Історичний візит Байдена до Варшави: Україна ніколи не стане жертвою Росії

візит байдена до польщі

21 лютого, Варшава. Від самого ранку перекритий центр міста. Великий гість у Польщі — Джо Байден приїхав із дводенним візитом. 21 лютого у нього відбулась низка зустрічей, зокрема, з Анджеєм Дудою та польськими урядовцями, а надвечір американський президент виступив із історичною промовою у садах Королівського замку. 22 лютого, на другий день візиту, відбудеться саміт Бухарестської дев'ятки. Обидва дні — максимально насичені. І в обидва дні — у фокусі Україна та війна Росії на її території.

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Від самого ранку під готелем Marriott, де зупинився глава Білого дому, збираються натовпи людей. Усі хочуть побачити його — Джо Байдена. Незчислені наряди поліції та спецслужб ретельно охороняють першу особу США.

Перекритий центр Варшави через візит Джо Байдена © RFI

Поки Джо Байден не виїхав з готелю, активісти «ЄвроМайдан-Варшава» розгортають величезний банер із закликом до американського президента надати Україні винищувачі F-16.

Українські активісти закликали Байдена передати ЗСУ літаки F-16 via REUTERS - WIKTORIA J?DROSZKOWIAK

Перший зупинка у Джо Байдена на 21 люте — Президентський палац. Тут запланована низка важливих зустрічей. Центр міста під пильним контролем. Громадському транспорту та приватним автівкам — зась сюди. Вся територія огороджена.

Весь центр Варшави перекритий через візит Байдена © RFI

21-го лютого жодну автівку не пропускали у центр Варшави, громадський транспорт змінив маршрути © RFI

На дахах — снайпери.

Увесь центр під пильним контролем © RFI

Під Президентський палац прийшли сотні людей, аби побачити президента США. Люди кілька годин чекали під дощем та вітром, аби побачити, як проїжджатиме кортеж глави Білого дому.

Люди в очікуванні Байдена © RFI

Поліцейський кордон і бажаючі побачити Байдена © RFI

Зрештою у центр Варшави з'являється президентський кортеж та, власне, броньований лімузин «The Beast» («Звір»). Саме цією автівкою переміщується президент США.

Президентський лімузин © RFI

00:44 Лімузин для президента © RFI

Джо Байден в автівці REUTERS - DAVID W CERNY

Зустріч двох лідерів REUTERS - DAVID W CERNY

Джо Байдена зустрічає його візаві Анджей Дуда. За планом, перемовини у вузькому колі, а згодом — зустріч польської та американської делегацій.

Анджей Дуда зустрічає Джо Байдена на подвір'ї Президентського палацу © Twitter Kancelaria Prezydenta

🇵🇱🇺🇸 Rozpoczyna się historyczna, druga w ciągu niecałego roku wizyta Prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce. To jasny sygnał zaangażowania USA w bezpieczeństwo naszej części Europy. pic.twitter.com/z5Akp0wAUZ — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 21, 2023

Байден у Президентському палаці REUTERS - DAVID W CERNY

Перемовини делегацій via REUTERS - KANCELARIA PREZYDENTA RP

Дуда та Байден Agencja Wyborcza.pl via REUTERS - Slawomir Kaminski/AGENCJA WYBORC

Два лідери — Джо Байден та Анджей Дуда. 21 лютого 2023 року, Варшава REUTERS - EVELYN HOCKSTEIN

Після перемовин інша важлива місія Джо Байдена — публічне промова до громадян Польщі та України. Місцем для цього заходу обрали сади Королівського палацу. Потрапити на цей захід могли усі бажаючі. Єдина умова — зареєструватись на сайті посольства США у Польщі. Виступ запланований на 17.30 за місцевим часом. Людей почали запускати о 14-й. Відкрили кілька входів. Усюди, очікувано, черги.

Черги на вхід до садів Королівського замку © RFI

Ретельна перевірка кожного, хто прагне послухати промову Байдена.

