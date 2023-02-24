Чи стане Молдова наступною: за яким сценарієм Росія «рятуватиме» колишню радянську республіку

Російське вторгнення: РІК ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ

У першу річницю повномасштабного вторгнення РФ, увага світу прикута не лише до України, а й Молдови. Росія може спробувати влаштувати держпереворот у Кишиневі. У цій статті розбираємо, за якими сценаріями це може відбутися та що стоїть за фантазіями Кремля об’єднати під своїм контролем колишні радянські республіки?

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Ймовірні сценарії держперевороту

Карта Молдови © RFI

Без виходу до моря, затиснута між Україною та Румунією, крихітна Молдова, яка за площею дорівнює Одеській області, може стати наступною мішенню Росії.

З проєвропейським урядом на чолі, Кишинів орієнтується на Захід, тяжіє до демократії та плюралізму, стає кандидатом на вступ до ЄС, а також обмірковує актуальність нейтралітету, що закріплений у Конституції. Ще кілька років тому, очолювана тодішнім проросійським президентом Ігорем Додоном, Молдова мала інші пріоритети. У Кремлі нових амбіцій не підтримують. Речник російського президента Дмитро Пєсков рекомендував молдовській владі бути «дуже-дуже обережними»:

Ми вже маємо надто напружені відносини з Молдовою. Водночас молдовське керівництво робить акцент, ймовірно, на всьому антиросійському. Воно теж впадає в антиросійську істерію. Така відсутність конструктивізму навряд чи допоможе самій Молдові, і, звичайно, це шкодить нашим двостороннім відносинам

Раніше цього місяця очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив про бажання Заходу «зробити з Молдови наступну Україну». А втім, скоріше, це є наміром РФ. Під час виступу перед лідерами Євросоюзу в Брюсселі Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія планує дестабілізувати політичну ситуацію в Молдові та встановити лояльний до Москви режим. Про це свідчить перехоплений Україною план російської розвідки, який містить інформацію, «хто, коли і внаслідок яких дій збирається зламати Молдову, зламати демократичний порядок цієї країни і встановити свій контроль над нею».

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Вивчивши документи, передані Україною, Президентка Молдови озвучила план Москви. За її словами, на територію Молдови мали доправити диверсантів з Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії. Їхня мета — організувати безлади, акції протесту, напади на держустанови і навіть захопити заручників задля дестабілізації ситуації. До цього, зокрема, мали долучити прихильників проросійських бізнесменів та політиків Влада Плахотнюка та Ілана Шора, які торік восени казали, що хочуть «врятувати Молдову».

Протест у Кишиневі, Молдова, 9 грудня, 2022 р. © AP / Aurel Obreja

Дестабілізація через протести з подальшими заворушеннями — сценарій, який має вигляд реалістичний, на думку директора кишинівського Інституту ефективної політики Віталія Андрієвського. А втім, за його словами, Росія може піти двома різними шляхами:

Перший напрямок — розхитувати ситуацію, створюючи хаос, дестабілізовувати. За можливості, ужити заходів, щоб привернути увагу всього світу, мовляв, «люди повстали», «люди захопили» тощо. Хоча «люди» — це спеціально підготовлена група осіб. Другий варіант — через спроби перейняти владу політичним шляхом через вибори. Цього року ми проводимо місцеві вибори, наступного — президентські. Ще за рік — парламентські

Як вважає політолог, 24 лютого — перша річниця повномасштабного вторгнення РФ в Україну — навряд стане датою реалізації плану Москви з дестабілізації ситуації в Молдові. Натомість «днем ікс» може стати неділя. Цього дня тижня в Кишиневі зазвичай збираються мітинги, організовані та проплачені проросійськими політичними силами. Їхня мета — домогтися дострокових виборів.

