Єдиний спосіб закінчити війну — перемога України

РОСІЙСЬКЕ ВТОРГНЕННЯ: РІК ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ

В інакшому випадку експансія Росії розшириться на сусідні країни. Існує два сценарії, за яких Кремль зазнає поразки, — це варіант російсько-японської війни 1904-1905 років або радянсько-фінської війни 1939-1940 років. Про це в інтерв'ю RFI заявив польський політолог, експерт з міжнародної безпеки, професор Лодзького університету Пшемислав Журавський вель Ґраєвський.

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Польський політолог Пшемислав Журавський вель Ґраєвський про перемогу України та сценарії поразки для Росії © Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

— Джо Байден в Європі: спочатку неанонсований і цілком неочікуваний візит до Києва та зустріч із Володимиром Зеленським, а потім поїздка президента США до Варшави. Який це сигнал для України, країн східного флангу НАТО і, власне, для Путіна?

Джо Байден у Києві. 20 лютого 2023 року via REUTERS - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

— Передусім йдеться про те, що підтримка України Сполученими Штатами є і буде дуже сильною. Престиж США напряму глибоко пов'язаний із перемогою України. І було б дуже погано для Америки, якби вона зараз перестала підтримувати українську державу. Якщо не буде української перемоги, то це буде також американською поразкою. Це є перший сигнал для України. І другий сигнал для країн нашого регіону (Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Чехії, Словаччини, Румунії), що вони мають підтримку Сполучених Штатів. Є сигнал і для Росії, що Вашингтон не відступить від підтримки України.

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Джо Байден у Варшаві. 22 лютого 2023 року © Twitter Kancelaria Prezydenta

Саміт Бухарестської дев'ятки у Варшаві. 22 лютого 2023 року © Twitter Kancelaria Prezydenta

Що ще важливо: Байден за останні 11 місяців уже двічі був в Європі — був у Києві, був у Варшаві, але не був у Берліні. Від самого початку позиція Німеччини була неоднозначною. Те, що американський президент не приїхав до Берліна, є таким сигналом незадоволення німецькою політикою. Він не є таким суворим, але на нього треба звернути увагу.

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— Минулого тижня на мюнхенській безпековій конференції Ріші Сунак заявив, що Британія стане першою країною, яка передасть Україні зброю дальнього радіусу дії. І, власне, Україна зможе завдавати удари по анексованому Криму. Як зміниться ситуація на полі бою?

Далекобійна зброя - одне з того, чого терміново просить Україна © AP / ELLIS NEEL

— Є така думка, що в американській адміністрації розглядають два сценарії завершення цієї війни — варіант російсько-японської війни 1904-1905 років, що закінчилось революцією для Росії (Перша російська революція, 1905-1907 роки — ред.), або радянсько-фінської війни 1939-1940 років, де Фінляндія зберегла самостійність, але втратила території. Очевидно, що всі ми хочемо японського, а не фінського сценарію. І для японського сценарію потрібна Цусіма (Цусімська битва — визначальний бій у російсько-японській війні між флотами російської і японської імперій біля острова Цусіма, який закінчився повним розгромом російського Тихоокеанського флоту — ред.) або потужна російська поразка. Так ось щодо цих ракет дальнього радіусу дії є два виміри — військовий та психологічний. З військової точки зору, ці ракети потрібні Україні для того, щоб вдарити по скупченню російських військ. Але є психологічний аспект. Ми пам'ятаємо, що сталось з крейсером «Москва» (флагман Чорноморського флоту ВМФ Росії затонув 14 квітня 2022 року внаслідок удару, здійсненого 13 квітня 2022 року в районі острова Зміїний двома ракетами «Нептун» — ред.).

Росія визнала, що флагман Чорноморського флоту крейсер «Москва» затонув лише за шість тижнів після події. © twitter.com/Osinttechnical

Якщо надати ЗСУ ці ракети, то вони могли б бити по кораблям Чорноморського флоту. І це була б очевидна поразка, як під Цусімі у 1905 році.

— Одне з очікувань України — це винищувачі F-16. Британський експрем'єр-міністр Борис Джонсон заявив CNN, що США та Великобританія повинні надати Україні винищувачі F-16. Як ви вважаєте, наскільки реально, що Київ їх, зрештою, отримає?

Винищувач F-16 © Esteban Felix / AP

— Давайте згадаємо про тиск, який чинили Польща, Балтійські країни, Україна щодо передачі танків та артилерії. Спочатку країни Заходу казали, що будуть передавати лише оборонну зброю. Але цей тиск дав результат — і Україна отримує важку зброю. Треба і далі тиснути, щоб Київ отримав будь-яке озброєння — чи то будуть ракети, чи то будуть літаки. Звісно, у випадку з F-16 є нюанс. Ці винищувачі є достатньо складними у керуванні, процес навчання пілотів буде довготривалим.

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— Польща заявила, що готова надати свої МіГ-29. Як це вплине на хід війни?

