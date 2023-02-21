«Польща — це тил України»: експосол Дещиця про рік сусідської підтримки

Російське вторгнення: РІК ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ

24 лютого 2022-го Президент Польщі передав главі українського МЗС повідомлення для Володимира Зеленського, пригадує Надзвичайний та Повноважний Посол України в Польщі (2014-2022) Андрій Дещиця. В інтерв'ю для RFI пан Дещиця розповів про нічні зустрічі з польським керівництвом, спроби росіян посварити поляків та українців, а також про те, чому Варшава віддано допомагає Києву і як бажання поляків їздити до Львова наближає євроінтеграцію України.

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Росіянам не вдалося розсварити поляків та українців

— За деякими підрахунками, у Польщі зараз близько 950 тисяч українців, а влітку було понад 1,4 мільйона. Російська пропаганда дуже попрацювала, щоб дискредитувати українців в очах поляків. Як до наших співвітчизників ставляться польський уряд і польське суспільство?

— Насправді українців в Польщі зараз більше ніж один мільйон. Це понад 2 мільйони, а може, навіть до 3 мільйонів. Ще перед початком широкомасштабної російської агресії в Польщі було понад мільйон українців. І значна частина з них залишилася. А потім ще багато приїхало, утікаючи від російської агресії.

У Польщі зараз понад 2 мільйони українців — Андрій Дещиця © AP / Sergei Grits

Ставлення поляків до українців упродовж року як було, так і залишається позитивним: вони готові допомагати Україні. Рік тому, коли кілька мільйонів українців перетнули польський кордон у пошуках захисту, поляки зустріли їх, надавши максимальну допомогу. Українців забирали до своїх будинків, їх зустрічали на кордоні, давали їм теплий чай, їжу, одяг, забирали своїми автомобілями і перевозили далі в місця, де вони могли би залишитися.

Ця допомога проявлялася на рівні звичайних громадян — і насправді вони відіграли значну роль. Але також ця підтримка була і на рівні органів місцевого самоврядування, і польського уряду, і президента Польщі. Зокрема, йдеться про швидко прийняті зміни до законів, які дозволили українцям легально перебувати в Польщі і відчувати себе захищеними.

Звичайно, те, що велика кількість громадян України отримує соціальну допомогу, не могла не вплинути на бюджет Польщі. З одного боку, Польща виділяє гроші на соціальну допомогу, а з іншого, — українці, які працюють в Польщі чи приїхали в Польщу, сплачують податки або привозять свої кошти і тут купують і нерухомість, і речі, і продукти. Таким чином, підтримують економіку Польщі. Воно взаємопов’язано.

Хоча проблеми, звісно, можуть існувати, тому що польський бюджет потребує більше коштів. Цього не передбачали минулого року, і треба було шукати можливості перекроювати ці бюджети, щоб забезпечити українців і допомогою, і медичним страхуванням, і виплатами дітям — 500 злотих щомісяця (близько 100 євро, — ред.). Це і оплата дитячих садочків, і навчання, яке є безкоштовним для українських дітей.

Польський бюджет на 2022-ий рік не передбачав таких видатків на біженців з України — Андрій Дещиця © AP / Czarek Sokolowski

Це все потребувало коштів. І, звісно, певною мірою, тих коштів, які могли би бути використані на потреби польських громадян. Але поляки з розумінням ставляться до потреб українців. Допомагають, скільки можуть. І тут, у Польщі, і передаючи нам в Україну гуманітарну допомогу. Не кажучи вже про військову допомогу, політичну допомогу, а також, дуже важливо, логістичну допомогу, надаючи територію Польщі для передачі допомоги Україні, яка надходить з інших країн.

Тому очевидно, що російська пропаганда була зацікавлена, щоб посварити українців та поляків. Знайти якісь зачіпки, щоб укинути розбрат між нами. Але поки що це росіянами не вдалося. І не вдасться

Іноді Польща спершу вирішує передати зброю, а вже потім отримує дозвіл на це

— Польща — один із лідерів з надання військової допомоги Україні. І дуже показовий момент був із танками «Леопард», передачу яких ініціювала саме Польща. І в якийсь момент вони навіть сказали, якщо Німеччина не дозволить, ми зробимо «так, як треба». Як далеко можуть зайти поляки у військовій допомозі Україні?

05:08 Як далеко зайдуть поляки в підтримці України? © RFI

— Польща відчуває та розуміє російську загрозу. Відчуває через свій історичний досвід і відчуває це тому, що військові дії проходять за кілька сотень кілометрів від території Польщі. Крім того, польські політики та польські громадяни бувають в Україні і бачать, що відбувається. Досить інтенсивні контакти між президентами України і Польщі.

Польща знає з першоджерел, що потрібно Україні. І розуміє, що якщо, не дай бог, Україна не витримає і Росія окупує Україну, то наступною, на кого нападе Росія, буде саме Польща. Тому і робить усе, щоб уникнути цього, і допомагає максимально сама, наскільки може без дозволів та консультацій зі своїми союзниками по НАТО та ЄС.

