Історичний візит Байдена до Варшави: Україна ніколи не стане жертвою Росії
Опубліковано:
21 лютого, Варшава. Від самого ранку перекритий центр міста. Великий гість у Польщі — Джо Байден приїхав із дводенним візитом. 21 лютого у нього відбулась низка зустрічей, зокрема, з Анджеєм Дудою та польськими урядовцями, а надвечір американський президент виступив із історичною промовою у садах Королівського замку. 22 лютого, на другий день візиту, відбудеться саміт Бухарестської дев'ятки. Обидва дні — максимально насичені. І в обидва дні — у фокусі Україна та війна Росії на її території.
Від самого ранку під готелем Marriott, де зупинився глава Білого дому, збираються натовпи людей. Усі хочуть побачити його — Джо Байдена. Незчислені наряди поліції та спецслужб ретельно охороняють першу особу США.
Поки Джо Байден не виїхав з готелю, активісти «ЄвроМайдан-Варшава» розгортають величезний банер із закликом до американського президента надати Україні винищувачі F-16.
Перший зупинка у Джо Байдена на 21 люте — Президентський палац. Тут запланована низка важливих зустрічей. Центр міста під пильним контролем. Громадському транспорту та приватним автівкам — зась сюди. Вся територія огороджена.
На дахах — снайпери.
Під Президентський палац прийшли сотні людей, аби побачити президента США. Люди кілька годин чекали під дощем та вітром, аби побачити, як проїжджатиме кортеж глави Білого дому.
Зрештою у центр Варшави з'являється президентський кортеж та, власне, броньований лімузин «The Beast» («Звір»). Саме цією автівкою переміщується президент США.
Джо Байдена зустрічає його візаві Анджей Дуда. За планом, перемовини у вузькому колі, а згодом — зустріч польської та американської делегацій.
🇵🇱🇺🇸 Rozpoczyna się historyczna, druga w ciągu niecałego roku wizyta Prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce. To jasny sygnał zaangażowania USA w bezpieczeństwo naszej części Europy. pic.twitter.com/z5Akp0wAUZ— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 21, 2023
🇵🇱🤝🇺🇸 pic.twitter.com/cu8EX5tdNt— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 21, 2023
Після перемовин інша важлива місія Джо Байдена — публічне промова до громадян Польщі та України. Місцем для цього заходу обрали сади Королівського палацу. Потрапити на цей захід могли усі бажаючі. Єдина умова — зареєструватись на сайті посольства США у Польщі. Виступ запланований на 17.30 за місцевим часом. Людей почали запускати о 14-й. Відкрили кілька входів. Усюди, очікувано, черги.
Ретельна перевірка кожного, хто прагне послухати промову Байдена.
На вході усім бажаючим роздавали шапки, рукавички та прапорці.
Для польських високопосадовців виділили окремі місця. Кожне крісло підписане.
За годину до виступу Байдена VIP-місця починають заповнюватись. Польські політики та високопосадовці прибувають один за іншим.
Гостя заходу — президентка Молдови Майя Санду. 22 лютого вона братиме участь у саміті Бухарестської дев'ятки, а 21-го лютого прийшла послухати Байдена.
Першим на сцену виходить посол США у Польщі Марк Бзежінський. Далі виступ президента Польщі Анджея Дуди. Оплесками його зустрічає публіка. Головні меседжі — Україна має перемогти, тому Польща завжди поруч. Також Дуда закликав принити будь-які справи з окупантами.
З Росією більше немає місця для звичайного бізнесу . Де ллється кров, чесна людина не веде справи. Це треба припинити будь-якою ціно
Після свого виступу Анджей Дуда зайняв місце поруч із дружиною та членами уряду.
Виступ Джо Байдена чекали тисячі людей. Його промова зачепила кожне серце.
Президент США Джо Байден заявляє, що Україна ніколи не стане жертвою Росії: «Диктатор не зможе відтворити імперію, він не зможе досягнути того, що люди полюблять цю імперію. Україна ніколи не стане жертвою Росії. Для вільних людей, які не хочуть жити у темному світі, це дуже особливий рік, який минув, брутальний рік, коли Росія зробила дуже багато злочинів проти людства».
Він підкреслює, що війна ще може тривати довго і «багато ще буде трагедій». Однак союзники, США будуть підтримувати Україну в її боротьбі за свою незалежність».
► Читайте детальніше тут: Промова Байдена у Варшаві
Після промови Джо Байден зустрівся із дітьми з України.
Також мав зустріч із Дудою та його дружиною.
На кінець у садах Королівського замку залунала пісня Coldplay «A sky full of stars».
Президент США подякував Польщі і залишив майданчик для виступів.