Реакція молдовської влади

Дорін Речан, Прем'єр-міністр Молдови © REUTERS / VLADISLAV CULIOMZA

Наступного дня після попередження Зеленського уряд Молдови на чолі з прем'єркою Наталією Гаврилицею пішов у відставку. На вакантну посаду голови Кабміну номінували Доріна Речана. Він з 2012 до 2015 року очолював Міністерство внутрішніх справ країни. Його кандидатура не була випадковою, пояснює депутат парламенту Молдови від партії «Дія і Солідарність», член владної коаліції Оазу Нантой:

Один із чинників на користь пана Доріна Речана — це те, що він був секретарем Ради національної безпеки за президентки Маї Санду. Він має досвід у питаннях національної безпеки. Національна безпека є одним із трьох пріоритетів цього уряду. Ще два — європейська інтеграція та життєздатне економічне зростання

Після того як парламент 16 лютого затвердив кандидатуру Речана на посаду прем'єра, Президент України Володимир Зеленський розкрив подробиці ще одного сценарію дестабілізації в Молдові. Росія начебто розглядає варіант захоплення летовища в Кишиневі, щоб там міг висадитися російський десант. Пізніше Дорін Речан підтвердив, що такий варіант дійсно можливий, але Молдова до нього готова:

Наше завдання – забезпечити мир і стабільність в країні, зокрема на території лівобережжя Дністра. Республіка Молдова виступає за мирне вирішення придністровського конфлікту. І ми повинні узгодити наші цілі з позицій миру та безпеки

Парламент Молдови удосконалює механізм убезпечення країни. За словами Оазу Нантоя, попереднє законодавство відповідало умовам мирного часу, та повномасштабне вторгнення РФ в Україну продемонструвало його неактуальність:

Зараз ми йдемо шляхом конкретизації повноважень Служби інформації і безпеки, щоб вона могла ефективніше боротися з ризиками гібридної війни. Водночас ми ухвалили поправки до Кримінального кодексу, які вже підписано пані Маєю Санду, про запровадження відповідальності за сепаратизм та пов'язані з цим незаконні дії

А втім, найголовнішою небезпекою для Молдови є Придністров'я — самопроголошене утворення з проросійськими настроями, російським контингентом та «пороховою бочкою» — величезним складом боєприпасів.

Військовий потенціал на лівому березі Дністра

Солдати придністровської армії, парад у Тирасполі, Молдова, 9 травня 2005 р. © AP / BELA SZANDELSZKY

Російські миротворці перебувають на території незалежної суверенної Республіки Молдова з 1992 року — унаслідок підписання Угоди про принципи мирного врегулювання збройного конфлікту в Придністровському регіоні.

Рік потому, 1993-го, уряди України та РФ підписали Угоду про військово-технічну співпрацю, яка дозволила Москві безперешкодно через українську територію здійснювати ротацію та військово-технічне постачання своїх військ на лівому березі Дністра. 2015 року Київ остаточно розірвав цю угоду. Це, як розповідає депутат парламенту Молдови Оазу Нантой, мало великий вплив на Придністров'я:

На лівому березі відбувся такий процес, як заміщення вояків оперативних груп російських військ мешканцями лівого берега Дністра, які отримали російські паспорти та уклали контракти заради зарплати та соціального пакета

Як пояснює директор кишинівського Інституту ефективної політики Віталій Андрієвський, зараз у Придністров'я є близько 15 тисяч представників різноманітних силових та військових структур:

Це становить певну небезпеку. Але стрижень цієї небезпеки — це російський військовий контингент

Вивести ці сили з Придністров'я Кишинів намагається вже понад два десятиліття. Але, важливо розуміти, кого саме хоче позбутися Молдова. За словами Андрієвського, російські сили в Придністров'ї потрібно розділяти на два табори. Перший — це так звані «миротворці», які перебувають в країні з 1992 року за підписаною угодою. Теоретично Молдова може вийти з цієї угоди, але про це наразі не йдеться.

Видворити Кишинів намагається обмежений контингент російської армії (ОГРВ), який перебуває у так званій столиці Придністров'я Тирасполі.