Польща надала свою територію для постачання західної зброї Україні © AP / Bernd Wuestneck

З іншого боку, Польща — це своєрідний мотиватор для інших країн йти її шляхом. Польща сама почала говорити про необхідність надання Україні зброї. Потім дозволила, щоб інші країни передавали зброю через польську територію.

Польща також показала, що потрібно підтримати Україну прямими контактами. Польський прем’єр-міністр Моравецький і тогочасний віцепрем’єр-міністр Качинський разом зі своїми колегами, прем’єрами Чехії та Словенії, одними з перших побували в Києві. І показали наочно, що українська адміністрація, президент України функціонують і держава повністю тримається і бореться з російською агресією. І після цього почалися візити інших лідерів в Україну. Це додало нам духу. Але це також допомогло розказати західним суспільствам, яку загрозу несе російська агресія і яка жахлива та брутальна насправді російська армія.

Володимир Зеленський та Анджей Дуда на зустрічі в Києві. 22 травня 2022 © AP / Efrem Lukatsky

До того ж досить часто Польща робить крок уперед, приймає рішення про передачу якогось озброєння. І лише потім, постфактум, отримує формальні дозволи на реекспорт від інших країн.

Думаю, Польща і надалі буде відігравати таку роль. І зрештою, як ми побачили у випадку з передачею цих танків Україні, вона має абсолютну рацію в тому, що за таким принципом можна спонукати інші країни надати Україні більше озброєння.

Поляки хочуть їздити в український Львів

— Російська пропаганда досі намагається поширювати тезу про те, що Польща претендує на Захід України і чекає, коли зможе загарбати його. Чи є в польському суспільстві чи політикумі люди, які серйозно сприймають ці сентименти?

— Очевидно, існують історичні сентименти. І поляки з радістю їздять до Львова і, переконаний, будуть їздити до Львова, коли закінчиться війна. Там знаходяться певні історичні пам'ятки, які пов'язані з історією Польщі, і пам'ятні для Польщі місця, і цвинтар, де поховані відомі польські особи.

Але розмови про те, що поляки хотіли би забрати території Заходу України — це вигадка російської пропаганди. Можливо, є певні дуже маргінальні групи або особи, які час від часу піднімають цю тезу. Але переконаний, що вони роблять це на замовлення російських спецслужб. І роблять це, щоб посварити Україну та Польщу.

Чому Росії потрібно посварити Україну та Польщу? Тому що Польща є своєрідним тилом для України. Якби Україна не мала би його, якби не було партнерів із країн Балтії, то Росія почувалася більш впевненою у своїх агресивних діях.

Володимир Зеленський та Матеуш Моравецький в Брюсселі. 9 лютого 2023 © AP / Geert Vanden Wijngaert

Російську пропаганду про те, що Польща хоче захопити Захід України чи відновити там свої впливи — треба переформатувати. І сказати, що чим швидше ми виграємо цю війну, чим швидше Україна вступить в Європейський Союз, чим швидше зникнуть кордони між Україною та Польщею — тим швидше поляки зможуть спокійно їздити в український Львів. Насолоджуватися архітектурою, історією, кухнею Львова, атмосферою цього міста. І інших міст на Заході України, де так перепліталися історичні долі і українців, і поляків, і євреїв, і німців, і угорців, і чехів.

Це може бути стимулом для поляків ще більше підтримувати інтеграцію України в ЄС. Бо це дозволить їм їздити без проблем в Україну, так, як вони їздять по всій Європі.

24 лютого Президент Польщі передав повідомлення для Володимира Зеленського

— Згадайте, будь ласка, 24 лютого 2022 року. Де ви були, які були ваші думки і дії в перші дні і тижні після початку повномасштабної війни?

07:18 Якими були Ваші дії в перші дні після 24 лютого 2022? © RFI

— Я буду добре пам’ятати це, напевно, усе життя. Напередодні ми пізно пішли спати і довгий час розмовляли на роботі про ситуацію, про різні сценарії розвитку. Чи буде це повномасштабна атака, чи вона буде обмежена певними регіонами.

І вночі мене розбудив телефонний дзвінок доньки, яка була в Києві. Вона сказала, що чує вибухи. Люди ввімкнули телевізори і зрозуміли, що розпочалась широкомасштабна велика війна: росіяни напали на Україну. Як посол я перебував тоді в Польщі з дружиною. І я порадив доньці приїхати до нас

«Цей день я буду пам’ятати все життя», — Андрій Дещиця © AP / Michal Dyjuk

З самого ранку, десь о шостій, я поїхав на роботу. І ми почали аналізувати ситуацію, передавати інформацію нашим польським партнерам. Телефонні дзвінки були нон-стоп. Передусім ми отримували інформацію, що велика кількість українців збирається перетнути польський кордон.

