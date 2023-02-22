візит байдена до польщі

Історичний візит Байдена до Варшави: Україна ніколи не стане жертвою Росії

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Джо Байден виступив із потужною промовою у Варшаві
Джо Байден виступив із потужною промовою у Варшаві REUTERS - EVELYN HOCKSTEIN
Автор тексту: Наталія Ряба
12 хв

21 лютого, Варшава. Від самого ранку перекритий центр міста. Великий гість у Польщі — Джо Байден приїхав із дводенним візитом. 21 лютого у нього відбулась низка зустрічей, зокрема, з Анджеєм Дудою та польськими урядовцями, а надвечір американський президент виступив із історичною промовою у садах Королівського замку. 22 лютого, на другий день візиту, відбудеться саміт Бухарестської дев'ятки. Обидва дні — максимально насичені. І в обидва дні — у фокусі Україна та війна Росії на її території. 

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Від самого ранку під готелем Marriott, де зупинився глава Білого дому, збираються натовпи людей. Усі хочуть побачити його — Джо Байдена. Незчислені наряди поліції та спецслужб ретельно охороняють першу особу США. 

Перекритий центр Варшави через візит Джо Байдена
Перекритий центр Варшави через візит Джо Байдена © RFI

Поки Джо Байден не виїхав з готелю, активісти «ЄвроМайдан-Варшава» розгортають величезний банер із закликом до американського президента надати Україні винищувачі F-16.

Українські активісти закликали Байдена передати ЗСУ літаки F-16
Українські активісти закликали Байдена передати ЗСУ літаки F-16 via REUTERS - WIKTORIA J?DROSZKOWIAK

Перший зупинка у Джо Байдена на 21 люте — Президентський палац. Тут запланована низка важливих зустрічей. Центр міста під пильним контролем. Громадському транспорту та приватним автівкам — зась сюди. Вся територія огороджена. 

Весь центр Варшави перекритий через візит Байдена
Весь центр Варшави перекритий через візит Байдена © RFI
21-го лютого жодну автівку не пропускали у центр Варшави, громадський транспорт змінив маршрути
21-го лютого жодну автівку не пропускали у центр Варшави, громадський транспорт змінив маршрути © RFI

На дахах — снайпери. 

Увесь центр під пильним контролем
Увесь центр під пильним контролем © RFI

Під Президентський палац прийшли сотні людей, аби побачити президента США. Люди кілька годин чекали під дощем та вітром, аби побачити, як проїжджатиме кортеж глави Білого дому. 

Люди в очікуванні Байдена
Люди в очікуванні Байдена © RFI
Поліцейський кордон і бажаючі побачити Байдена
Поліцейський кордон і бажаючі побачити Байдена © RFI

Зрештою у центр Варшави з'являється президентський кортеж та, власне, броньований лімузин «The Beast» («Звір»). Саме цією автівкою переміщується президент США. 

Президентський лімузин
Президентський лімузин © RFI
Лімузин для президента
Лімузин для президента © RFI
Джо Байден в автівці
Джо Байден в автівці REUTERS - DAVID W CERNY
Зустріч двох лідерів
Зустріч двох лідерів REUTERS - DAVID W CERNY

Джо Байдена зустрічає його візаві Анджей Дуда. За планом, перемовини у вузькому колі, а згодом — зустріч польської та американської делегацій. 

Анджей Дуда зустрічає Джо Байдена на подвір'ї Президентського палацу
Анджей Дуда зустрічає Джо Байдена на подвір'ї Президентського палацу © Twitter Kancelaria Prezydenta
Байден у Президентському палаці
Байден у Президентському палаці REUTERS - DAVID W CERNY
Перемовини делегацій
Перемовини делегацій via REUTERS - KANCELARIA PREZYDENTA RP
Дуда та Байден
Дуда та Байден Agencja Wyborcza.pl via REUTERS - Slawomir Kaminski/AGENCJA WYBORC
Два лідери — Джо Байден та Анджей Дуда. 21 лютого 2023 року, Варшава
Два лідери — Джо Байден та Анджей Дуда. 21 лютого 2023 року, Варшава REUTERS - EVELYN HOCKSTEIN

Після перемовин інша важлива місія Джо Байдена — публічне промова до громадян Польщі та України. Місцем для цього заходу обрали сади Королівського палацу. Потрапити на цей захід могли усі бажаючі. Єдина умова — зареєструватись на сайті посольства США у Польщі. Виступ запланований на 17.30 за місцевим часом. Людей почали запускати о 14-й. Відкрили кілька входів. Усюди, очікувано, черги. 

Черги на вхід до садів Королівського замку
Черги на вхід до садів Королівського замку © RFI

Ретельна перевірка кожного, хто прагне послухати промову Байдена. 

Поліцейські перевіряють усіх людей, які прийшли на промову Байдена
Поліцейські перевіряють усіх людей, які прийшли на промову Байдена © RFI

На вході усім бажаючим роздавали шапки, рукавички та прапорці. 