Оперативна група російських військ у Придністровському регіоні Республіки Молдова (скор. ОГРВ) — це об'єднання Збройних сил Російської Федерації, дислоковане на території Придністров'я. Штаб-квартира розташована в Тирасполі. Угруповання існує з 1995 року, складається зі Збройних сил РФ, а також частин розформованої 14 гвардійської загальновійськової армії Збройних сил СРСР. До розпаду Радянського Союзу 14-та армія базувалася на території Молдови та України. Після початку Придністровського конфлікту, підтримуваного Москвою, Росія вивела під свою юрисдикцію всі формування 14-ї армії, що перебували на схід від річки Дністер.

1999 року, розповідає експерт, на саміті ОБСЄ в Стамбулі Росія зобов'язалася вивести цей контингент і 2001 року навіть почала це робити. А втім, процес тягнеться досі:

І в цій ситуації ми говоримо саме про цей контингент, що його треба вивести з території Молдови. Насправді там десь приблизно півтори тисячі людей. Молдова постійно порушувала це питання і в Організації Об'єднаних Націй, і в інших організаціях. Про потребу вивести саме цей військовий контингент

Прем'єр Молдови Дорін Речан в одному зі своїх перших інтерв'ю на новій посаді заявив про потребу демілітаризувати Придністров'я та вивести з регіону російські війська:

Ми маємо домогтися однієї фундаментальної речі — демілітаризації. Після цього слідує все інше. І дуже важлива економічна та соціальна інтеграція наших громадян, які там перебувають. Але на першому місці — демілітаризація

Ідея демілітаризації Придністровського регіону, нагадує депутат Оазу Нантой, давно і зрозуміло викладена в рішенні, ухваленому парламентом Молдови:

2004 року представники громадянського суспільства сформулювали стратегію трьох «Д»: демілітаризації, декриміналізації та демократизації Придністров'я. Навіть більше, 10 червня 2005 року парламент Республіки Молдова прийняв ухвалу номер 117 «Про демілітаризацію та демократизацію Придністров'я» як попередню умову для мирного розв'язання конфлікту

Політик наголошує на тому, що чинна влада хоче саме мирного рішення, з урахуванням Конституції Республіки Молдова та її територіальної цілісності.

Чинник України

Діти на радянському танку T-34, встановленого як пам’ятник у Тирасполі, Молдова, 31 жовтня, 2021 р. © AP / Dmitri Lovetsky

У Києві вважають, що Росія може використати дестабілізацію у Кишиневі та угруповання в Придністров'ї, щоби відкрити новий фронт в Україні. Президент Володимир Зеленський відкрито заявив, що країна готова допомогти Молдові розв'язати ситуацію з Придністров'ям. Водночас без офіційного дозволу українські війська не мають права здійснювати операції на території Молдови, навіть у тих районах, які та не контролює понад 30 років.

На думку депутата молдовського парламенту Оазу Нантоя, Україна могла би стати ключовим партнером, який на підставі діалогу з Кишиневом, Брюсселем та Вашингтоном сприяв демонтажу режиму в Придністров'ї. При цьому Кишинів не виключає будь-які силові сценарії:

Я чудово розумію Україну. Незважаючи на досить відносний військовий потенціал ОГРВ на лівому березі Дністра, вона все-таки змушена тримати поруч якісь військові підрозділи, про всяк випадок, замість того, щоб використати їх на фронті. Звичайно, це дратує Україну

Політик вважає, що Придністров'я може загрожувати Україні лише за умови, що станеться масований прорив фронту і окупанти підуть потужним наступом у південних українських областях. Тоді, у теорії, до них може підключитися придністровське угруповання. А втім, стверджує Нантой, військовий потенціал на лівому березі Дністра дещо перебільшений:

Наразі вони перебувають в ізоляції. Там, наскільки мені відомо з власних джерел, деградація досить глибока, ніхто не хоче воювати... Ні за Путіна, ні проти України, ні проти Молдови

Торік, невдовзі після початку широкомасштабного наступу РФ, Україна закрила понад 400 кілометрів корднону з Придністров'ям, Москва ніяким чином не може туди дістатися. Регіон цілком залежить від Кишинева, пояснює депутат:

Усі економічні агенти на лівому березі здійснюють експортно-імпортні операції на основі документів, що видаються Республікою Молдова. І при цьому не сплачуються жодні податки, акцизи тощо. Абсолютна більшість людей на лівому березі Дністра мають молдовське громадянство.