Поліцейські перевіряють усіх людей, які прийшли на промову Байдена © RFI

На вході усім бажаючим роздавали шапки, рукавички та прапорці.

Прапорці, шапки, рукавичка - усе для відвідувачів заходу © RFI

Усе готове для промови Байдена © RFI

Для польських високопосадовців виділили окремі місця. Кожне крісло підписане.

Місця для високопосадовців Польщі © RFI

Місця для міністрів оборони та закордонних справ Польщі - Матеуша Блащака та Збігнева Рау © RFI

Місця для президентського подружжя © RFI

За годину до виступу Байдена VIP-місця починають заповнюватись. Польські політики та високопосадовці прибувають один за іншим.

Павел Яблонський, заступник міністра закордонних справ Польщі © RFI

Міхал Камінський, віцемаршалек Сенату Польщі © RFI

Міністри оборони та закордонних справ Матеуш Блащак та Збігнев Рау © RFI

Ярослав Качинський, експрем'єр-міністр Польщі та голова партії «Право і солідарність» REUTERS - ALEKSANDRA SZMIGIEL

Гостя заходу — президентка Молдови Майя Санду. 22 лютого вона братиме участь у саміті Бухарестської дев'ятки, а 21-го лютого прийшла послухати Байдена.

Маяй Санду у Варшаві © RFI

Місце Майї Санду поруч із першою леді Польщі © RFI

00:46 Майя Санду та перша леді Польщі © RFI

Першим на сцену виходить посол США у Польщі Марк Бзежінський. Далі виступ президента Польщі Анджея Дуди. Оплесками його зустрічає публіка. Головні меседжі — Україна має перемогти, тому Польща завжди поруч. Також Дуда закликав принити будь-які справи з окупантами.

З Росією більше немає місця для звичайного бізнесу . Де ллється кров, чесна людина не веде справи. Це треба припинити будь-якою ціно

Анджей Дуда REUTERS - ALEKSANDRA SZMIGIEL

Виступ Анджея Дуди © Twitter Kancelaria Prezydenta

00:57 Анджей Дуда з дружиною © RFI

Після свого виступу Анджей Дуда зайняв місце поруч із дружиною та членами уряду.

Дуда з дружиною © Twitter Kancelaria Prezydenta

Дуда та його дружина REUTERS - ALEKSANDRA SZMIGIEL

Виступ Джо Байдена чекали тисячі людей. Його промова зачепила кожне серце.

Джо Байден у Варшаві AP - Evan Vucci

Королівський замок під час виступу Байдена Agencja Wyborcza.pl via REUTERS - Slawomir Kaminski/AGENCJA WYBORC

Найважливіші слова від Байдена на підтримку України AP - Evan Vucci

Президент США Джо Байден заявляє, що Україна ніколи не стане жертвою Росії: «Диктатор не зможе відтворити імперію, він не зможе досягнути того, що люди полюблять цю імперію. Україна ніколи не стане жертвою Росії. Для вільних людей, які не хочуть жити у темному світі, це дуже особливий рік, який минув, брутальний рік, коли Росія зробила дуже багато злочинів проти людства».

Виступ Джо Байдена © Twitter Kancelaria Prezydenta

Він підкреслює, що війна ще може тривати довго і «багато ще буде трагедій». Однак союзники, США будуть підтримувати Україну в її боротьбі за свою незалежність».

► Читайте детальніше тут: Промова Байдена у Варшаві

Після промови Джо Байден зустрівся із дітьми з України.

Зустріч із дітьми REUTERS - EVELYN HOCKSTEIN

Також мав зустріч із Дудою та його дружиною.

Зустріч подружжя Дуд та Байдена © Twitter Kancelaria Prezydenta

На кінець у садах Королівського замку залунала пісня Coldplay «A sky full of stars».

00:23 Королівський замок © Twitter Kancelaria Prezydenta

Президент США подякував Польщі і залишив майданчик для виступів.

Королівський замок у кольорах України REUTERS - ALEKSANDRA SZMIGIEL