Прапорці, шапки, рукавичка - усе для відвідувачів заходу
Прапорці, шапки, рукавичка - усе для відвідувачів заходу © RFI
 

Усе готове для промови Байдена
Усе готове для промови Байдена © RFI

Для польських високопосадовців виділили окремі місця. Кожне крісло підписане. 

Місця для високопосадовців Польщі
Місця для високопосадовців Польщі © RFI
Місця для міністрів оборони та закордонних справ Польщі - Матеуша Блащака та Збігнева Рау
Місця для міністрів оборони та закордонних справ Польщі - Матеуша Блащака та Збігнева Рау © RFI
Місця для президентського подружжя
Місця для президентського подружжя © RFI

За годину до виступу Байдена VIP-місця починають заповнюватись. Польські політики та високопосадовці прибувають один за іншим. 

Павел Яблонський, заступник міністра закордонних справ Польщі
Павел Яблонський, заступник міністра закордонних справ Польщі © RFI
Міхал Камінський, віцемаршалек Сенату Польщі
Міхал Камінський, віцемаршалек Сенату Польщі © RFI
Міністри оборони та закордонних справ Матеуш Блащак та Збігнев Рау
Міністри оборони та закордонних справ Матеуш Блащак та Збігнев Рау © RFI
Ярослав Качинський, експрем'єр-міністр Польщі та голова партії «Право і солідарність»
Ярослав Качинський, експрем'єр-міністр Польщі та голова партії «Право і солідарність» REUTERS - ALEKSANDRA SZMIGIEL

Гостя заходу — президентка Молдови Майя Санду. 22 лютого вона братиме участь у саміті Бухарестської дев'ятки, а 21-го лютого прийшла послухати Байдена. 

Маяй Санду у Варшаві
Маяй Санду у Варшаві © RFI
Місце Майї Санду поруч із першою леді Польщі
Місце Майї Санду поруч із першою леді Польщі © RFI
Майя Санду та перша леді Польщі
Майя Санду та перша леді Польщі © RFI

Першим на сцену виходить посол США у Польщі Марк Бзежінський. Далі виступ президента Польщі Анджея Дуди. Оплесками його зустрічає публіка. Головні меседжі — Україна має перемогти, тому Польща завжди поруч. Також Дуда закликав принити будь-які справи з окупантами. 

З Росією більше немає місця для звичайного бізнесу . Де ллється кров, чесна людина не веде справи. Це треба припинити будь-якою ціно

Анджей Дуда
Анджей Дуда REUTERS - ALEKSANDRA SZMIGIEL
Виступ Анджея Дуди
Виступ Анджея Дуди © Twitter Kancelaria Prezydenta
Анджей Дуда з дружиною
Анджей Дуда з дружиною © RFI

Після свого виступу Анджей Дуда зайняв місце поруч із дружиною та членами уряду. 

Дуда з дружиною
Дуда з дружиною © Twitter Kancelaria Prezydenta
Дуда та його дружина
Дуда та його дружина REUTERS - ALEKSANDRA SZMIGIEL

 

Виступ Джо Байдена чекали тисячі людей. Його промова зачепила кожне серце. 

Джо Байден у Варшаві
Джо Байден у Варшаві AP - Evan Vucci
Королівський замок під час виступу Байдена
Королівський замок під час виступу Байдена Agencja Wyborcza.pl via REUTERS - Slawomir Kaminski/AGENCJA WYBORC
Найважливіші слова від Байдена на підтримку України
Найважливіші слова від Байдена на підтримку України AP - Evan Vucci

Президент США Джо Байден заявляє, що Україна ніколи не стане жертвою Росії: «Диктатор не зможе відтворити імперію, він не зможе досягнути того, що люди полюблять цю імперію. Україна ніколи не стане жертвою Росії. Для вільних людей, які не хочуть жити у темному світі, це дуже особливий рік, який минув, брутальний рік, коли Росія зробила дуже багато злочинів проти людства».

Виступ Джо Байдена
Виступ Джо Байдена © Twitter Kancelaria Prezydenta

Він підкреслює, що  війна ще може тривати довго і «багато ще буде трагедій». Однак союзники, США будуть підтримувати Україну в її боротьбі за свою незалежність».

► Читайте детальніше тут:  Промова Байдена у Варшаві

Після промови Джо Байден зустрівся із дітьми з України. 

Зустріч із дітьми
Зустріч із дітьми REUTERS - EVELYN HOCKSTEIN

Також мав зустріч із Дудою та його дружиною. 

Зустріч подружжя Дуд та Байдена
Зустріч подружжя Дуд та Байдена © Twitter Kancelaria Prezydenta

На кінець у садах Королівського замку залунала пісня Coldplay «A sky full of stars». 
Королівський замок
Королівський замок © Twitter Kancelaria Prezydenta

Президент США подякував Польщі і залишив майданчик для виступів. 

Королівський замок у кольорах України
Королівський замок у кольорах України REUTERS - ALEKSANDRA SZMIGIEL

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