Готові допомагати Україні стільки, скільки потрібно, щоб покласти край цій війні — спецпредставниця Держдепу

мюнхенська безпекова конференція

Німеччина – Мюнхенська безпекова конференція (MSC) стартувала 17-го і триватиме до 19-го лютого. Час її проведення майже збігається з річницею повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке організатори назвали поворотним моментом в історії. Відтак цьогорічний Мюнхен має дати відповіді на три ключові питання, що постали після вторгнення: як за цей рік змінився світ, чи війна проти України стала свідченням безкарності і чи можливо повернутись до життя, заснованого на правилах міжнародного порядку.

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«Коли ми зібралися в Мюнхені минулого року, ми чули від Росії просто брехню. Росія брехала про те, для чого накопичуються російські війська на кордоні з Україною та у Білорусії. Але США разом із нашими партнерами разом із нашими партнерами, особливо в Україні, ми говорили про те, що можна робити, щоб запобігти загрозі і що потрібно робити, якщо раптом буде вторгнення», — розповіла в коментарі RFI офіційна спецпредставниця Державного департаменту США Андреа Калан.

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Запобігти вторгненню не вдалось. Але від того моменту і дотепер, зазначає Калан, західні союзники працюють над тим, щоби допомогти Україні впоратися з навалою та відстояти свою свободу і незалежність. Саме ця тема і є однією із магістральних на Мюнхенській безпековій конференції 2023.

Мюнхенська конференція з безпеки, 17 лютого 2023 © AP / Michael Probst

«Тут в Мюнхені знову збирається міжнародне співтовариство, експерти, лідери з усього світу, щоб обговорювати, що ми можемо зробити, щоб допомогти Україні і як бачимо, шлях вперед. Ми чули минулого року, що ми, міжнародне співтовариство, підтримуємо Україну. І ми чуємо це знову сьогодні, але ще ми підтримуємо Україну зброєю, військовою допомогою, гуманітарною допомогою, економічною допомогою. І ми готові допомагати Україні стільки, скільки потрібно, щоб покласти край цій війні», — наголошує Андреа Калан.

Цьогорічну мюнхенську конференцію відкрив Володимир Зеленський. Часу на роздуми більше немає, сказав український президент у своєму відеозверненні:

Треба поспішати. Нам потрібна швидкість. Швидкість наших угод, швидкість наших поставок посилить нашу уповільнену швидкість рішень щодо обмеження російського потенціалу. Альтернативи швидкості немає, бо від неї залежить життя

00:22 Президент України Володимир Зеленський © Володимир Зеленський / Telegram

Рішучість підтримувати Україну підтвердив також і очільник Франції Емануель Макрон.

«Ми стоїмо з вами пліч-опліч і будемо стояти до кінця війни», — сказав він, відповідаючи на запитання українського журналіста.

Еммануель Макрон виступає на Мюнхенській безпековій конференціі, 17 лютого 2023 © AP / Sven Hoppe

Конкретні кроки

«Саме ця конференція це дуже і дуже важлива платформа, де лідери, експерти, міжнародне співтовариство можуть зустрічатися разом, щоб обговорювати важливі теми. І, як ми бачимо, протягом цього року дуже важливо, коли є ось ці відносини, коли є можливість просто говорити з людиною і дізнатися, як можна допомогти. Ось це особисте ставлення, спілкування дуже багато означає», — каже спецпредставниця Держдепу.

Одне із найважливіших зараз для України питань — авіація. Про можливе надання літаків F-16 особливо багато говорили перед дев'ятою зустріччю у форматі «Рамштайн».

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«Ми знали, які потреби має Україна, і ми знаємо, що потреби змінюються. В перші дні після вторгнення, на початку березня, було вкрай важливо надати протитанкові системи. А потім ми говорили про важливість берегової охорони. І, звичайно, ми надали ПРО і нещодавно було оголошення, що США та наші партнери, ми надаємо різні танки. Зараз, звісно, ​​є й нові потреби. Але те, що ми бачимо — Росія планує новий наступ. США разом із партнерами мають робити все можливе, щоб і Україна була готова до цього. І, щоб також Україна була готова до контрнаступу, який може бути також навесні», — говорить Андреа Калан.

Андреа Калан © RFI

Крім того, нещодавно був анонсований 10-пакет антиросійських санкції. Що саме у нього увійде, поки не розголошують, але санкційний тиск неодмінно посилиться, наголошує спецпредставниця Держдепартаменту.

«І це буде особливо зосереджено на тих, хто спробує обходити санкції тому що ми бачимо багато таких спроб з російського боку. А також проти військово-промислового комплексу Росії, щоб у Путіна не було можливості продовжувати свою війну проти України.

Ми вживатимемо всіх засобів, які у нас є, щоб показати — не можна допомагати Путіну продовжувати агресію проти України. Тобто це може бути Іран, Північна Корея, а також різні компанії, які допомагають Путіну з доставкою дронів чи зброї», — підкреслює Андреа Калан.

Аятола Алі Хаменеї та Володимир Путін під час зустрічі в Тегерані. 19 липня 2022 © AP

За цей рік обличчя світу змінилося

Хоча в центрі уваги MSC—2023 Україна, ігнорувати інші безпекові виклики світова спільнота також не може. Зокрема, йдеться про ситуацію навколо китайсько-тайванського питання.

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Не менш важлива тема — наслідки землетрусу в Туреччині та Сирії, який забрав десятки тисяч життів.

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«Світ дуже сильне змінився цього року. Ми бачимо, що все це пов'язано. Так війна в Україні впливає на ситуацію на півдні, на, як ми називаємо, "глобальний південь". Тому що зараз ми бачимо продовольчу кризу, ми також бачимо кризу клімату. Отже, є нові загрози, є і старі загрози, і загрози змінюються. Такі форуми дають можливості боротись з цими погрозами разом», — пояснює Андреа Калан.

Російської уряової делегації на MSC—2023 немає. Їх не запрошували. Натомість, слово надали росіянам, опозиційним до путінського режиму.

«Назва конференції —безпекова, але Росія не допомагає безпеці, навпаки — створює загрозу. А те, що опозиція та різні представники громадянського суспільства приїжджають сюди, це дуже важливий знак, що потрібні різні точки зору, потрібні різні ідеї. І, коли обговорюють усе це в різних форматах, тоді можна успішніше рухатись вперед», — певна Андреа Калан.