільник норвезького уряду перерахував недружні дії росіян і назвав їх «новою гібридною війною, яку Росія розпочала проти Норвегії».

Наприклад, торік у жовтні норвезьке видання «Дагбладе» опублікувало інформацію, що Російська православна церква (РПЦ) в останні роки скуповувала нерухомість поблизу військових об'єктів на території Норвегії. Одна з придбаних будівель розташовувалася по сусідству зі штаб-квартирою Об’єднаного центру бойових дій НАТО.

Від початку війни Норвегія підтримує Україну. 14 лютого в Осло оголосили про передачу Україні танків, а перед тим анонсували план підтримки України на п’ять років на мільярди норвезьких крон. Водночас після запровадження санкцій проти РФ та відмови Європи від російського газу саме Норвегія стала одним із головних постачальників цього палива до країн ЄС. Якщо частка Росії на газовому ринку раніше становила близько 40%, то зараз ці показники опустилися до 24%. Про це свідчать дані Європейської ради за січень-листопад 2022 року.

Ядерний потенціал

01:30 Ядерний потенціал Росії © RFI

Норвезькі розвідники, оцінюючи небезпеку РФ, попереджають, що Москва буде розробляти та випробовувати нову високоточну зброю великої дальності, балістичні і гіперзвукові ракети, а також протисупутникову зброю. Планує Кремль добудувати нові стратегічні підводні човни типу «Долгорукий», багатоцільові підводні човни типу «Сєвєродвінськ» і розробити нові міжконтинентальні ракети:

Росія продовжує розробляти нову міжконтинентальну ракету «Сармат», яка проходить випробування в Плесецьку, на південь від Архангельська. Росія також продовжить розробляти автономну торпедну систему «Посейдон». Вона може бути випробувана в Північному Льодовитому океані протягом 2023 року. Система має ядерний двигун і міжконтинентальний радіус дії, а також може бути оснащена ядерною боєголовкою. Крім того, тривають випробування крилатої ракети «Буревісник». Вона розробляється для ядерної тяги, що дасть їй дуже великий радіус дії та розширить здатність обходити протиракетну оборону. Мине кілька років, перш ніж обидві ці системи стануть робочими

Очікується, що Росія надаватиме пріоритет виробництву високотехнологічної зброї. Це можуть бути автономні безпілотні повітряні, наземні та морські платформи, передові системи електронної боротьби тощо. А втім, їхнє створення передбачає технології, недоступні РФ через санкції. Норвезька розвідка прогнозує, що Росія може звернутися за підтримкою до Китаю. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан припускає, що відкрито Пекін на таку співпрацю не піде:

Уся політика Китаю якраз зав'язана на тому, щоб отримувати свою вигоду. І забезпечувати свої інтереси. І в цьому випадку ще незрозуміло насправді, де інтерес Китаю буде більший, тому що їхній торговий партнер, основний ринок збуту китайських товарів — це все ж таки на Заході, зокрема, Сполучені Штати. І знову ж таки, Китай може бути зацікавлений якраз в ослабленні самої економіки і політичного режиму Російської Федерації, тому що він отримає доступ до ресурсів Росії. Він уже їх отримує безкоштовно. І практично така слабка Росія гарантує, власне кажучи, економічну стабільність для Китаю

У РФ зберігаються обхідні, так звані «сірі» шляхи постачання, якими вони отримують технології, пояснює експерт:

Вони ж продовжують виготовляти ті самі «Калібри». Але питання в тому, що ці об'єми є недостатніми. Їхня промисловість, звичайно ж, потребує технологій цих, зокрема, мікрочіпів, а також інших простіших технологій. І все це вони отримують, але в недостатній кількості. Таким чином, економіка просто виснажується

Уже цього року, за даними розвідслужби Норвегії, російській військовій промисловості буде складно компенсувати вплив санкцій. Надолужити відставання власним виробництвом, тобто застосувати імпортозаміщення, буде вкрай важко, адже створення нових виробничих ліній є масштабним процесом. Час потрібен і для навчання нових працівників.

Біологічна та хімічна загроза

Німецька поліція та рятувальні служби відпрацьовують реакцію на теракт із застосуванням біологічної та хімічної зброї, Берлін, Німеччина, 11 жовтня, 2017 р. © AP / Markus Schreiber

У доповіді норвезької розвідки про безпекові виклики згадується також потенціал РФ у створенні біологічної та хімічної зброї. Це ті розробки, які Москва продовжила після розпаду СРСР, хоча і приєдналася до міжнародних конвенцій, які обмежують виробництво та забороняють використання такої зброї.

В Осло нагадали справи колишнього російського офіцера військової розвідки Сергія Скрипаля, якого російські військовослужбовці 2018 року намагалися отруїти у Великій Британії, а також Олексія Навального, який впав у кому 2020 року під час поїздки до Томська:

Ці замахи продемонстрували, що російський режим готовий використовувати нервово-паралітичні речовини, розроблені для військового використання для залякування перебіжчиків та інакомислячих

Застосування Росією хімічної чи біологічної зброї у більших масштабах розвідники Норвегії вважають малоймовірним.