— Ми дуже добре розуміємо, що будь-які запаси зброї, які має Варшава, краще, щоб були у руках українських військових, ніж стояли у Польщі і чекали, коли Росія нападе на нас. Тому загальнопольська позиція — і влади, і громадян — дати Україні все, що можна, і максимально швидко. Ця війна є і нашою війною. Ми не платимо життями польських військових, але ми маємо платити грошима та зброєю. Якщо Україна програє, то далі ми будемо боротись. Тому питання стоїть так — як передати озброєння швидко, як зробити так, щоб не мати проблем із союзникам по НАТО, як це зробити в коаліції, а не щоб Польща сама.

— Як ви вважаєте, що вплинуло на зміну позиції Європи щодо постачання озброєння Україні? Що стало ключовим фактором як для Німеччини, так і Франції?

Володимир Зеленський, Олаф Шольц, Еммануель Макрон, Париж 8 лютого 2023 © Le monde

— Це тиск Польщі, балтійських та скандинавських країн, а також Сполучених штатів, який став вирішальним. Від самого початку Польща, Литва, Латвія, Естонія, Данія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, а також не забуваймо про Велику Британію підтримували Україну. Всі бачили позицію Німеччини. І якби, уявімо, почалась війна з росіянами у Польщі, то Берлін сказав би, що не буде постачати нам зброю, бо це може призвести до ескалації. Тож краще придбати озброєння в інших держав, а не Німеччини. Наприклад, зараз Польща купує зброю у Сполучених Штатах та Південній Кореї. Німеччина побачила, що вона втрачає ринок зброї у Центральній Європі — і це є результатом її політики. Щодо Франції, то вона втратила свій вплив в Африці, зокрема, через ПВК «Вагнер». Звісно, у Парижа були певні сантименти щодо Росії — так склалось історично. Але Франція, як і Німеччина, зрозуміли, що у цій війні переможе Україна. Ніхто не хоче бути у таборі тих, хто програв, всі хочуть бути у таборі переможців.

— Які є сценарії завершення цієї війни?

Українські військові у Бахмуті © AP / Evgeniy Maloletka

— Єдиний сценарій — це перемога України. Якщо цього не станеться, то не буде кінця війни. Буде продовження військових дій або напад на інші країни. Має бути великомасштабна поразка російських військ, яка б призвела до внутрішньої дестабілізації ситуації в Росії і знищила будь-яку політичну можливість продовжувати війну.

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— Яким може бути контрнаступ Росії? Чи може Кремль використати Білорусь, щоб знову спробувати піти на Київ?

— Росія не має сил для контрнаступу. Це треба розуміти. Однак є два сценарії. Перший — знову йти на Київ. Інший — зірвати постачання зброї Україні. Для цього можуть вдарити по напрямку «Брест-Львів». Але, на мою думку, Росія не має достатньо сил, щоб це зробити. Залучати білоруських військових — дуже ризиковано. Бо буде бунт, повстання білорусів, бо вони не хочуть боротись з Україною. Тим більше всі розуміють, що перемоги не буде, а лише великомасштабна поразка — і загине багато білоруських військових.

— В якій ситуації Росія може застосувати ядерну зброю?

— Путін не вдасться до ядерної зброї. Інакше він буде другим Осамою бен Ладеном (міжнародний терорист, колишній лідер ісламської терористичної організації «Аль-Каїда» — ред.). І, певен, очільник Кремля це розуміє. Всі західні спецслужби матимуть наказ знищити Путіна.

— Коли Україна може стати членом ЄС та НАТО?

— Що стосується НАТО, то це може статись достатньо швидко. Звісно, можуть проблеми зі згодою певних країн, наприклад, Німеччини чи Франції. Але навіть у цій ситуації треба не забувати, що членство у НАТО — це інструмент, а метою є безпека України. А це буде тоді, коли будуть американські гарантії безпеки. Йдеться про посилення військової присутності на східному фланзі НАТО.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселі © AP / Olivier Matthys

Що стосується членства в ЄС, зараз Україна має статус кандидата. І це дає можливість отримувати європейські гроші на інфраструктуру, щоб пов'язати Україну з ЄС не лише деклараціями, але й фізично — наскільки можливо у даній ситуації. Не можна дозволити посварити Польщу та Україну, що, на мою думку, є реальним планом Німеччини. Берлін, як і Париж, хоче зміни процедури ухвалення рішень в ЄС (зараз необхідно узгодження інтересів всіх країн, які входять до складу Євросоюзу — ред.). Якщо це станеться, то коаліція Німеччини та Франції може проголосувати за що завгодно. Наприклад, у червні 2021 році Ангела Меркель (колишній канцлер Німеччини — ред.) та Еммануель Макрон хотіли запросити на саміт ЄС Володимира Путіна. І тільки протест Польщі, країн Балтії та Скандинавії це зупинило. Членство України в ЄС є інструментом тиску на Польщу, Чехію, країни Балтії, Скандинавії, які хочуть її бачити в Європейському Союзі. І нам будуть казати: або України не буде в ЄС, або ви проголосуєте за зміну ухвалення рішень. Але ми віримо, що Україна незабаром стане членом Європейського Союзу.