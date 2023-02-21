Варшава готова до зустрічі Джо Байдена
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Підвищені заходи безпеки, перекриті вулиці, перевірка звуку та світла у садах Королівського замку та останні приготування у Президентському палаці. Американський президент вдруге за рік відвідує Польщу. І це — історична мить.
Графік президента Джо Байдена розписаний до найдрібніших деталей. 21 лютого глава Білого дому зустрінеться із польським президентом Анджеєм Дудою. Церемонія офіційного привітання відбудеться на подвір'ї президентського палацу о 12.50 за варшавським часом. Далі — перемовини двох лідерів, а потім — і делегацій. Президентський палац ретельно готували до візиту очільника Сполучених штатів Америки.
W Pałacu Prezydenckim w Warszawie trwają ostatnie przygotowania do jutrzejszej wizyty Prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena.— W Pałacu Prezydenckim (@WPalacu) February 20, 2023
🇵🇱🇺🇸#pałacprezydencki #joebiden #andrzejduda #POTUS #Warsaw pic.twitter.com/0mgn9KvCVX
21 лютого у Джо Байдена заплановані не лише офіційні перемовини, але й публічний виступ в Аркадах Кубіцького у садах Королівського замку.
Усі бажаючі можуть потрапити туди. Варто лише заповнити реєстраційну форму на сайті посольства США у Польщі.
На вулицях Варшави — повно поліції. Весь центр міста ретельно контролюється.
Готель, в якому зупиняється Джо Байден, забитий спецслужбами. Весь периметр — закритий для проїзду транспорту та частково перекритий для проходу людей. Усіх жителів Варшави попередили про складнощі із рухом транспорту під час візиту американського президента.
Тим часом посольство США у Варшаві зібрало найвидатніші заяви Джо Байдена під час його візиту до Польщі наприкінці березня 2022 року.
А тим часом активісти громадської організації «ЄвроМайдан-Варшава» приготували свій сюрприз для Байдена. У самому центрі польської столиці — на великому екрані — розмістили заклик до глави Білого дому надати України винищувачі F-16.
22 лютого у планах Джо Байдена участь у саміті Бухарестської дев'ятки. Також до Варшави має прибути генсек НАТО Єнс Столтенберг. У рамках саміту обговорять посилення східного флангу Альянсу, підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі та допомогу Україні.
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