Сьогодні розпочнеться Мюнхенська конференція: серед пріоритетних тем – війна в Україні

міжнародний безпековий форум

Мюнхен – Безпековий захід триватиме до 19 лютого. Десятки лідерів країн, політиків, військових, дипломатів та експертів зберуться в Мюнхені, щоб обговорити ситуацію через рік після початку повномасштабної агресії РФ.

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Форум розпочнеться із промови по відеозв’язку президента Володимира Зеленського.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав цю подію «дуже важливою». Про це він сказав в ефірі нацмарафону.

«На ній зберуться ключові фігури в питаннях євроатлантичної безпеки. В центрі уваги будуть теми, які безпосередньо дотичні до безпеки України, Європи та світу загалом», – зазначив глава українського відомства.

За його словами, українська делегація «цьогоріч просуватиме на Мюнхенській безпековій конференції пріоритетні для Києва теми».

«Ключова (тема – ред.) – це постачання далекобійних ракет і відкриття постачання бойових літаків, оскільки саме літаки є останнім типом зброї, який потрібно розблокувати, всі інші позиції ми за минулий рік відкрили командними зусиллями. Будемо також говорити про членство України в НАТО і взагалі про майбутнє Росії», – наголосив український міністр.

Посол Польща в Німеччині Даріуш Павлось заявив, що учасники конференції повинні ухвалити рішення щодо поставки винищувачів українській армії.

«Варшава запропонувала, щоб глави держав і урядів, які зберуться там, не лише обговорили це питання, але й ухвалили рішення", – заявив він.

Як повідомлялось раніше, віцепрезидентка США Камала Гарріс під час форуму розповість про подальшу підтримку Києва та підтвердить зобов’язання Білого Дому щодо взаємної оборони в рамках НАТО.

У безпековому заході також візьме участь держсекретар США Ентоні Блінкен.

Мюнхенська конференція з безпеки проводиться щорічно з 1962 року в Мюнхені.