Показовою була також ситуація, коли в Придністров'ї почали лунати чутки про мобілізацію для відправлення на фронт в Україну. Як пригадує політик, люди з лівого берега Дністра кинулися на правий, сприймаючи його як острівець безпеки. На його думку, усі ці чинники разом із міжнародними механізмами, які можна створити у партнерстві з Україною, Євросоюзом та НАТО, мають стати запорукою саме мирної демілітаризації цього регіону з подальшою інтеграцією до Республіки Молдова.

На демілітаризацію Придністров'я може піти півтора року, вважає Нантой. Реінтеграція, за його словами, може тривати десятиліттями, адже попереду в Кишинева «демонтаж спадщини розбещеної пропаганди», під якою населення регіону перебувало понад три десятки років.

Чого хоче ЄС, як може відреагувати РФ?

Правоохоронці перед будівлею Парламенту, Кишинів, Молдова, 19 лютого, 2023 р. © REUTERS / VLADISLAV CULIOMZA

ЄС розглядає можливість доправити в Молдову місію в рамках Спільної політики безпеки та оборони (CSDP). Про це в понеділок заявив Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель після засідання профільної Ради:

Посилення стабільності та безпеки Молдови — це найкращий спосіб забезпечити її просування європейським шляхом

Євросоюз підтримує ідею мирної демілітаризації та інтеграції Придністров'я, каже директор кишинівського Інституту ефективної політики Віталій Андрієвський, адже цей регіон перетворився на чорну діру, через яку йде контрабанда:

ЄС був і досі налаштований на розв'язання проблеми. Але, безумовно, Євросоюзу хотілося б, щоб це все було за домовленостями, абсолютно мирним шляхом, щоб Росія вивела свою армію, щоб Кишинів і Тираспіль між собою домовилися, щоб туди не заходило озброєне військо. Це більше влаштувало б Євросоюз, бо будь-яке заворушення — це якісь додаткові біженці, якісь проблеми, якась потреба надавати гуманітарну допомогу. У принципі, зараз не найкраща ситуація в економіці всіх країн світу, зокрема Євросоюзу. І ось ще напружуватись щодо цієї проблеми, звичайно, багатьом не хотілося б

На думку експерта російське угруповання досить легко вивезти з регіону, наприклад, відкривши «зелений коридор». А втім, у Москві заперечують подібні сценарії:

Вони кажуть, що зараз в Україні триває війна, тому це неможливо зробити

У Кремлі вже лунають погрози в бік Кишинева, а від деяких тамтешніх політиків надходять заяви про «третю світову війну». Реакцію Москви важко спрогнозувати, якщо Молдова піде на радикальніший сценарій у Придністров'ї, проте, як каже Андрієвський, Путін майже не має важелів тиску:

Що він буде робити? Обстріляє ракетами Молдову? І так весь світ налаштований проти нього, а обстріл Молдови спричинить ще більше антипутінських та антиросійських настроїв у світі. Це будуть нові санкції. Це буде додаткова зброя. Тоді країни НАТО почнуть своє віддавати, тому що в цій ситуації до Молдови хороше ставлення зараз у світі. І якщо ще й Молдова стане жертвою агресії, то це буде дуже потужний удар по Росії. І я думаю, що вони дадуть Україні далекобійне озброєння, літаки. Молдова не зможе боротися. У неї немає справжньої армії, але Україні буде надана гігантська допомога, що спричинить жахливий удар по Росії

«Порохова бочка» в Колбасній

20 лютого російські пропагандистські спільноти в соцмережах почали дублювати ті самі меседжі: Україна стягує тисячі військових до Придністров'я, а стримують їх хіба що склади з боєприпасами у Колбасній (село, що розташоване впритул до українського кордону в Одеській області, — ред.), які начебто заміновані.

