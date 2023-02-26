Зараз світ має великий шанс відкрити нову українську кухню — гастродипломат Юрій Ковриженко

ІНТЕРВ'Ю RFI

Юрій Ковриженко популяризує українську кухню понад 10 років. Він відкривав ресторани в Тбілісі та Сеулі, проводив тижні української кухні, які збирали тисячі людей, у Сингапурі та Новій Зеландії, Каїрі та Відні. Під час війни відомий український шеф відкрив український ресторан у Лондоні. Про українську команду своєї «Мрії», спільні акції з Джеймі Олівером та мішленівськими шефами, трендове меню і допомогу Україні він розповів в інтерв’ю RFI.

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— Чому під час війни ви вирішили відкрити ресторан у Лондоні?

— Я вважаю, це була просто доля. Ми з моєю партнеркою Олею Цибитовською опинилися в Лондоні за 5 днів до війни. З початком повномасштабного вторгнення ми почали робити благодійні вечері, інші фандрайзингові заходи для українців. Згодом же вирішили створити другий дім для наших співвітчизників у столиці Британії. Прийти до нашого ресторану — це як завітати на кухню матусі, де пахне борщем.

А ще український ресторан у Лондоні — це шанс гучно заявити про себе. Адже Лондон зараз є світовою кулінарною столицею.

Юрій Ковриженко та Ольга Цибитовська Nic Crilly-Hargrave Photography

— Назва ресторану — це покликання на український літак «Мрія»?

— Не зовсім так. Насамперед це мрія українців про перемогу, мрія про відбудову країни, про повернення додому, про возз’єднання сімей. Але і мрія про відновлення нашого літака також. Є такий вираз: ви можете знищити літак, але ви не можете знищити нашу мрію. Усе це для нас склалося в один великий пазл, і ми вирішили, що це буде «Мрія».

— З якими складнощами стикнулися в Лондоні?

— Ми тільки після відкриття зрозуміли, що ресторан у столиці Британії — це неабиякий виклик. По-перше, у Лондоні дуже високі податки, які з’їдають майже весь прибуток. По-друге, законодавство має багато особливостей. Тут дуже дорогі ліцензії: наприклад, за один візит пожежного інспектора ми заплатили 3700 фунтів. А таких дозволів потрібно кілька.

Але, тим не менш, попри велику кількість бюрократичних процедур ми відкрилися доволі швидко: за два з половиною місяці. І зараз уже впевнено стоїмо на ногах.

Юрій Ковриженко © Юрій Ковриженко / Facebook

— Як сприйняли відкриття ресторану мешканці британської столиці?

— Наші піарники працювали дуже потужно, тож за місяць до відкриття весь Лондон знав, що український ресторан невдовзі почне роботу. Як тільки ми відкрили бронювання, запити просто посипалися: улітку замовляли столики на грудень, на кілька місяців уперед.

До нас прийшли і українці, які мешкають в Лондоні, і самі британці — вони дуже сильно підтримують Україну і були раді спробувати українську кухню.

Наш борщ, котлета по-київськи отримали гарні відгуки від відомих поціновувачів різних кухонь світу.

Ми були приємно здивовані, коли страви у «Мрії» високо оцінив один із найвибагливіших британських ресторанних критиків Вільям Сітвел. У виданні The Telegraph він написав, що борщ «у виконанні Юрія Ковриженка це було щось настільки божественне, що я не міг відірватися».

Юрій Ковриженко © Юрій Ковриженко / Facebook

Страви Юрія Ковриженка © Юрій Ковриженко / Facebook

Коли ти читаєш такі позитивні відгуки від британського фуд-критика, якого навіть лондонські шефи називають одним з найлютіших, який всіх розносить в пух і прах, то це дуже приємно.

— У вас — повністю українська команда. Які були вимоги і наскільки багато було претендентів?

Набрали персонал ми доволі швидко: розмістили оголошення у двох групах у фейсбуці — і посипалися десятки дзвінків.

Офіціантів ми набирали з обов’язковим знанням англійської, для іншого персоналу такої вимоги не було. Ми намагалися створити для українців простір, де вони би могли спілкуватися в рідному середовищі рідною мовою.

Найпопулярніша посада була, як не дивно, посудомийниця, бо вона не вимагає знання мови та кваліфікації. Одного разу нам навіть зателефонувала жінка, яка в Україні була заступником директора науково-дослідного інституту. Це, звичайно, сумно: адже багато людей просто бігли від війни і майже випадково опинилися в європейських столицях — без грошей та необхідних навичок.

Команда в нас з липня майже не змінювалась: всього працює 15 людей. Більшість з них — це ті, хто переїхали в Лондон уже після повномасштабного вторгнення РФ.

— Яке меню ви пропонуєте? Чи втілюєте нові тренди? Кілька років тому був популярний ваш молекулярний борщ. Чи зараз ви його подаєте?

— Меню ми сформували з хітів українських страв, але в новому стилі: не так, як готували наші матусі та бабусі. Ми хочемо показати світові українську кухню модерновою, а не шароварною. Адже подавати борщ у хлібі — це більше пасує придорожньому кафе, а не лондонському ресторану.

Насправді британська кухня в цілому дуже схожа на українську: там теж багато картоплі та м’яса, а наша котлета по-київськи нагадує їхній фіш-енд-чіпс. Тому в ресторан за звичайними українськими стравами лондонці не підуть: їх потрібно здивувати.

