Варшава готова до зустрічі Джо Байдена

вдруге за рік

Підвищені заходи безпеки, перекриті вулиці, перевірка звуку та світла у садах Королівського замку та останні приготування у Президентському палаці. Американський президент вдруге за рік відвідує Польщу. І це — історична мить.

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Графік президента Джо Байдена розписаний до найдрібніших деталей. 21 лютого глава Білого дому зустрінеться із польським президентом Анджеєм Дудою. Церемонія офіційного привітання відбудеться на подвір'ї президентського палацу о 12.50 за варшавським часом. Далі — перемовини двох лідерів, а потім — і делегацій. Президентський палац ретельно готували до візиту очільника Сполучених штатів Америки.

21 лютого у Джо Байдена заплановані не лише офіційні перемовини, але й публічний виступ в Аркадах Кубіцького у садах Королівського замку.

Варшава готується до прийому Байдена © Miasto Stołeczne Warszawa

Усі бажаючі можуть потрапити туди. Варто лише заповнити реєстраційну форму на сайті посольства США у Польщі.

Останні приготування до публічного виступу Джо Байдена © RFI

На вулицях Варшави — повно поліції. Весь центр міста ретельно контролюється.

У центрі Варшави чергують поліцейські патрулі © RFI

Поліцейські машини повсюди у Варшаві © RFI

Готель, в якому зупиняється Джо Байден, забитий спецслужбами. Весь периметр — закритий для проїзду транспорту та частково перекритий для проходу людей. Усіх жителів Варшави попередили про складнощі із рухом транспорту під час візиту американського президента.

Тим часом посольство США у Варшаві зібрало найвидатніші заяви Джо Байдена під час його візиту до Польщі наприкінці березня 2022 року.

Американське посольство зібрало найважливіші заяви Байдена © RFI

Посольство США у Варшаві © RFI

Посольство США у Польщі © RFI

Заяви Байдена 26 березня 2022 року © RFI

© RFI

А тим часом активісти громадської організації «ЄвроМайдан-Варшава» приготували свій сюрприз для Байдена. У самому центрі польської столиці — на великому екрані — розмістили заклик до глави Білого дому надати України винищувачі F-16.

00:14 Винищувач F-16, ілюстративне фото © DEFENSE EXPRESS

22 лютого у планах Джо Байдена участь у саміті Бухарестської дев'ятки. Також до Варшави має прибути генсек НАТО Єнс Столтенберг. У рамках саміту обговорять посилення східного флангу Альянсу, підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі та допомогу Україні.

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