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Абсурдними є припущення про те, що підрив цих складів спричинить землетрус, який начебто відчує вся Східна Європа. Науковий співробітник Інституту геофізики імені Субботіна НАН України Роман Пронишин спростовує фейк російських пропагандистів:

Поверхневі вибухи не впливають на землетруси. У певному радіусі, поблизу, будуть відчутні вибухи, але щоб підрив спровокував землетрус на глибині, це важко собі уявити

Арсенал у Колбасній був створений понад 80 років тому. Після розпаду СРСР він мав дістатися Молдові. А втім, спершу перейшов у власність СНД, а потім безпосередньо — РФ. Коли у Стамбулі російська делегація погоджувалася вивезти свій контингент із території суверенної Молдови, то вона також зголосилася ліквідувати склад у Колбасній. На початку нульових йшлося про 42 тисячі тонн боєприпасів. Протягом трьох років те, що краще збереглося, Росія вивзела. Половина вибухонебезпечних предметів, а це близько 20-21 тисячі тонн, і досі залишаються на молдовсько-українському кордоні.

Арсенал у Колбасній, Молдова © zonadesecuritate.md

Молдавський портал «Зона безпеки» повідомляє, що за понад 80 років існування об'єкта його не автоматизували. До того ж ангари вкриті легкозаймистим і токсичним матеріалом — асбестом.

Директор кишинівського Інституту ефективної політики Віталій Андрієвський погоджується, що цей об'єкт Росія може використати для провокацій:

Путін непередбачуваний у деяких речах. Крім того, багато залежить від його стану здоров'я, від його психотипу, як він поводитиметься. Зараз він справді загнана людина. На відміну від багатьох росіян, він розуміє, що він вляпався у дуже серйозну війну і програє

На думку експерта, можливий і такий сценарій, що РФ підірве склади з метою звинуватити в цьому Україну.

Мутант із елементами царської Росії та Радянського Союзу

Оселя жителя села Кіцкани, що за 20 кілометрів від Тирасполя, Молдова, 5 травня 2005 р. © AP / BELA SZANDELSZKY

Росія активізувала свої інтереси у зв'язку з війною проти України, тому що їй треба, щоб Україну вони могли оточити з усіх боків, не тільки зі сходу, півдня, де Крим, але й, можливо, з заходу. Тому вони вирішили використати цей осередок, Придністров'я, щоб повністю Молдову підпорядкувати власним інтересам і тиск здійснювати на Україну

Таку думку висловив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Молдова (2007–2014) Сергій Пирожков. При цьому, як стверджує дипломат, Кремль завжди проявляв великий інтерес до Молдови як околиці колишнього Радянського Союзу.

Із таким твердженням згоден директор кишинівського Інституту ефективної політики Віталій Андрієвський. Він вважає, що Путін має ідею зібрати уламки колишньої імперії і створити такого собі «мутанта з елементами царської Росії та Радянського Союзу»:

Вони стверджують, що в Україні це "наші землі". І ті ж твердження звучать щодо Молдови, якщо не всі, то, у будь-якому разі, Придністров'я постійно згадується. І це не приховується. У цій ситуації я вбачаю однією з основних причин — реанімацію або царської Росії, або Радянського Союзу

Має Москва на меті і кілька прагматичних цілей. По-перше, не допустити вступу Молдови до ЄС. За словами експерта, це не лише стане поганим прикладом для країн СНД, але також продемонструє слабкість РФ. Кремль ставиться до Придністров'я, як до «авіаносця, який неможливо потопити». Утрата над ним контролю означала би втрату важеля впливу на Кишинів.

Використовувати пальне як інструмент тиску Росії наразі складно. Відколи почалася війна Мая Санду взялася за диверсифікацію (урізноманітнення, — ред.) джерел енергії, щоб зменшити залежність Молдови від російського газу.

А втім, щоб перемогти РФ на всіх фронтах Молдові потрібна поразка путінського режиму в Україні. Саме це може стати гарантією національної безпеки для Республіки Молдова. На цій думці сходяться опитані нами політики та експерти.