Молекулярний борщ ми не робимо, бо молекулярна кухня вже не в моді. Просто всі страви адаптуємо під сучасні тренди: подаємо нетривіально, максимально естетично й інстаграмно. Зараз же всі страви обов’язково фотографують.

Страви Юрія Ковриженка © Юрій Ковриженко / Facebook

Страви Юрія Ковриженка © Юрій Ковриженко / Facebook

Головна ідея — модернізувати, але зберегти незмінними смаки дитинства.

Наприклад, форшмак ми подаємо на вафлях, а не на хлібі. Котлету по-київськи робимо не лише з курки, а й з яловичини. І подавали влітку, наприклад, із фіолетовим пюре. Голубці готуємо не в капустяних листах, а у квітці цукіні.

Форшмак © Юрій Ковриженко / Facebook

Голубці у квітках цукіні © Юрій Ковриженко / Facebook

Робимо і варіації на тему української кухні: наприклад, зараз популярною є котлета з судака в раковому соусі чи ніжка кролика в сметані.

А от борщ залишили традиційним: м’ясним, наваристим. За ним переважно приходять саме українці.

— Якою стала загальна концепція закладу? Як ураховані українські традиції в інтер’єрі?

— Інтер’єр нам створювали підприємиці зі Львова, і вони привезли багато автентичних речей з Прикарпаття та Закарпаття. Наприклад, вішаки у нас зроблені зі старих мідних рам. Багато закарпатських картин та меблів. Зі старої львівської кав’ярні вони привезли п’єц (українську піч — ред.). І ми створили імпровізований п’єц і в нашому ресторані. Утілили ми і елементи хати-мазанки. Такий інтер’єр — це ніби ти приїхав до бабусі, тільки там все не по-селянськи, а по-панськи.

П'єц зі львівської кав'ярні © Юрій Ковриженко / Facebook

Інтер'єр ресторану © Юрій Ковриженко / Facebook

Загальна ж концепція закладу — це необістро. Вони набувають популярності останні 15 років. Такі заклади — щось між рестораном та бістро. Це ресторанна їжа за помірковані гроші. Тут швидше обслуговування, а також необістро не таке претензійне як ресторан. Сюди, наприклад, можна прийти у кедах.

— Ви були амбасадором української кухні до повномасштабної війни, розповідали, як влаштовували благодійні вечори на початку вторгнення. Як зараз ваша команда допомагає українцям?

— У перші чотири місяці війни я провів понад 20 благодійних вечерь, на яких вдалося зібрати понад пів мільйона фунтів.

Ми проводили благодійну лотерею з відомим британським шефом та телеведучим Джеймі Олівером. Продали тисячі квитків по 20 фунтів, а потім розігрували 78 місць у його ресторані. Зібрані на акції кошти були направлені до UNICEF.

Джеймі Олівер та Юрій Ковриженко © Юрій Ковриженко / Facebook

Також ми готували у десять рук з найвідомішими мішленівськими шефами — Томом Кітчіном, Томом Брауном, Томом Селлерсом, Джейсоном Атертоном.

Вечеря відбулася на висотному поверсі в Лондон-сіті. Тоді я готував страви сучасної української кухні: котлету по-київськи, голубець та крученик.

Страви Юрія Ковриженка © Юрій Ковриженко / Facebook

На вечері був присутній і український боксер Олександр Усик. Зібрані кошти — понад 90 тисяч фунтів — ми перерахували до його фонду.

Том Кітчін, Том Браун, Том Селлерс, Джейс Атертон, Юрій Ковриженко, Олександр Усік © Юрій Ковриженко / Facebook

Також ми проводили обід на тисячу людей у величезній залі, де вручають премію BAFTA. Тоді ми зібрали понад 170 тисяч фунтів.

Серед відомих людей, які брали участь у вечірках, — і зірка стрічки «Реальна любов» актор Білл Наї. Він читав англійською вірші Шевченка під час благодійного вечора, влаштованого в Лондоні харківськими музикантами. А я готував там сет закусок.

Білл Найі та Юрій Ковриженко © Юрій Ковриженко / Facebook

Загальна сума, зібрана нами для українців, сягає мільйона фунтів чи 42 мільйонів гривень. Ми перераховували кошти і фонду посольства України в Британії, і ініціативі United24, і фонду, який годує постраждалих від війни та стихійних лих — World Central Kitchen Хосе Андреаса.

Тут потрібно теж враховувати особливості ментальності: наприклад, британці готові перераховувати кошти, та хочуть бути впевненими, що вони не підуть на зброю. Тож ми переважно користуємося принципом Food to food: за допомогою їжі збираємо на їжу для українців.

— Чи плануєте повернутися в Україну після війни?

Я дуже сумую за Україною. Це така непозбувна туга — туга за відрізаним корінням. У нас ніби немає ґрунту, немає відчуття дому. Коли війна закінчиться, я повернуся. І разом з українськими шефами ми будемо працювати над створенням нової української кухні, яка зараз якраз формується.

Юрій Ковриженко © Юрій Ковриженко / Facebook

Під час війни популярність всього українського різко збільшилась: після перемоги в Київ приїдуть мільйони туристів. І наразі у всього світу з’явився величезний шанс відкрити нову українську культуру, зокрема й українську кухню. І тому потрібно буде повертатися, відкривати ресторани, працювати в Україні, а також їздити по всьому світові для популяризації української кухні, тому що якраз зараз для цього є золотий час.