Треба відзначити, що певні приготування з польського боку вже були. Відбулися певні зустрічі із прикордонними і митними службами, керівництвом прикордонних регіонів, насамперед у двох воєводствах, через які пройшла найбільша кількість українських громадян. Це Підкарпатське воєводство і Люблінське воєводство.

І так склалося, що в цей день у Варшаві незаплановано перебував міністр Дмитро Кулеба. Він повертався зі Сполучених Штатів Америки. Заплановано було, що він буде повертатися в Україну через Стамбул. Він прилетів туди зранку, але повітряний простір був уже закритий. Тоді ми почали шукати шляхи, як його переправити в Україну. І вийшов варіант через Варшаву.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 24 лютого був у Варшаві (фото зроблене в Польщі 5 березня, 2022) © AP / Olivier Douliery

Так він опинився у Варшаві, тут ми організували зустрічі з керівництвом Польщі. Президент Польщі скликав відповідник нашої Ради національної безпеки, куди запросили міністра Кулебу. І він (Дмитро Кулеба, — ред.) інформував польських колег про те, що відбувається в Україні. І буквально з цих перших розмов і перших годин російської агресії у нас зав’язалися дуже близькі контакти з польським керівництвом. І польське керівництво прийняло рішення про повну підтримку України. І Президент Польщі попросив міністра Кулебу передати президентові Зеленському, що він може розраховувати на поляків: ми будемо підтримувати вас настільки, наскільки вам буде це потрібно.

У цей же день ми з міністром поїхали на українсько-польський кордон. Міністр поїхав в Україну, а я залишився на кордоні займатися врегулюванням потоків українських громадян, яких прибувало все більше і більше до Польщі. А потім займався створенням відповідних центрів допомоги Українцям, а також хабів передачі гуманітарної допомоги Україні, хабу в Жешуві для передачі військової допомоги.

Тут я мушу подякувати і відзначити наших консулів, які працювали 24 годин на добу. Бо громадян прибувало дуже багато — кілька мільйонів прибуло тоді в Польщу. Вони були в шоці, багато хто з них не мав документів, не знав, куди направлятися. І це все лягало на плечі наших консулів і працівників консульств. У Любліні, Кракові, Гданську, Вроцлаві — там якраз відкрилося генеральне консульство, у Варшаві… Долучилися також наші почесні консули. Особливо, у Перемишлі, у Жешуві, у Хелмі: у тих містах, що ближче до кордонів. Там створювали інформаційні центри, пункти, де надавали допомогу українським громадянам разом з польськими службами та органами місцевого самоврядування, а також міжнародними організаціями, які підключилися пізніше.

Російська пропаганда намагається дискредитувати українських біженців © AP / Paul Zinken

Але перші 2-3 тижні це була робота нон-стоп, направлена на те, щоб надати захист українським громадянам і водночас створити умови, щоб Польща і інші країни, які хотіли допомогти, могли допомогти Україні. І гуманітарною, і військовою допомогою.

І ті перші місяці були місяцями дипломатичного, політичного, консульського марафону, який запам'ятається на все життя. Але який також показав, наскільки міцні зв'язки між Україною та Польщею. І що ніяка третя сторона, зокрема ця російська пропаганда, нас не розіб'є.

Нічні переговори та зустрічі на військових базах

— Ви очолювали Посольство України в Польщі з 2014 до 2022 року. Якби Ви писали мемуари або, може, збираєтесь, то які би події описали там передусім?

— Багато було моментів.

Я пригадую мої розмови з польськими політиками з керівної коаліції. Я поки не хочу про це говорити і писати про це мемуари, тому що вони чинні політики. Але ці розмови відбувалися дуже пізно ввечері або вночі, коли ми переконували їх в тому, щоб Польща надавала нам військову допомогу.

Це зараз ми говоримо про танкову коаліцію. Але треба пам'ятати, що Польща передала нам танки Т-72, які були в неї на озброєнні. Понад десь 240 штук, ще у травні. Але це вимагало розмов, вимагало аргументів, вимагало неабиякого вміння забезпечити ці позитивні рішення з польського боку.

Українські військові тренуються на танках «Леопард-2». Польща, 13 лютого 2023 © AP / Michal Dyjuk

Також цікаві розмови були навколо забезпечення поїздок нашої переговорної групи в Білорусь через територію Польщі. Потім ми з великим неспокоєм чекали їхнього повернення з Білорусі. Тоді, у березні, на ті зустрічі їздили і міністр оборони Резніков, і Давид Арахамія, і депутати Верховної Ради, і Михайло Подоляк. І одним із великих завдань для нас було забезпечити їхнє безпечне перебування в Польщі та Білорусі. А ще — спілкування наших делегацій із польськими політиками, коли треба було довести, що найбільш потрібно зараз. А нормальних зустрічей не було. І треба все це було робити в полі, на певних військових базах. Це вимагало великих зусиль. І це було щось нове в дипломатичній роботі.